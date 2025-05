¿Usar Waze mientras conduce puede costarle más de $700.000? Esto dice el Código de Tránsito colombiano

Portada radares waze

La incorporación de herramientas tecnológicas en la vida cotidiana ha transformado la forma en la que las personas se movilizan, permitiendo optimizar recorridos gracias a aplicaciones como Waze.

No obstante, el uso de waze mientras se maneja puede acarrear sanciones según lo estipulado por las autoridades colombianas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha reiterado que una de las conductas más sancionadas por los organismos de tránsito es la infracción C38, la cual sanciona a quienes manipulen teléfonos móviles durante la conducción. Esta falta, prevista en el Código Nacional de Tránsito, contempla una multa económica significativa.

La normativa establece que el uso del celular mientras se está frente al volante —incluso si el automóvil se encuentra detenido en una intersección o semáforo— constituye una infracción. El artículo respectivo contempla una sanción que puede superar los $700.000 si se verifica que el conductor consultó el dispositivo para ingresar a redes sociales, aplicaciones de navegación o cualquier otra función digital.

En entrevista con El Tiempo, el abogado Edwar Loaiza aclaró que existen alternativas legales para utilizar estas herramientas sin infringir las normas viales. Según explicó, es posible emplear soportes o accesorios que faciliten la manipulación del celular sin necesidad de utilizar las manos, lo que reduce las probabilidades de distracción.

En el caso particular de Waze, Loaiza explicó que “la plataforma debe iniciar su funcionamiento desde el principio del recorrido para evitar distracciones durante el trayecto”. Asimismo, recalcó que “es importante no revisar el dispositivo solo hasta que el viaje culmine, ya que las autoridades podrán imponer sanciones a quienes no cumplan con la norma”.

Las consecuencias por desatender estas disposiciones pueden ir más allá del aspecto económico. En ciertos casos, si el conductor es reincidente, se podría proceder a la suspensión de la licencia de conducción e incluso a la inmovilización del vehículo. Estas medidas tienen como objetivo disminuir los riesgos de accidentalidad causados por distracciones con dispositivos electrónicos.

Con relación al lugar adecuado para instalar el teléfono móvil dentro del carro, existen diversas recomendaciones. Colocar el celular en zonas como la rejilla de ventilación, cerca del espejo retrovisor o sobre la radio, es una opción válida siempre y cuando no se obstruya el campo visual del conductor ni se afecte el manejo del volante. El aparato debe permanecer fijo en un soporte que garantice su estabilidad, sin que exista riesgo de caída durante el desplazamiento.

En los casos en los que el conductor no requiera utilizar el celular como herramienta de navegación o guía, lo más prudente es mantenerlo guardado. Puede ubicarse en el bolsillo, en la guantera o en otro compartimento que no represente una tentación para ser manipulado en movimiento.

Además de Waze, cualquier aplicación o acción que implique desviar la atención hacia el celular mientras se conduce —como enviar mensajes, contestar llamadas sin manos libres o revisar redes sociales— puede ser considerada una falta. La legislación es clara al establecer que el solo hecho de sostener el dispositivo con las manos mientras se opera el vehículo se traduce en sanción.

Por lo tanto, los conductores que deseen hacer uso de aplicaciones de asistencia vial deben asegurarse de configurarlas antes de iniciar el trayecto y abstenerse de cualquier tipo de interacción con el teléfono mientras están en movimiento. Así, además de cumplir con las normas, se promueve una conducción segura para todos los actores viales.

Cumplir con las disposiciones del Código Nacional de Tránsito permite evitar sanciones económicas, pero también contribuye a la prevención de accidentes causados por distracciones al volante. Las herramientas tecnológicas pueden ser aliadas, siempre que se utilicen dentro del marco normativo establecido.