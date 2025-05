Westcol sorprendió al hacer público su apoyo a Karina García en ‘La casas de los famosos’: “Me da rabia que todo el mundo le tire”

El streamer paisa aseguró que no está de acuerdo con la forma en la que están tratando a Karina dentro de La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN - @westcol / Instagram

El reality de La casa de los famosos Colombia se encuentra en un momento tenso en la convivencia, nuevamente protagonizado por Karina García, esto después de que varios de sus compañeros decidieran irse en cu contra desatando varias pelean durante la semana quince de la competencia.

Estas tensiones ocurren en la semana denominada por el canal como la del Apocalipsis, en la que las reglas para las votaciones cambiaron, pues son tenidas en cuenta en negativo, es decir, que el famoso más votado será el eliminado de la competencia.

En medio de esta dinámica se le ha visto a varios famosos arremeter en contra de Karina, a quien han criticado por victimizarse, llorar de más, mantener una relación con Altafulla, mentirosa, entre otras razones que han intentado explicar sus compañeros de reality.

Aunque el sentimiento de los famosos en contra de Karina también son compartidos en redes sociales por algunos internautas, otro grupo también se ha encargado de defender a la modelo e, incluso, han asegurado que se trata de un acto de matoneo en su contra, pues aseguran que son varios los que la atacan mientras que ella no se defiende.

El creador de contenido pidió a su fandom que apoyen a la modelo paisa - crédito @persaqe/ X

Aunque son varias las personas que han demostrado su apoyo a Karina, hubo uno que sorprendió a los internautas, pues el creador de contenido y streamer Luis Villa, conocido como Westcol apareció en redes para demostrar su inesperado apoyo a Karina.

Aunque el creador de contendido anteriormente había demostrado sus diferencias con la modelo paisa, fue en medio de una reciente transmisión desde su canal de Kick que se mostró sorprendido por la manera en que los compañeros de Karina la estaban tratando, por lo que decidió apoyarla.

“Qué pecao parce, van a sacar a Karina… ¿Y si ayudamos a Karina para que no la saquen?, Bro, es que me da rabia que todos le tiren", dijo Westcol en su transmisión.

Después de las palabras del streamer sus seguidores decidieron hacer una campaña de desprestigio en contra de Yina Calderón, famosa con la que Westcol siempre ha tenido conflicto y la que quieren que sea eliminada el domingo 11 de mayo.

Después de las palabras del creador de contenido, sus seguidores que se hacen llamar WReals en redes sociales aseguraron que desde ese momento empezaron a apoyar a Karina pidiendo votaciones para Yina.

Westcol al inicio se había negado a ayudar a la modelo paisa - crédito @westcol - @lacasadelosfamososcol1/Instagram - Canva

Aunque Westcol aseguró que apoyaría a Karina para que todavía no salga del reality, más temprano había notado que los fanáticos de la modelo le habían pedido apoyo, peticiones a las que él se negó en un primer momento.

Melissa y Yina se unieron para sacar a Karina de la competencia

La tensión en La casa de los famosos Colombia ha alcanzado un nuevo nivel tras la alianza inesperada entre Yina Calderón y Melissa Gate, quienes han unido esfuerzos con el objetivo de eliminar a Karina García del programa.

Esta unión ha sorprendido a los seguidores del reality, ya que ambas participantes habían protagonizado enfrentamientos previos en la competencia. Sin embargo, ahora comparten un objetivo común que ha generado controversia dentro y fuera de la casa.

El cambio en la relación entre Calderón y Gate se hizo evidente el pasado miércoles 7 de mayo, cuando Yina ofreció a Melissa algunas de sus prendas como parte de un intercambio, un gesto que marcó un giro inesperado en su dinámica.

Melissa y Yina se unieron para sacar a Karina del programa - crédito cortesía Canal RCN

Este acercamiento, que parecía improbable al inicio del programa, se consolidó con bromas y comentarios dirigidos hacia Karina García, a quien ambas consideran una amenaza dentro del reality. En este contexto, Melissa Gate llegó a declarar: “Aunque Yina me haya tratado peor, Karina es más peligrosa”.

Por su parte, Karina García no tardó en reaccionar ante esta campaña en su contra. La modelo antioqueña expresó su molestia tras una dinámica del detector de mentiras organizada por el Jefe, en la que Melissa confirmó abiertamente su deseo de que Karina sea eliminada del programa.

Visiblemente afectada, Karina compartió su frustración con su pareja dentro del reality, Andrés Altafulla, señalando que nunca había tenido conflictos con Melissa y que no comprendía las razones detrás de los ataques dirigidos hacia ella.

Karina cuestionó la actitud de Melissa - crédito cortesía del Canal RCN

“Me da rabia que esta pelada diga que quiere que yo me vaya de La casa de los famosos Colombia, que porque sí. Yo con esa pelada nunca me he metido, yo le voy a preguntar ahorita”, expresó Karina, dejando en claro su intención de confrontar directamente a Melissa Gate para aclarar la situación.