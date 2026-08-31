Colombia

Así fue la emocionada reacción de Lucas Murillo, niño que sufre de cardiopatía, al escuchar que el Presidente Abelardo De La Espriella lo visitará en Cúcuta: “Gracias”

El Presidente de la República tomó unos minutos para saludar al menor de siete años, y garantizarle la atención que necesita

De La Espriella le aseguró a Lucas que el Gobierno lo ayudará en todo lo que necesite para garantizar su atención en salud - crédito delaespriella_style/IG

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La situación de Lucas Francesco Murillo García, el niño de siete años que enfrenta una cardiopatía severa, generó reacciones inmediatas en el Gobierno nacional.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el lunes 31 de agosto que el menor ya se encuentra bajo atención especializada en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga y que su padre también recibe asistencia médica.

El mandatario, al referirse a este caso, destacó en su cuenta de Instagram la respuesta del sistema de salud y la prioridad que otorga a la infancia: “Hoy quiero darle un parte de tranquilidad a Colombia: Lucas ya se encuentra bajo la debida atención médica de la Nueva EPS y en las mejores manos, con los especialistas de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, institución de primer nivel que asumió con absoluto compromiso el tratamiento de su cardiopatía severa”.

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Desde el momento en que tuvo conocimiento de la situación, De La Espriella ordenó agilizar el proceso para garantizar la atención médica del menor. El presidente remarcó que la salud y el futuro de los niños son ejes centrales de su gestión.

El presidente Abelardo De La Espriella habló por teléfono con Lucas, un niño de siete años con una cardiopatía grave - crédito Captura video
El presidente Abelardo De La Espriella habló por teléfono con Lucas, un niño de siete años con una cardiopatía grave - crédito Captura video

Niño habla con Abelardo de la Espriella

Lucas respondió con entusiasmo al presidente durante una llamada por teléfono. Al preguntarle cómo estaba, el niño contestó: “Bien gracias, señor presidente. Firme por la patria”. La interacción quedó registrada en video y fue difundida en redes sociales por el propio mandatario.

En la conversación, De La Espriella aseguró a Lucas: “No estás solo, te vamos a ayudar en todo lo que necesitas y puedes contar con nosotros. Así que quiero que sepas que con la ayuda de Dios vas a recuperar tu salud y vas a tener una vida supertranquila”.

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El presidente prometió visitar a Lucas en su próximo viaje a Cúcuta y reafirmó el compromiso de su administración: “Vamos a llevar a todos y estamos organizando las cosas para eso. No vamos a dejar que ningún niño, que ningún colombiano deje de tener salud, vamos a hacer todo el esfuerzo. Te mando un abrazo y fuerte y con Dios”.

Cerca del presidente, la madre de Lucas expresó su gratitud: “Muchas gracias, señor Presidente, Dios le pague”. De La Espriella respondió con palabras de respaldo: “De mi parte, y quiero que sepan que lo que necesiten, pueden contar también conmigo, con la familia. Ahí está Lorena en nombre y representación de nosotros, y cualquier cosa que les haga falta para el traslado, para el viaje, para estar ahí para Lucas y sus hermanos, cuenten también con nuestro apoyo”.

El presidente anunció que planea visitar a Lucas cuando viaje a Cúcuta, mientras la madre del menor agradeció la ayuda- crédito Fundación Cardiovascular de Colombia/Captura de Video X
El presidente anunció que planea visitar a Lucas cuando viaje a Cúcuta, mientras la madre del menor agradeció la ayuda- crédito Fundación Cardiovascular de Colombia/Captura de Video X

La Fundación Cardiovascular de Bucaramanga asumió la atención del menor con un equipo de especialistas, mientras la Nueva EPS gestiona la cobertura médica. El proceso se agilizó luego de la intervención directa del presidente.

Caso de Liam Ramos

Las dificultades económicas de Liam Santiago Ramos Garcera para acceder a un tratamiento médico en el extranjero movilizaron una rápida respuesta oficial. El menor, diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, enfrenta un escenario en el que su salud depende de la continuidad de un ensayo clínico en Barcelona, al que debe asistir el 25 de septiembre.

El propio Liam, quien reside en Bogotá y tiene ocho años, grabó un video dirigido al presidente Abelardo de la Espriella. En su mensaje, relató cómo la enfermedad afecta su movilidad y mostró lesiones recientes, producto de caídas. “Presidente, porque me caigo, me caigo”, expresó al exhibir un rasguño, y compartió que la distrofia deteriora sus músculos, además de impactar su corazón y pulmones.

La familia de Liam no ha logrado reunir los fondos necesarios para costear el viaje a España. Por ese motivo, el niño decidió solicitar ayuda directamente al mandatario, subrayando la urgencia de su situación y la imposibilidad de esperar.

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El lunes 31 de agosto, el presidente De la Espriella anunció que el Gobierno ya había contactado a la familia de Liam. Según sus declaraciones, la intervención oficial contempla una nueva valoración médica en Colombia para actualizar el diagnóstico y definir el tratamiento más adecuado. Además, la Nueva EPS garantizará la continuidad de la atención médica en el país.

En palabras del presidente: “Ya abordamos el caso del pequeño Liam Santiago y estamos en contacto directo con su familia”. Aseguró que han recibido toda la documentación clínica necesaria y que el sistema de salud colombiano no dejará desprotegidos a los menores en situaciones similares.

Actualmente, la familia de Liam entregó la documentación y soportes médicos que acreditan la necesidad del tratamiento. El menor había regresado de España hace solo quince días, tras recibir allí parte de su atención médica.

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