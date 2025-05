Gremios de empresarios rechazaron comentario de Petro sobre una supuesta alianza con “narcotraficantes en armas” para tumbarlo: “Ponen en peligro la integridad y la vida”

Gustavo Petro acusó a empresarios y un senador estadounidense de liderar un supuesto complot para desestabilizar su gobierno - crédito Presidencia/Colprensa

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto complot para desestabilizar su gobierno generó una fuerte reacción por parte de los gremios empresariales en Colombia.

Según publicó Petro en su cuenta de X, un líder gremial, un exfuncionario de su administración y un senador de Estados Unidos estarían involucrados en un “acuerdo nacional” para “tumbar al presidente”.

Estas declaraciones fueron calificadas como “peligrosas” y “antidemocráticas” por representantes de los sectores empresariales y comerciales del país, quienes consideran que estas acusaciones afectan tanto la estabilidad interna como la imagen internacional de Colombia.

En su mensaje, Petro afirmó que “un líder gremial se ha aliado a mi exfuncionario y con él, a organizaciones narcotraficantes en armas, para, a través de lo que llaman: ‘acuerdo nacional’, tumbar al presidente”.

Petro incluyó al senador Mario Díaz-Balart en la supuesta conspiración, generando reacciones en el ámbito internacional - crédito @petrogustavo/X

Además, señaló que el senador estadounidense Mario Díaz-Balart habría terminado involucrado en esta supuesta alianza “por ignorancia”.

Estas declaraciones, publicadas el jueves 8 de mayo, fueron objeto de rechazo por parte de los presidentes de la Andi y Fenalco, dos de los gremios más representativos del sector empresarial colombiano.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, respondió horas después calificando las afirmaciones de Petro como “producto del delirio o de una grosera estrategia para distraer a los colombianos frente al inmenso escándalo de corrupción, la grave crisis de la salud y el desgobierno”.

Cabal advirtió que estas declaraciones ponen en riesgo la integridad y la vida de los líderes gremiales, además de afectar la credibilidad internacional del gobierno y la imagen del país.

Jaime Alberto Cabal advirtió que las acusaciones de Petro ponen en peligro la seguridad de empresarios de gremios nacionales - crédito @JaimeA_Cabal/X

En su cuenta de X, Cabal añadió que “acallar y perseguir las voces de quienes solo piden que se cumpla la Constitución, desde el poderoso aparato estatal, es inadmisible”.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también expresó su rechazo, calificando las declaraciones del mandatario como “inaceptables” y “peligrosas”.

Según Mac Master, estas acusaciones representan una actitud “profundamente antidemocrática” que busca silenciar a quienes critican las acciones del Gobierno.

En su pronunciamiento, el líder gremial destacó que “un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles vemos esta realidad con inmensa preocupación y creemos que no podemos callar en estos momentos de la historia de Colombia”. Además, enfatizó que el sector salud enfrenta una crisis que podría cobrar vidas, lo que agrava la situación.

Mac Master también denunció las declaraciones de Petro como “calumniosas” y un ataque directo hacia ciudadanos y organizaciones.

Bruce Mac Master rechazó las afirmaciones del mandatario, señalándolas como un ataque contra principios democráticos - crédito @dataiFX/X

Según el líder de la Andi, estas acusaciones no solo son irresponsables, sino que también reflejan una postura que pone en riesgo los principios democráticos del país. “Las próximas generaciones no nos perdonarán no haber hecho todo lo posible por evitar el colapso en salud”, afirmó.

Ambos líderes gremiales coincidieron en que las declaraciones del presidente representan un intento de desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país, como la corrupción y la crisis en el sistema de salud.

Además, señalaron que estas acusaciones podrían tener consecuencias graves para la seguridad de los líderes gremiales y para la estabilidad del sector privado en Colombia.

El mensaje de Petro también incluyó una referencia directa al senador estadounidense Mario Díaz-Balart, a quien acusó de haberse involucrado en la supuesta conspiración “por ignorancia”. Esta mención generó preocupación entre los gremios, que consideran que este tipo de declaraciones afectan las relaciones internacionales de Colombia y la percepción del país en el exterior.

Los líderes de Andi y Fenalco señalaron que el discurso de Petro desviaría la atención de problemas urgentes como salud y corrupción - crédito @FenalcoNacional/X

En su respuesta, Cabal subrayó que el Gobierno tiene el deber constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos, así como de garantizar la independencia de las asociaciones de empleadores.

“Colombia es una democracia en la que los gobernantes están sometidos al Derecho y no a la inversa como sucede en regímenes totalitarios”, afirmó el presidente de Fenalco.

Las declaraciones de Petro y las reacciones de los gremios empresariales se producen en un contexto de creciente tensión política y social en Colombia.

Los líderes gremiales insistieron en la necesidad de mantener un diálogo respetuoso y constructivo, pero advirtieron que no permanecerán en silencio ante lo que consideran ataques injustificados y peligrosos contra el sector privado y la democracia del país.