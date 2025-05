Colombianos con mejores resultados de las pruebas Saber 11 podrán acceder a créditos condonables del 100% con el Icetex

La convocatoria ofrece beneficios integrales para posgrados en Colombia, incluyendo cobertura total de matrícula y sostenimiento. Solo 10 cupos son otorgados a quienes cumplan los estrictos requisitos - crédito Icetex

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en colaboración con el Icetex, abrieron la convocatoria 2025-2 del Fondo Mejores Saber Pro, un programa que ofrece créditos condonables para estudios de posgrado a los profesionales con los mejores puntajes en las pruebas del Estado.

De acuerdo con el Icetex, las inscripciones estarán disponibles hasta el viernes 6 de junio, y los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos específicos para postularse. El fondo está dirigido a ciudadanos colombianos que hayan obtenido resultados destacados en el examen Saber Pro, cuyos listados son publicados anualmente por el Icfes.

Asimismo, los aspirantes deben haberse graduado de su programa de pregrado entre el 10 de mayo de 2023 y el 8 de mayo de 2025, y haber presentado las pruebas Saber Pro como estudiantes de una institución de educación superior legalmente constituida en Colombia. Los interesados pueden consultar los listados de los mejores puntajes en el sitio web del Icfes.

El plazo de inscripción cierra el 6 de junio, sujeto a disponibilidad - crédito Icfes

El programa ofrece aproximadamente diez cupos, aunque la cifra puede variar dependiendo de los costos de matrícula y de la disponibilidad de recursos. Los beneficiarios recibirán una cobertura del 100% del valor de la matrícula para programas de especialización, maestría o doctorado, además de un apoyo económico para gastos de sostenimiento. Este último beneficio, que debe ser solicitado por el estudiante, equivale a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv) por semestre si el programa de posgrado se cursa en la misma ciudad o departamento de residencia del beneficiario.

En caso de que el estudiante deba trasladarse a otra región, el apoyo será de cuatro salarios mínimos. Para acceder a este beneficio, los aspirantes deberán demostrar insuficiencia económica mediante una declaración juramentada ante notario público.

Los aspirantes deben cumplir requisitos estrictos de promedio y antecedentes legales - crédito Icfes

El fondo distribuye los cupos disponibles entre diferentes áreas de conocimiento, asignando un número específico de plazas a cada una. El Icitex detalló que la distribución será de la siguiente manera:

Agronomía, Veterinaria y afines (2 cupos)

Ciencias Sociales, Derecho y Ciencia Política (1 cupo)

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (1 cupo)

Matemática y Ciencias Naturales (1 cupo)

Ciencias de la Educación (1 cupo, limitado a programas administrativos)

Bellas Artes (1 cupo)

Ciencias de la Salud (1 cupo)

Economía, Administración, Contaduría y afines (1 cupo)

Humanidades y Ciencias Religiosas (1 cupo).

Esta distribución puede ajustarse según los costos de matrícula y la variación del salario mínimo.

Para que el crédito sea condonable, los beneficiarios deberán culminar su programa de posgrado y solicitar la condonación al Icetex dentro de los 12 meses posteriores a la obtención del título. Este proceso está regulado por el Decreto 2029 de 2015, compilado en el Decreto 1075 de 2015, que también establece los requisitos mínimos para participar en la convocatoria.

Entre los requisitos principales, los aspirantes deben ser colombianos de nacimiento, no tener antecedentes penales ni disciplinarios, y haber obtenido un promedio académico durante el pregrado no inferior a 3.7. Además, deben contar con un título de pregrado otorgado en los últimos dos años, no haber incurrido en faltas disciplinarias durante sus estudios y cumplir con los requisitos de admisión de la institución de educación superior donde planean realizar el posgrado.

La condonación de crédito exige culminar el posgrado y solicitar el beneficio dentro de 12 meses - crédito icfes.gov.co

Para los programas de doctorado, se exige adicionalmente una carta de aval del tutor de tesis. Asimismo, los postulantes no pueden ser beneficiarios simultáneos de otros programas financiados con recursos del Estado y deben contar con un deudor solidario aprobado por la entidad.

El proceso de inscripción se realiza a través del sitio web del Icetex, en el que los interesados pueden acceder al formulario de solicitud y consultar los detalles de la convocatoria, así como los requisitos establecidos en el Decreto 2029 de 2015.