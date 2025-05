Santiago Botero, empresario y aspirante presidencial, respondió a quienes desde la derecha lo acusan de petrista: “Si ser de izquierda es ayudar a 27 millones de pobres yo soy de extrema izquierda”

Botero habló de los diferentes señalamientos que le han hecho - crédito X

Santiago Botero, empresario del sector financiero y precandidato a la Presidencia de la República, se convirtió en el centro de una controversia política tras la circulación reciente de un video correspondiente a una entrevista concedida en 2022, en la que expresó su respaldo al inicio del gobierno de Gustavo Petro.

La grabación, realizada por una emisora local del Atlántico hace tres años, ha generado reacciones adversas por parte de diversos actores políticos, especialmente desde sectores de oposición, que cuestionan la cercanía que en su momento manifestó con el actual jefe de Estado.

En dicha entrevista, Botero manifestó entusiasmo frente a la llegada de Petro al poder y expresó su disposición de contribuir activamente a ese proceso político.

El empresario ha respondido a los señalamientos a través de sus redes sociales, sin desconocer la existencia de la entrevista, y reafirmando su derecho a haber tenido una opinión favorable en un contexto determinado.

“Claro que sí, me puse a disposición porque yo sé cómo reducir la pobreza, cómo hacer que la edad de pensión no aumente, cómo acabar con estos bandidos (...) ¿Pero sabe qué? Cuando yo hago la propuesta, ¿qué hizo el presidente? Plan pistola, me ignoró. Se fue para donde los mismo de siempre: Sarmiento Angulo, Gilinski, Benedetti y Roy Barreras y por eso hoy tenemos 27 millones de pobres. Colombianos, no nos dejemos engañar con el cuento de izquierda y derecha. Mire, si ayudar a 27 millones de pobres es de izquierda, pues yo soy de extrema izquierda. Con fusil en mano y le doy balín al que se me oponga″, señaló.

A su juicio, los ataques recibidos provienen de sectores que buscan deslegitimar su aspiración presidencial.

Botero es conocido en el ámbito empresarial por haber fundado y dirigido Finsocial, una de las plataformas fintech más relevantes del país.

Desde su retiro de esa compañía, ha venido construyendo una imagen pública asociada a la transformación política, con un discurso que busca conectar con sectores inconformes con las estructuras tradicionales del poder.

Su precandidatura se ha presentado como una propuesta de renovación y cambio frente al sistema político colombiano.

Sin embargo, el video resurgido ha sido interpretado por algunos críticos como evidencia de una afinidad ideológica con el actual gobierno, lo que contrasta con la imagen de independencia que ha intentado proyectar en el inicio de su carrera política.

El episodio ha vuelto a poner en el centro del debate la relación entre los actores económicos y los liderazgos políticos en Colombia, así como los efectos que puede tener la memoria digital en la configuración de campañas presidenciales en curso.

Botero dice que no aceptará dinero para campaña

El empresario, que también es fundador del grupo empresarial SBO Lab Company Builder, estaría buscando llegar a la Presidencia sin ningún tipo de ayuda financiera. Así lo aseguró en entrevista con la periodista Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva. Según detalló, su capital actual le permite costear toda una campaña electoral completamente solo, por lo que no está interesado en recibir recursos de terceros.

Su situación financiera es tan sólida que, al parecer, no tendría problemas económicos en el futuro, en caso de que llegue a perder las elecciones. “Primero que todo, voy a ganar. Si no ganara, no se preocupe, puedo seguir viviendo. Y de pronto mi segunda generación puede vivir tranquila”, afirmó.

Su caso difiere de otros políticos que se han sumado a contiendas electorales sin tener éxito: se han quedado sin dinero y con millonarias deudas. El exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, es uno de los aspirantes que pasó por una compleja situación económica tras su derrota electoral.

En 2023 tuvo que iniciar una “vaca” para pagar los gastos de su campaña, en la que invirtió más de $300 millones. De acuerdo con el exaspirante, aunque la voluntad de pagar las deudas estaba, el dinero, no.

“Como se sabe, amigas y amigos muy queridos decidieron hacer una vaca por Robledo para, a través de Vaki, recoger una plata importante que estamos necesitando porque como los votos para la Alcaldía (de Bogotá) no fueron suficientes, no tuve reposición de votos del Estado (…). Estoy debiéndole a la Cooperativa Confiar $350 millones que no estamos en condiciones de pagarlos”, informó en su momento.