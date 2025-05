Karol G reveló en su documental detalles de su relación y cercanía con Shakira: “Me confió cosas muy personales”

En el documental, la cantante paisa compartió el detrás de escenas de y parte de la creación de 'Tqg' - crédito @karolg/ Instagram - @lasgafitas/ X

La cantante colombiana Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, reveló detalles inéditos sobre su relación con Shakira en su nuevo documental titulado Mañana fue muy bonito’, disponible en Netflix desde el 8 de mayo.

Según lo presentado en el material audiovisual, ambas artistas lograron conectar profundamente a través de sus experiencias personales, lo que dio lugar a su exitosa colaboración en la canción TQG.

De acuerdo con lo mostrado en el documental, Karol G compartió cómo inició el contacto con Shakira, relatando el momento en el que decidió escribirle un mensaje que decía: “Llámame cuando puedas”.

“La Bichota” también confesó que en medio de la creación de la canción tuvo la oportunidad de tener una cercanía con la barranquillera, oportunidad en la que ambas abrieron su corazón.

“Tuve la oportunidad de hablar con ella… Me confió cosas muy personales que hicieron que todo tuviera más sentido para mí“, dijo la cantante.

La respuesta de Shakira no solo marcó el inicio de una comunicación fluida entre ambas, sino que también permitió que Karol experimentara una gran emoción al escuchar a la barranquillera interpretar fragmentos de la canción.

Este intercambio fue clave para consolidar la colaboración que se materializó en el tema lanzado el 24 de febrero de 2023.

El documental también incluye imágenes exclusivas de las grabaciones del video musical de Tqg, realizadas en Barcelona. En una de las escenas, Karol G comenta: “Estamos grabando en Barcelona, son las 3:30 de la mañana del segundo día de grabación”.

Posteriormente, se muestra un emotivo momento en el que la paisa abraza a Shakira y le expresa su gratitud: “Tú no sabes lo que significa esto para mí. Gracias infinitas, de verdad”.

La canción ‘TQG’ aborda el tema del desamor, narrando la historia de una expareja que, a pesar de tener una nueva relación, no ha podido olvidar a su antiguo amor. En la letra, las protagonistas envían un mensaje claro de empoderamiento, dejando en claro que no hay intención de regresar al pasado.

Karol habló de su relación con Anuel AA y la conexión con la canción ‘Tqg’

En medio de las imágenes que mostraron la cercanía de Karol con Shakira, la paisa aseguró que la creación de Tqg también estuvo inspirada en lo complicado que fue salir de la relación que tenía con Anuel, calificándola de “tóxica”.

“Mi relación pasada, fue muy tóxico salir de ahí y muy difícil, yo me despertaba y era como que me iba a morir… sentía que como persona no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza, sentía que era algo de lo que no iba a poder salir”, reveló la cantante.

Sin embargo, Karol asegura que una de las cosas positivas que le dejó la relación fue poder expresar en sus canciones el dolor de la ruptura por la que pasan varias personas. “Lo bonito que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten”, explicó la paisa.

Karol confesó que la ruptura también le sirvió para enfocarse de nuevo y dejar que su creatividad fluyera, lo que le significo varias horas en el estudio “me di cuenta de que tenía ganas de hablar de muchas cosas y empecé en el estudio a escribir y empezar como a desahogar”, añadió.

En parte del documental también se detalla que Shakira aceptó hacer parte de la canción y después envió sus vocales grabadas, gesto que emocionó a Karol G. “Dejo las voces súper chimbas, yo me puse en el carro a escuchar y yo casi lloro, o sea las voces de esto de verdad fueron muy chimbas”, confesó la cantante.