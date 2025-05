Pareja amenazada por un cirujano plástico con un cuchillo dio su versión de los hechos: “Este señor es el culpable”

Carlos Eduardo Valdivieso, destacado cirujano plástico, enfrenta acusaciones tras intimidar a una pareja en su consultorio mientras reclamaban por un procedimiento mal realizado - crédito colombiaoscura_ / Instagram

Un video que ha circulado ampliamente en redes sociales muestra al reconocido cirujano plástico Carlos Eduardo Valdivieso Gelves, de Medellín, en una situación que ha generado gran controversia: el médico aparece amenazando con un cuchillo a una pareja y a su hijo de un año y medio.

La pareja había acudido al lugar para expresar su inconformidad con los resultados de una cirugía estética realizada seis meses antes, lo que derivó en un enfrentamiento que escaló rápidamente. En charla con Infobae Colombia, el denunciante, esposo de la paciente afectada, narró su versión de los hechos y rechazó las declaraciones que Valdivieso dio respecto a lo sucedido.

De acuerdo con el relato de los afectados, el procedimiento en cuestión fue una rinoplastia que, según ellos, no solo no cumplió con las expectativas, sino que empeoró la condición inicial. El esposo de la paciente aseguró a este medio que la intervención se realizó en el consultorio del médico, algo que, según otros expertos que consultaron, no es adecuado para este tipo de cirugías. Además, afirmó que el cirujano les aseguró que realizar el procedimiento en el consultorio les ahorraría los costos de quirófano. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, ya que, según el denunciante, la giba nasal no desapareció, sino que se desplazó hacia otra parte de la nariz, lo que generó la inconformidad que motivó la visita al consultorio.

Un video muestra al cirujano Carlos Valdivieso presuntamente amenazando con un cuchillo a una familia en su consultorio - crédito redes sociales

El esposo de la paciente relató que el día del altercado, el médico llegó tarde a la cita y, al expresar su descontento por los resultados de la cirugía, la situación se tornó tensa. Según su versión, el cirujano se mostró molesto cuando se le presentó una fotografía de referencia de otra rinoplastia exitosa realizada a un familiar. En ese momento, el médico habría reaccionado de manera agresiva, exigiendo que el esposo abandonara el consultorio y, posteriormente, sacando un cuchillo de cacería. Además, el denunciante afirmó que el cirujano también mostró un arma de fuego, aunque no la utilizó directamente para amenazarlos. La esposa, temiendo por su seguridad y la de su hijo, comenzó a grabar el incidente, lo que permitió documentar parte de lo ocurrido.

Cabe recordar que, en declaraciones a El Tiempo, Carlos Valdivieso negó las acusaciones y aseguró que el video difundido no muestra el contexto completo de los hechos. Con base en la versión del galeno, el esposo de la paciente adoptó una actitud agresiva desde el inicio de la discusión, golpeando las manos sobre la mesa y exigiendo la devolución del dinero. El cirujano afirmó que se sintió amenazado y que, en un momento de la confrontación, el hombre se lanzó contra él, lo que lo llevó a tomar el cuchillo como medida de defensa. “En un momento él se lanza contra mí, me sentí amenazado. Lo primero que vi fue un cuchillo de cacería que tengo y lo desenvainé”, explicó. Además, negó tener otras armas en su poder, como lo afirmó el denunciante.

Valdivieso Gelves argumenta que reaccionó en defensa propia y niega otras acusaciones de portar armas - crédito carvaldivieso; colombiaoscura_ / Instagram

Por su parte, el esposo de la paciente, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad, ofreció una versión diferente de los hechos en una entrevista con Infobae Colombia. Según él, el comportamiento del cirujano fue completamente desproporcionado y dejó a su familia profundamente afectada, especialmente a su hijo pequeño, que habría desarrollado un trauma tras el incidente. “Mi hijo quedó superasustado. En este momento está en el médico porque no puede escuchar ni siquiera el audio del doctor o alguna película sin ponerse nervioso”, declaró.

El denunciante también cuestionó la ética profesional del cirujano, señalando que el procedimiento no se realizó en un entorno quirúrgico adecuado y que los resultados fueron insatisfactorios. En su relato, el afectado afirmó a este medio que la familia había confiado en Valdivieso debido a su reputación y a su relación previa con la madre del denunciante, que también había sido paciente del médico sin mayores inconvenientes. Sin embargo, tras lo ocurrido, decidieron emprender acciones legales tanto por los daños físicos como por las amenazas recibidas.

Pacientes denuncian al médico tras una disputa por el resultado de una rinoplastia realizada en un entorno no quirúrgico - crédito iStock

El esposo de la paciente afirmó que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía por amenaza y por falsa denuncia, en respuesta a las acusaciones que el cirujano habría hecho en su contra. Además, aseguró que cuentan con más pruebas, incluyendo otro video en el que la secretaria del médico les habría lanzado una advertencia. De acuerdo con el denunciante, estas evidencias serán presentadas únicamente ante las autoridades competentes.

En declaraciones a este medio, el denunciante aseguró que teme por su vida y la de su familia: “Si me pasa algo a mí, a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa o a mi hijo, la culpa es de él, porque nosotros no tenemos problemas aquí con nadie (...) si nos pasa algo, este señor es el culpable de cualquier tipo de cosa que nos pase a nosotros”, concluyó.