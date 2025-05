Petro reconoció un error de su gobierno en la construcción de una megaobra que beneficiaría a miles de colombianos: “Mi ministerio falló”

Petro habló sobre El Catatumbo - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El 9 de mayo de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el evento “Juntos por la transformación del Catatumbo, para la vida, la productividad y las economías lícitas” en Tibú, Norte de Santander.

Durante su intervención, el mandatario presentó resultados sobre la transformación territorial de la región, impulsó las economías lícitas y dignificación de la vida del campesinado. A su vez, habló de las acciones del programa “Renacemos del Catatumbo”, una apuesta de su administración que pagará a los campesinos de la región por la erradicación de cultivos ilícitos.

El jefe de Estado enfatizó en la construcción de una vía que conecte a los municipios que conforman la región del Catatumbo, con el fin de mejorar el transporte, puesto que los vehículos se demoran más de 12 horas en desplazarse. Sin embargo, dijo que la obra no ha avanzado como él esperaría, porque desde su administración priorizaron otro tipo de proyectos.

El presidente Petro reconoció un nuevo error por parte de su administración

“Por eso hacer la carretera es imprescindible. ¿La Corte Constitucional con razón puede decir bueno, y por qué no le hicieron si desde hace cuánto no se viene hablando de esa carretera? Cierto, pero prefirieron meter la plata en la vía 4G Ocaña-Gamarra, que meterla la carretera al Catatumbo”, señaló.

Según sus consideraciones, es mucho más necesario para el desarrollo del país las vías terciarias que las 4G, por lo que reconoció que desde el Ministerio de Transporte fallaron al acatar la orden que dio.

“Y mi ministerio falló cuando recibió la orden del Gobierno y del presidente de invertir la pirámide de que no era primero las dobles calzadas y después las vías nacionales de Invías y después las vías campesinas, sino al revés, que era primero las vías campesinas, segundo las vías nacionales y tercero, las doble G”, apuntó.

Por lo anterior, ordenó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, iniciar conversaciones con las concesionarias encargadas para adelantar el proyecto. “Mi ministra ahora me dice si es así, muy bien Petro, pero es que tenemos que conciliar con los concesionarios. ¿Y entonces cuándo va a haber plata para la carretera? Yo no les puedo decir que la plata está?”.

La nueva “pataleta” de Petro en un evento público

El presidente aseguró que Gustavo Bolívar ya no debe pronunciarse como director del DPS, debido a su renuncia - crédito Redes sociales/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a estar en el ojo del huracán por interrumpir el orden del día en un evento público. “Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va”, indicó.

De igual manera, lanzó una pulla al saliente director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, que pese a renunciar al cargo sigue ejerciendo funciones.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el pronunciamiento de personas que renunciaron al Gobierno es un irrespeto al mismo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“No se puede confundir... persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va (y) entra su reemplazo. ¿Qué tiene que venir a hablar? Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, precisó el primer mandatario.

Y agregó: “Aquí no se trata de recibir aplausos, sí se trata de analizar los problemas que afrontamos con objetividad, graves, solucionables, pues de eso se trata”.

Petro también defendió la decisión de decretar estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, Norte de Santander, por el conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las Farc. “No solo por los hechos ya conocidos de asesinatos y desplazamiento masivo, el 95 % del desplazamiento que tenemos contado hasta este momento del año en Colombia”, destacó.