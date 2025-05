Juicio a Álvaro Uribe: representante Hernán Cadavid contó el “reproche” que le hizo el expresidente a Diego Cadena por dineros otorgados a alias Víctor

Declaración juramentada del representante Hernán Cadavid en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito juicio Uribe

Este martes 13 de mayo de 2025 se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es acusado por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

Para esta ocasión, el representante del Centro Democrático por Antioquia, Hernán Cadavid, rindió declaración juramentada, donde contó detalles de la reunión que sostuvo el entonces senador Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena en 2019.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En ese encuentro se menciona que Cadena le comentó al expresidente colombiano (2002-2010) que había enviado una “ayuda humanitaria” (dinero) al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, con el fin de presuntamente apoyar a su hijo enfermo, debido a la falta de recursos económicos.

Exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor - crédito juicio Uribe

En ese año, el expresidente Uribe ya tenía conocimiento de las supuestas presiones del senador Iván Cepeda a alias Víctor para que vinculara al líder natural del Centro Democrático y a su hermano, Santiago Uribe, con la creación de grupos paramilitares en Antioquia.

En su declaración juramentada ante el abogado Jaime Granados, defensa del expresidente Uribe en este juicio, Hernán Cadavid, aseguró que el entonces senador le hizo un “reproche” a Cadena, asegurando que Uribe habría avalado la entrega de esa “ayuda humanitaria”.

“Lo que expresó el presidente Uribe en ese momento es que si el abogado Diego Cadena le hubiera llegado a consultar, él no le autoriza o no le permite o no le aconseja hacer eso. No le hubiera dejado“, aseveró el representante Cadavid, que, según él y la defensa, estuvo presente en el corto encuentro entre ellos.

Según el congresista, en ese momento quedó claro que el abogado Diego Cadena había actuado sin haber consultado al exmandatario y líder natural del Centro Democrático, y que todo lo llevó a cabo por “propia voluntad”.

Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático - crédito @hernancadavidma/Instagram

“Mi apreciación sobre el hecho del cual fui testigo es que hubo un absoluto reproche por parte del presidente Uribe a lo que le estaba informando el abogado Diego Cadena. Ese es mi percepción sobre ese hecho. Hubo un reproche sobre ese acto que adelantó por su propia voluntad sin que fuera instruido en ningún momento”, expresó Hernán Cadavid ante las preguntas de Jaime Granados.

El procurador delegado para este caso le preguntó a Cadavid que si la reunión que sostuvo Uribe Vélez y Diego Cadena en el norte de Bogotá existió alguna intención del abogado para “solicitar un reintegro de esa ayuda humanitaria”.

“No, no, señor, bajo ninguna naturaleza. Si me permite, digamos, reiterar allí, lo único que él manifestó en la conversación inicial entre él y yo en el café Juan Valdez era la intención de enviar un mensaje al presidente Uribe por mí por medio mío y reitero lo que ya dije ahorita en las preguntas del doctor Jaime Granados”, afirmó Cadavid.

Y agregó: “Mi respuesta simplemente fue decirle, ‘Infórmele usted’ Y cuando hace ese acto de información en el Senado de la República, no fue buscando reintegros de de ayudas ni de esa naturaleza, simplemente mi sensación fue la que él quería contarle que algo estaba pasando en ese momento y que él había adelantado esa acción, pero no la naturaleza de reintegro”.

A través de su cuenta de X, el representante del Centro Democrático por Antioquia insistió que el expresidente Álvaro Uribe nunca conoció que se realizaran pagos y tampoco dio la orden para realizar giros.

Pronunciamiento de Hernán Cadavid después de su declaración en el juicio contra el expresidente Uribe - crédito @hernancadavidma/X

“Mi testimonio bajo la gravedad de juramento en el injusto proceso en contra de ⁦Álvaro Uribe Vélez. Jamás conoció que se hicieran pagos, jamás instruyó que se hicieran giros, ni mi mucho menos ordenó sobornar”, aseveró Cadavid.

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe de este martes 13 de mayo de 2025, por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, culminó con las declaraciones de cinco testigos.

El abogado Jaime Granados le confirmó a la juez del caso, Sandra Liliana Heredia, que el jueves 15 de mayo están confirmados para declarar el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.