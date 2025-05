Disfraz de Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue copiado y utilizado en una burra: “Te pasaste y lo sabes”

El extravagante disfraz de Yina Calderón usado en 'La casa de los famosos Colombia' fue referenciado en un reciente sketch cómico que se difundió en rede sociales - crédito Canal RCN y @ohninomiguelpalacio/Instagram

Han transcurrido 102 días desde que dio inicio la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, y no parece haber duda de que el formato del Canal RCN superó las expectativas luego de las dificultades técnicas y los números irregulares de rating en la primera temporada emitida en 2024.

Cuando se fueron conociendo los participantes quedó claro que podía ser una edición atractiva para los televidentes, especialmente por la presencia de Yina Calderón.

La huilense, reconocida por su forma directa de hablar, genera amores y odios entre los seguidores de la competencia, ya sea por sus peleas con otros participantes (particularmente Melissa Gate o Norma Nivia), o por sus extravagantes elecciones de atuendos, que provocan reacciones igualmente divididas.

Sin duda, uno de los que más notoriedad adquirió fue el que usó en la gala del pasado 27 de abril – en la que fue eliminada Lady Tabares –, pues apareció luciendo un traje de cuero negro acompañado de una capucha y dos cabezas de tono siniestro, una de cada lado.

“Como me dijeron que tenía dos caras, me traje tres”, comentó Yina al momento de presentar su disfraz a los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo. El atuendo fue bautizado por la huilense como “La Veneno”, afirmando que era un tributo a la vedette española fallecida en 2016 y que es considerada un símbolo de la comunidad LGBTI+.

Sin embargo, previamente a la gala, Yina explicó que su disfraz también tenía otra fuente de inspiración. “Mi traje está inspirado en una de mis cantantes favoritas, Lady Gaga, que ustedes saben que la amo y que casi la mayoría de los trajes tengo inspiración en ella y aquí estamos puestos esta noche de eliminación, con la reina del posicionamiento, ustedes lo saben”, aseguró en su momento.

Lo curioso es que, gracias a los comentarios que atrajo el atuendo entre burlas e indignación, el disfraz de Yina sirvió de inspiración para un particular contenido en plataformas digitales.

El influenciador Miguel Palacio, conocido en Instagram por su nombre de usuario @ohninomiguelpalacio, decidió montar una recreación de varios de los participantes de La casa de los famosos. Mientras el bolivarense decidió imitar a Emiro Navarro con abanico en mano, una mujer que le acompañaba se colocó una peluca azul para personificar a La Jesuu.

Una segunda mujer usó un vestido corto que resaltaba sus piernas para personificar a Karina García, seguida de una tercera que se acariciaba el pelo al estilo de La Toxi Costeña, y una cuarta aparece luciendo una corona interpretando a Melissa Gate.

Pero, el detalle que captó la atención de los usuarios, fue la presencia de una burra al lado de Miguel Palacio, que estaba vestida con el mismo disfraz de cuero que usó Yina Calderón, durante la mencionada gala de eliminación.

Todo el montaje hizo parte de un sketch en el que “Emiro” pedía a “Melissa” que lo sacaran porque estaba aburrido de estar tres meses sin comer la comida típica del Caribe colombiano. “Habla con tu fandom en la cámara y que me saquen, ¿oíste? No joda, yo no he visto yuca, queso, suero ni chicharrón. Joda, ¡esta vaina me tiene aburrido!”, comentó en claro tono de comedia.

Las reacciones de seguidores y usuarios, sorprendidos por el curioso clip que compartió el influenciador, no tardaron en manifestarse, principalmente por el disfraz que le colocaron al animal, pero también por los otros personajes. “Te pasaste con Yina y lo sabes“, ”Yina quedo igualita“, ”Este tipo merece estar en esa casa el otro año, eso sí que sería entretenimiento”, “Estás consumido por el juego”, “Melisa se parece a La Abuela” fueron algunas de las respuestas más destacadas en la publicación.