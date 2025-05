Apareció ‘testaferro’ del Mercedes Benz de Nicolás Petro y Day Vásquez: denunció que le están cobrando millonarias multas

Mientras Day Vásquez denuncia maniobras para ocultar propiedades, el abogado de Nicolás Petro cuestiona la validez de sus afirmaciones, alegando inconsistencias y posibles sesgos emocionales - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

Ha pasado una semana desde el 7 de mayo, cuando Day Vásquez, la excompañera sentimental de Nicolás Petro vinculada al escándalo de lavado de activos e irregularidades en la recolección de fondos para la campaña de Gustavo Petro, entregó un lujoso vehículo a la Fiscalía General de la Nación como parte de su preacuerdo.

Se trata del Mercedes-Benz E200, avaluado en unos doscientos millones de pesos, que se convirtió en el centro de una disputa legal y personal entre el hijo mayor del presidente, Vásquez y una examiga, Blanca Gutiérrez Zuleta, que figura como propietaria legal del vehículo.

El automóvil fue adquirido en diciembre de 2020, un año después del matrimonio civil entre Vásquez y Petro Burgos, y actualmente está bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación.

El vehículo, que Vásquez utilizó durante los últimos meses, fue registrado a nombre de Gutiérrez Zuleta, quien asegura que prestó su nombre como un favor personal a su entonces amiga.

Modelo similar al vehículo mencionado por Day Vásquez en su denuncia contra Nicolás Petro y Camilo Burgos. Foto de referencia - crédito Auto Boutique S.A.S.

Sin embargo, Gutiérrez dejó el anonimato y ahora reclama perjuicios derivados de esta operación, ya que el automóvil acumula multas, comparendos e impuestos impagos que ascienden a una suma cercana a los nueve millones de pesos.

“Extrañamente, la señora Days entregó el vehículo debiendo una cantidad de comparendos, impuestos y multas. Y si nos vamos a los hechos como tal, los documentos del traspaso fueron firmados en septiembre del año 2023, y tengo en mi poder el acta de entrega, firmada por el doctor Alait, su abogado. Todos los documentos están notariados. Todos los documentos para el traspaso quedaron listos”, comentó la mujer en una entrevista otorgada a la revista Cambio.

En sus declaraciones, Gutiérrez afirmó que la situación le ha generado problemas financieros y laborales, además de haber sido señalada como presunta testaferro.

“Claro que me está afectando, pues hay comparendos, multas e impuestos cargados a mi nombre, con una deuda bastante alta. Se deben impuestos de dos años y se deben comparendos. Son más o menos ocho o nueve millones de pesos”, señaló Blanca al medio nacional.

Entretanto, el abogado de la excompañera de Nicolás Petro, Alait Freja, ha respondido a las denuncias y señaló que Gutiérrez actuó con pleno conocimiento al permitir que el vehículo se registrara a su nombre.

Conversación entre Day Vásquez y Nicolás Petro, el 26 de octubre de 2022 - crédito @Daysvasquezc/X

“Con ese vehículo ella prestó su nombre, como tercera y con su consentimiento, en el momento en que Nicolás estaba haciendo sus cosas, que ya todos conocen, para ponerlo a nombre de un tercero y no generar trazabilidad de las cosas. Ella prestó su nombre conscientemente”, comentó el litigante a Cambio.

El conflicto se agrava por la supuesta orden del entonces fiscal delegado Mario Burgos, que habría instruido que el vehículo fuera registrado a nombre de su verdadera propietaria.

Según Gutiérrez, Vásquez no cumplió con esta orden, lo que ha prolongado la disputa. “La Fiscalía ordena el traspaso, o sea, el traspaso de mi nombre al nombre de Day y ella no lo realiza. Entonces va a la Fiscalía, decide con su abogado, no sé, por x o y motivos, entregar el vehículo y lo hace a mi nombre", comentó Gutiérrez al medio.

Por su parte, el abogado Freja negó la existencia de tal directriz y argumenta que Vásquez no registró el automóvil a su nombre debido a que este fue adquirido con recursos de origen presuntamente ilícito.

El abogado también señaló que cualquier reclamo relacionado con el vehículo debería dirigirse a Nicolás Petro, que, según él, fue quien compró el automóvil como un regalo para su entonces esposa.

El caso del Mercedes-Benz está vinculado al juicio que enfrenta Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cargos que la Fiscalía presentó en enero de 2024.

Según el ente acusador, Petro Burgos habría acumulado un patrimonio de 1.053 millones de pesos que no puede justificar con sus ingresos como diputado.

Además, se le acusa de haberse apropiado de aportes realizados por terceros a la campaña presidencial de su padre, entre ellos, figuras controvertidas como Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso Hilsaca, y Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro” y condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Blanca Gutiérrez Zuleta, por su parte, ha solicitado que se realice el traspaso del vehículo a nombre de Vásquez, tal como, según ella, lo ordenó la Fiscalía en septiembre de 2023.

Gutiérrez asegura que cuenta con documentos notariados que respaldan esta solicitud, pero hasta la fecha no se ha concretado el cambio de titularidad. Además, expresó su arrepentimiento por haber prestado su nombre para registrar el automóvil y afirmó que esta decisión afectó su relación con Vásquez, así como su reputación y estabilidad laboral.

“Si hablamos de la parte financiera, he sido afectada, claro. Me han cerrado puertas, puertas que permanecían abiertas. Las cerraron laboralmente. Tuve varios meses sin empleo. Yo solo espero solucionar lo más pronto el traspaso, y que se haga: eso es finalmente lo que siempre ordenó la Fiscalía”, señaló la mujer a Cambio.