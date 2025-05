Aida Victoria Merlano contó las razones de por qué ya no ve ‘La casa de los famosos’: “Acabé con una energía fea”

La ‘influencer’ expresó inquietud por el deterioro emocional en los participantes de 'La casa de los famosos Colombia' y su efecto en los televidentes del programa - crédito @andiavictoriam/Instagram

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano expresó recientemente su descontento con el reality La casa de los famosos Colombia, indicando que el programa ha pasado de ser entretenido a generar un ambiente tóxico, especialmente en lo que respecta al impacto en la salud mental de algunos participantes.

“Honestamente yo me dejé de ver Lcdlfc; pasó de ser entretenido a ponerse tóxico (...) La última vez que me vi el reality acabé como con una energía fea y es impresionante cómo un programa pone a pelear a la gente así“, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram.

La influencer, que se encuentra embarazada de su primer hijo, expresó su preocupación por el trato hacia Karina García, una de las concursantes más polémicas de la temporada, afirmando que tanto la producción como las dinámicas dentro de la casa han contribuido a deteriorar el bienestar emocional de la participante.

Aida Victoria Merlano criticó el ambiente tóxico generado por ‘La casa de los famosos’, destacando el impacto en la salud mental de los participantes - crédito @aidavictoriam/Instagram

“Por otro lado siento que desde la producción hasta la casa, están acabando con la salud mental de Karina y eso es súper triste. Ella no es una santa, pero tampoco tienen que lapidarla como si los demás sí lo fueran (...) Entonces nada, esa es mi única opinión al respecto“, añadió la barranquillera.

En su publicación, Merlano también compartió una conversación con una seguidora que coincidía con su percepción sobre el programa. La fanática comentó que las situaciones del reality le afectaban emocionalmente: “Me pasó exactamente lo mismo, la verdad las cosas que pasan ahí sentía que me afectaban de una manera increíble, me lo tomaba personal, y no me estaba haciendo bien”.

Aida Victoria respondió que ver el programa antes de dormir le generaba una sensación negativa, como si su cerebro interpretara los conflictos como parte de su propia vida: “¡Impresionante! Uno ve eso antes de dormir y se va a la cama enojado porque es como si tu cerebro creyera que lo que ves hace parte de tu vida. Feísimo”.

En una encuesta en redes sociales, el 66% de los seguidores de Aida Victoria coincidió con su opinión sobre el impacto negativo del programa - crédito @aidavictoriam/Instagram

Además, realizó una encuesta en sus redes sociales para conocer la opinión de sus seguidores sobre el impacto del programa. De las tres opciones ofrecidas, el 66% de los participantes afirmó sentirse identificado con la afirmación “Uy!! Total, me pasa”, mientras que el 24% indicó que no veía el programa y solo el 11% aseguró disfrutarlo.

El reality del Canal RCN es un tema de conversación en redes sociales, donde las opiniones se dividen entre quienes disfrutan del drama y quienes, como Merlano, critican el ambiente tóxico que genera: “Este mundo está lleno de gente que no tiene valores, que reina el irrespeto la grosería ahí bastante desamor y un canal como RCN alimentando esos sentimientos se pasan”; “Me pasa igual 😕“; ”Totalmente de acuerdo 👏“; ”Yo le cogí pereza un canal en vez de enviar mensajes positivos sabiendo que ha niños viendo eso como es posible que muestran escenas como peleas“; “Es verdad yo también lo he dejado de ver por que me produce rabia con todo ese matoneo que están haciéndole a Karina”; “Así es, ya se percibe un ambiente abusivo y tóxico”.

Mientras tanto, la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ha estado marcada por intensos enfrentamientos entre los participantes, siendo uno de los más destacados el protagonizado por Yina Calderón y Karina García. La relación entre ambas pasó de ser de aliadas a enemigas, con acusaciones mutuas de falsedad y manipulación.

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ ha sido marcada por intensos conflictos, con Karina García como protagonista de varios enfrentamientos dentro de la casa - crédito cortesía del Canal RCN

Durante una reciente gala, Calderón acusó a García de involucrarse en conflictos ajenos y amenazó con revelar secretos comprometedores si las tensiones continuaban. Por su parte, la paisa respondió con comentarios que reflejaban su decepción, cuestionando cómo pudo confiar en la empresaria.

La polémica en torno a Karina García no se limita a su enfrentamiento con Yina Calderón. La participante ha estado en el centro de múltiples conflictos dentro del reality, lo que ha generado divisiones entre los concursantes y se ha robado la atención de los seguidores del programa.