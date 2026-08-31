Nequi dejará de ser una billetera virtual desde el 1 de septiembre: esto pasará con los 29 millones de usuarios tras la migración a neobanco

Nequi dejará de ser una unidad de negocio de Bancolombia desde el 1 de septiembre y operará con licencia propia como neobanco - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

La plataforma Nequi, conocida por buena parte del país como una de las principales billeteras virtuales, dejará de ser considerada como una unidad de negocio de Bancolombia a partir del 1 de septiembre, lo que supone drásticos cambios para millones de usuarios que usan el servicio.

A partir del martes, la plataforma funcionará como una compañía de financiamiento independiente dentro del Grupo Cibest, bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que también implicará el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín.

La transición a neobanco implica que Nequi deja de ser una unidad de negocio de Bancolombia y pasa a operar con licencia propia. Sin embargo, para quienes utilizan la aplicación para enviar dinero, retirar efectivo o realizar pagos, la experiencia diaria no sufrirá alteraciones perceptibles.

PUBLICIDAD

Así lo aseguró su CEO, Andrés Vásquez, quien recalcó en diálogo con El Colombiano que la reorganización es de carácter legal y de gobierno corporativo, sin relanzamiento de producto ni cambios en la operatividad.

“Ese día para los clientes será un día igual que todos los días, cualquier primero de septiembre de los últimos 10 años”, señaló el representante de la reconocida marca financiera.

La gestión de transferencias, recargas, retiros y créditos seguirá igual, manteniéndose los acuerdos con los canales de Bancolombia y la interoperabilidad con otras entidades financieras. La gratuidad de los servicios y las condiciones actuales seguirán vigentes tras este cambio jurídico.

PUBLICIDAD

“La gratuidad de los servicios de Nequi continuará. La interoperabilidad con Bancolombia, con Bre-B, con las demás entidades financieras seguirá funcionando de la misma forma”, comentó Vásquez a El Colombiano.

La obtención de la licencia propia abre nuevas oportunidades de negocios para Nequi. Ahora podrá actuar como Intermediario del Mercado Cambiario, permitiendo a los usuarios gestionar remesas y operaciones de divisas sin intermediarios externos. Además, la compañía podrá ofrecer productos de inversión como CDT y establecer alianzas con fondos de inversión mediante contratos de red.

“Creo que es un neobanco. Nequi es un neobanco, es una plataforma que permite acceder a todos los servicios financieros, a cuentas, a créditos, a transferencias al exterior, a inversiones en un futuro”, señaló el CEO.

PUBLICIDAD

Las implicaciones del cambio de licencia

El paso de Nequi a compañía de financiamiento no implica un alejamiento del Grupo Cibest. La propiedad y el respaldo del grupo permanecen intactos y no se contemplan ventas ni alianzas con otros accionistas en esta etapa. Vásquez enfatizó: “Sigue siendo 100% propiedad del mismo grupo”.

El CEO también explicó que, puertas adentro, la transición se anticipó. Desde hace dos años, Nequi ha desarrollado sus propias áreas de tecnología, operaciones, riesgos y cumplimiento, separándose gradualmente de la estructura de Bancolombia. No se produjo una contratación masiva reciente, ya que el equipo estaba preparado para la independencia operativa.

“Eso significó un crecimiento de equipo dentro de Nequi hace un par de años, pero no significa que en este momento haya un cambio sustancial ya en el equipo”, señaló el líder del neobanco en diálogo con El Colombiano.

PUBLICIDAD

El salto a neobanco llega tras un crecimiento exponencial. Nequi, que comenzó hace diez años con 32.000 clientes, alcanzó su punto de equilibrio financiero en septiembre de 2025. Ese logro permitió expandir su cartera de crédito en un 174%, llegando a un saldo de 1,6 billones de pesos.

Según Vásquez, la independencia de Nequi representa un avance natural para la empresa y, sobre todo, un beneficio para los usuarios. “La satisfacción real está en los 29 millones de colombianos que hoy usan la aplicación y en el millón de personas que accedieron a crédito por primera vez gracias a Nequi”, sintetizó el directivo. “Eso es lo que más nos llena de orgullo y a mí personalmente me conecta completamente con mi propósito de vida”, señaló Vásquez.

PUBLICIDAD