Norma Nivia respondió a las críticas por su noviazgo con Mateo Varela y re refirió al aspecto delgado que tiene el participante: “No soy una bruja”

Norma Nivia aclaró la razón por la que Mateo está delgado y aseguró que no tiene nada que ver con ella - crédito Canal RCN

La relación entre Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como “Peluche”, ha sido uno de los temas más comentados de la segunda temporada de La casa de los famosos.

El cambio físico de Mateo dentro del programa ha generado un debate entre los televidentes, quienes han señalado a Norma como una posible influencia negativa.

La actriz, de 45 años, respondió a estas acusaciones, negando cualquier relación con el deterioro físico de su pareja y asegurando que no tiene nada que ver con lo que ocurre dentro de la casa.

Desde el inicio del programa, la conexión entre Norma y Mateo, quien tiene 31 años, fue evidente, a pesar de la diferencia de edad de 14 años y de estatura, ya que Norma mide 1,79 metros y Mateo 1,63 metros.

El romance entre ambos estuvo marcado por momentos de pasión y gestos románticos que quedaron registrados por las cámaras del programa, como cenas organizadas por Mateo y besos que captaron la atención de los seguidores.

Sin embargo, también hubo episodios de tensión y conflictos. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Mateo, como parte de un reto del grupo “los Lavaplatos”, decidió raparse la cabeza, lo que generó comentarios sobre su apariencia física.

La transformación de Mateo dentro del reality no pasó desapercibida para los televidentes, quienes comenzaron a especular sobre las razones detrás de su cambio físico.

Algunos usuarios en redes sociales atribuyeron este deterioro a la “mala energía” de Norma, lo que llevó a la actriz a pronunciarse al respecto.

En sus declaraciones, Norma rechazó estas acusaciones y afirmó que no tiene ninguna influencia sobre lo que sucede dentro de la casa, destacando que no es “bruja” ni tiene control sobre las decisiones o el estado de ánimo de Mateo.

“Eso en mentira, yo no chupo energía, no soy una bruja realmente, simplemente se adelgazó porque él come el triple de lo que comemos en la casa, es que una persona que desayuna mínimo seis huevos, se está comiendo medio huevo, entonces eso no tiene nada que ver conmigo”, dijo la actriz.

La reciente eliminada del reality incluso aseguró que si ellos no hubieran empezado una relación en la casa, Mateo se vería igual de delgado.