Yeison Jiménez reveló cómo está su relación con Amparo Grisales y explicó la razón de su enfrentamiento: “Salían cosas muy despectivas”

El cantante de música popular Yeison Jiménez y la jurado de Yo me llamo, Amparo Grisales, han estado en medio de una polémica después de que el artista respondiera las críticas y comentarios que la actriz ha hecho sobre su música en el programa de Caracol Televisión.

Durante el Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela, en Villeta, Cundinamarca, el cantante envió un contundente mensaje a Grisales porque aseguró estar cansado de los ataques que ella le ha hecho en el programa.

Aunque en ese momento el tema quedó ahí, en la tarde del 8 de mayo el cantante realizó una rueda de prensa para promocionar su concierto en el estadio El Campín el 26 de julio y algunos medios aprovecharon para preguntarle por la polémica.

Con el objetivo de saber si se han dado acercamientos entre los dos para aclarar la situación o hacer las paces, Yeison fue indagado sobre la situación con Grisales y una vez más dejó en firme su posición.

“Siento que está bien que a uno no le guste algo, y puedo decir que no me gusta, y ya, eso no me quita nada. Creo que lo feo estuvo en que cada que mencionaban mi nombre salían cosas muy despectivas. Entonces, yo por respeto al programa me quedé callado tres años porque ahí conocí gente muy buena. (...) Y yo la entiendo de que ella es cascarabias y que ella es así, y me alejé del tema, hasta que ya fue la misma gente la que me empezó a decir: ‘Venga, haga valer un poquito su música porque ella cada que habla deja su música por el piso’. Entonces lo tuve que hacer y no me arrepiento de haberlo hecho de la manera en que lo hice", explicó el cantante.

La jurado expresó su desacuerdo con el mensaje de la canción durante el programa "Yo me llamo", generando controversia entre seguidores del reality - crédito yomellamoyeisonjimenez25 / TikTok

“La respeto en su totalidad, pero creo que lo más valioso que yo tengo hoy en día es mi música y si se meten con mi música, se están metiendo con lo más valioso que yo tengo. Puede decir no me gusta y ya. Es más, puede decir que en el programa no salga más mi música y no pasa nada, pero por qué tiene que ser tan despectiva y grosera con mi música, no“, puntualizó Yeison Jiménez en la rueda de prensa.

El conflicto entre los artistas comenzó cuando durante la emisión del reality musical, Amparo Grisales no tuvo reparos en lanzar una fuerte crítica contra la canción MLP, uno de los éxitos de Jiménez. La caldense, conocida por su estilo frontal y su exigencia como jurado, expresó su desaprobación hacia la letra del tema interpretado por un imitador del artista, calificándola de “maluca” y de estar cargada de presunción.

“Eso es lo que le gusta a él, decir que está facturando, que tiene éxito, que es el más teso, el mejor, el más bonito, todo… esa es la canción”, dijo, mientras acompañaba su opinión con gestos de desaprobación. Aunque aclaró que la crítica no iba dirigida al imitador, sino al cantante original, sus palabras no pasaron desapercibidas.

Yeison Jiménez decidió no quedarse más callado y, durante su presentación en Villeta, le respondió directamente desde el escenario. Interrumpió su show justo mientras cantaba MLP —tema que relata los obstáculos que enfrentó para llegar al éxito— para dedicarle unas contundentes palabras a Grisales.

“Por quinta vez, una persona que yo siempre he respetado mucho, y hoy también lo voy a hacer, cada que alguien canta mi música tiene comentarios despectivos hacia mí y hacia mi música. Se llama Amparo Grisales. Hoy te voy a respetar una vez más, reina, pero quiero mostrarte algo. Estoy en Villeta con toda esa gente ‘chusma’ que usted dice, con toda esa gente ‘agropecuaria’ que usted dice. Nunca me he metido contigo, mi amor, pero te voy a enseñar algo. A mis 33 años tengo lo que tú nunca tuviste, éxitos musicales”, expresó con firmeza, generando una ovación entre los asistentes.

El artista defendió a su público de comentarios que atribuye a la actriz, resaltando su conexión con la ruralidad y el orgullo de sus raíces - crédito julianacasallas_ / TikTok

Pero eso no fue todo, pues después de eso, en entrevista con La Kalle, el artista volvió a mostrar su molestia con Amparo y recordó experiencias incómodas vividas durante su participación en el programa de imitación musical Yo Me Llamo con ella.

“Desde ese día hasta el día de la tarima, nunca hablé del tema, nunca, a pesar de que se hayan vivido cosas incómodas. Lo poquito malo que compartí y viví, siempre me lo guardé para mí... No me lo voy a aguantar más, siento que estaba irrespetando mi carrera, mi esfuerzo”, afirmó el cantante.

El intérprete de música popular dejó claro que no piensa quedarse más callado y en caso de que en el futuro existan más comentarios de Grisales le responderá públicamente porque “ya estuvo bueno”. Mientras tanto, el 8 de mayo aseguró que “No ha tenido acercamientos de ninguna manera con ella y no porque no quiera”, pues está dispuesto a decirle “las mismas palabras si la tuviera de frente”.