Petro se refirió a Freddy Castellanos, presunto abusador de menores en un jardín del Icbf: “Ese tipo que no sé si será culpable o no”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre un caso de abuso sexual que involucra a varios niños en un jardín infantil de Bogotá, calificando el hecho como grave y exigiendo que el presunto responsable, Freddy Castellanos, enfrente las consecuencias legales si se confirma su culpabilidad.

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios, realizado en Cartagena, Petro comparó este caso con el de la influenciadora Epa Colombia, que actualmente cumple una condena en la cárcel El Buen Pastor por daños al sistema de transporte TransMilenio.

En palabras del mandatario, la justicia debe enfocarse en los delitos graves y en los responsables de actos como el abuso infantil, en lugar de priorizar casos como el de Daneidy Barrera Rojas, conocida en el mundo digital como Epa Colombia. Petro señaló que la empresaria de fajas, pese a haber reparado los daños ocasionados y ser madre de una bebé de un año, cumple una condena de más de cinco años sin posibilidad de prisión domiciliaria.

“El delincuente que repare a la víctima, que restaure a la víctima, como Epa, no digo que no sea delincuente, rompió un vidrio público, pero lo puso nuevo. En una justicia restaurativa la madre de familia no está presa, está preso un criminal”, expresó el jefe de Estado.

En contraste, Castellanos, acusado de abusar de al menos siete niños de entre 1 y 3 años en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, se declaró inocente tras su captura. La Fiscalía General de la Nación le atribuyó los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años.

En su discurso, Petro enfatizó que no tiene conocimiento personal del caso de Castellanos, pero dejó claro que, de ser hallado culpable, el acusado debe recibir todo el peso de la ley. “Ese tipo que no sé si será culpable o no, pero ahora me están poniendo en redes que yo lo estoy protegiendo, no tengo ni idea del señor ese Freddy de Bogotá que viola niños”, afirmó.

Cabe recordar que, Petro enfrentó críticas por una supuesta publicación en la red social X, en la que habría defendido al sospechoso de los abusos. Sin embargo, el mandatario negó conocer a Castellanos y reiteró que no tiene ninguna relación con el acusado. Desde Cartagena, se mostró firme en su postura de que, si se demuestra su culpabilidad, Castellanos debe ser castigado con todo el rigor de la ley.

“Ese es el que tiene que estar preso si es culpable, no puedo reemplazar al juez. Pero si es culpable es ese, no Epa, no es el campesino que cultiva hoja de coca”, afirmó el presidente, reiterando su postura sobre la necesidad de una justicia restaurativa. Según el mandatario, este enfoque debería centrarse en reparar a las víctimas y no en castigar de manera desproporcionada a quienes cometen delitos menores o se ven obligados a actividades ilícitas por falta de oportunidades.

Es de mencionar que el caso de Epa Colombia ha generado controversia en el país, ya que, además de cumplir su condena, la creadora de contenido pagó una multa y restauró los daños ocasionados. Para muchos, su sentencia ha sido considerada desproporcionada, lo que llevó al presidente a utilizarla como ejemplo en su discurso. Petro insistió en que la justicia debe ser más comprensiva con quienes buscan reparar sus errores y más severa con quienes cometen delitos graves, como el abuso infantil.

El presidente también aprovechó su intervención para abordar la situación de los campesinos que cultivan hoja de coca, argumentando que no deberían ser encarcelados. Según Petro, estas personas recurren a esta actividad como única forma de sustento para sus familias debido a la falta de alternativas económicas. “Un campesino que cultiva hoja de coca lo único que está haciendo es llevar comida a la familia porque no hay otra manera”, expresó.