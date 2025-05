Nueva ola de estafas por WhatsApp en Colombia, así se apoderan de su cuenta para pedir dinero a sus contactos

Las llamadas falsas en WhatsApp imitan soporte oficial para engañar a los usuarios - crédito IStock

La facilidad para comunicarse que ofrece WhatsApp se convirtió en un arma de doble filo. Aunque su uso se extiende a nivel personal, familiar, laboral e incluso educativo, la aplicación también es blanco de los delincuentes, que encontraron en su popularidad una nueva vía para estafar a los usuarios más desprevenidos.

Durante las últimas semanas, las redes sociales en Colombia se llenaron de testimonios de personas que aseguran haber sido contactadas por supuestos asesores de WhatsApp. Las llamadas, que suelen estar acompañadas de logotipos falsos y un lenguaje convincente, buscan ganarse la confianza de la víctima con un objetivo muy claro, acceder a su cuenta.

Los estafadores aseguran que detectaron una actividad sospechosa, y que su cuenta está activa en otros dispositivos. “Buen día, nos contactamos de soporte de WhatsApp y el motivo de la llamada es porque hemos identificado que hay terceras personas que están intentando vincular su línea de WhatsApp a otros dispositivos con el fin de robar su información y sus contactos, por lo que recibimos una alerta y nos contactamos para certificar que usted es la única propietaria”, se escucha en una de las grabaciones que ya circula en plataformas digitales.

La dinámica del fraude es simple pero efectiva. El estafador simula ayudar a la víctima a recuperar su seguridad digital, pero en realidad le solicita el código de autenticación de seis dígitos enviado por la propia aplicación. Con este código, los delincuentes toman control total de la cuenta. Una vez dentro, escriben a contactos pidiendo dinero “prestado”, haciéndose pasar por la persona afectada.

A pesar de que estas llamadas parecen legítimas, Meta, empresa dueña de WhatsApp, fue clara, la plataforma no realiza llamadas ni se comunica por teléfono con los usuarios. “La aplicación de mensajería instantánea de Meta no se contacta con nadie, no tiene asesores encargados de llamar a los usuarios y nunca le va a pedir códigos de verificación. Es una modalidad de estafa que se ha popularizado en los últimos días. Utilizan su cuenta para pedir dinero prestado a nombre suyo”, advirtió un comunicado.

El blog oficial de la compañía también indicó que la única forma legítima de recibir atención es a través de su cuenta verificada. “Si recibe un mensaje que afirma ser de soporte de WhatsApp, pero no tiene la insignia de cuenta verificada ni la etiqueta Cuenta oficial de Soporte, es probable que se trate de una estafa. Te pedimos que, por favor, no respondas y que reportes o bloquees rápidamente el número”, se lee en su sitio oficial.

Para prevenir este tipo de fraudes, WhatsApp habilitó nuevas funciones de seguridad. Una de las más recomendadas es vincular un correo electrónico de respaldo a su cuenta. De este modo, las notificaciones oficiales llegarán únicamente desde direcciones que terminan en @support.whatsapp.com, lo que facilita la identificación de contactos legítimos y evita confusiones con perfiles falsos o suplantaciones.

En 2024, WhatsApp consolidó su posición como la app de mensajería más utilizada del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios mensuales, según el portal especializado Statita. Esta masividad, que permitió transformar la comunicación global, también representa un enorme desafío, cuanto mayor es el alcance, más atractiva se vuelve para el crimen digital, que busca explotar vulnerabilidades humanas y técnicas.

Los usuarios deben mantenerse alerta ante cualquier intento de contacto no solicitado. Verificar la autenticidad de cada mensaje, no compartir códigos de verificación y activar la verificación en dos pasos son puntos esenciales para proteger su identidad digital. Además, se recomienda mantener la aplicación actualizada, revisar los dispositivos vinculados y compartir esta información con familiares y amigos para evitar que caigan en estas trampas cada vez más comunes.