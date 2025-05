Norma Nivia reveló el secreto para mantener su piel radiante a sus 46 años tras salir de ‘La casa de los famosos’

La famosa reveló detalles sobre cómo logra mantener su aspecto - crédito Infobae Colombia

Norma Nivia, reconocida actriz y modelo colombiana, se convirtió en tendencia por varias situaciones en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia, la mayoría de estas relacionadas con su relación con Mateo Varela, de 31 años. Pese a que la tolimense le lleva 15 años, la diferencia de edad no se notaba a nivel físico, lo que desató una gran cantidad de comentarios por lo bien conservada que se ve.

Precisamente, tras salir del reality show, Norma compartió en entrevista con Infobae Colombia los secretos detrás de su apariencia juvenil y su rutina de cuidado personal. Y es que a sus 46 años, la actriz ha sido elogiada por su belleza y tener una piel sin arrugas, algo que atribuye tanto a factores genéticos como a un estilo de vida saludable y disciplinado.

La famosa destacó que la genética juega un papel importante en su apariencia, aunque el cuidado personal es esencial: “Yo tengo una parte genética bien fuerte que me ayuda muchísimo. O sea, mi papá ya no está conmigo, pero yo cargo en el celular una foto de él de cuando cumplió 80 años y era así, mejor dicho, sin ni una arruga ni nada. Y mi mamá, pues también, la vieron cuando me mandó un mensaje a la casa hace unos días, mi mamá tiene casi 82 años, entonces realmente yo creo que genéticamente tengo como una ventaja”.

Sin embargo, también incluye algunas acciones en su rutina, como el uso de productos de calidad. Asimismo, se retira todo el maquillaje al final del día, realiza visitas regulares al dermatólogo y allí se hace tratamientos de limpieza facial.

Del mismo modo, la famosa aseguró que el hecho de mantener una actitud positiva, sonreír y proyectar una energía juvenil se refleja en el exterior, logrando destacar no solo por tener una buena actitud, sino por un rostro más fresco.

En La casa de los famosos la recuerdan por verse “regia”

Y es que durante su paso por el reality, más allá de las polémicas, la apariencia de Norma Nivia se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del programa y sus compañeras, pues en medio de la actividad de presupuesto dentro del programa, La Jesuu y La Toxi Costeña, participantes aún en competencia, comentaron sobre la belleza de Norma y cómo, a pesar de su edad, se mantiene “joven y linda”.

En su conversación, las dos coincidieron en que su genética es un factor clave, pero también señalaron otros aspectos de su estilo de vida que contribuyen a su apariencia, teniendo en cuenta que la actriz es vegana, lo que implica una alimentación basada en plantas, y evita el consumo de alcohol. Además, destacaron que Norma medita y realiza ejercicio regularmente, hábitos que consideran fundamentales para su bienestar físico y mental.

A su vez, La Toxi aseguró que la maternidad puede afectar el cuerpo de las mujeres, pues ella tiene dos hijos, por lo que se atrevió a asegurar que este no es el caso de Norma, ya que no tiene hijos. Este detalle, según las participantes, podría haber contribuido a que su cuerpo no haya experimentado los cambios físicos que suelen acompañar el embarazo y la crianza.

Cabe reiterar que en medio de su entrevista con Infobae Colombia, Norma Nivia enfatizó la importancia de acudir a profesionales de la salud para el cuidado de la piel, por lo que recomendó buscar dermatólogos serios y confiables que puedan ofrecer tratamientos adecuados para mantener una piel saludable y joven. Incluso, mencionó que, tras su salida del programa, planea retomar sus visitas al dermatólogo para continuar con su rutina de cuidado.

Con su paso por el programa, la actriz demostró que sigue siendo un referente de belleza en Colombia y demostró que no solo se trata de la genética, sino de un compromiso constante con su bienestar físico y emocional, lo que combina alimentación, ejercicio, meditación y cuidado dermatológico para mantenerse en forma y proyectar una imagen saludable y natural.