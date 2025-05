Greeicy Rendón aclaró su relación con Beéle tras sensual baile y los rumores sobre su separación de Mike Bahía: “Él me ama como soy”

Greeicy Rendón habló del baile que compartió con Beéle y que puso en tela de juicio su matrimonio con Mike Bahía - crédito @greeicy/Instagram y @lamusica.pe/TikTok

Se viralizó un video en redes sociales en el que se observa cómo Greeicy Rendón apareció de sorpresa en el escenario durante la presentación que Beéle tuvo en La Solar 2025, festival musical que se realizó el 2 y 3 de mayo en Medellín.

Allí, la artista caleña dejó boquiabiertos a los asistentes al mostrar la química que tiene con el cantante urbano, con quien protagonizó un sensual baile que escandalizó a más de uno. Tanto así que se empezó a especular acerca del posible fin de su relación con Mike Bahía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Greeicy Rendón prendió las alarmas acerca de un posible nuevo romance con Beéle y prendió las alarmas sobre el presunto fin de su relación con Mike Bahía - crédito @lamusica.pe/TikTok

Frente a los rumores de una ruptura con el padre de su hijo Kai, Greeicy Rendón no dudó en salir a aclarar su actual situación sentimental y, de paso, explicó la admiración que siente hacia su colega Beéle. Además, se refirió a los pasos prohibidos que intercambió con el barranquillero.

“Me han hecho muchas preguntas, se ha generado mucha conversación. Sobre todo, la gente dice que si es que yo me separé, que si ya no estoy con el Maikitol. Amor, el Maikitol y yo somos otra cosa que ustedes no van a entender”, comenzó mencionando Greeicy.

La también actriz de 32 años que se radicó en Miami para internacionalizar su carrera musical afirmó que sus pasos prohibidos respondieron a la efusividad del momento y las fibras que le movió escuchar en vivo una de sus canciones favoritas, pero adicional, hizo la salvedad de que al llegar a casa comentó con su pareja lo sucedido.

Greeicy Rendón aseguró que su hijo Kai y su esposo Mike Bahía son fans de Beéle, especialmente e su canción 'Frente al mar' - crédito @greeicy/Instagram

“Y yo decía: “¿La gente por qué encasilla las cosas?” ¿Quién dijo que para uno bailar, ser libre y disfrutar del placer de la música y mover el cuerpo, eso solo lo puede hacer una persona que no tenga hijos, que esté soltera? Por favor. ¿Quién te dijo eso? O sea, para mí, el baile es toda la vida. Párese quien se me pare en frente. El que sea: hombre, mujer, alto, lo que sea... Que yo lo mire a los ojos y conecte con el fiki pambi, yo voy a bailar con esa persona. Y el que me conoce, sabe", comentó.

Rendón se sinceró con sus seguidores a los que les habló a través de una serie de videos que publicó en las historias de su Instagram en donde no solo contó que el amor que tiene con Mike Bahía se basa en la confianza, sino que también invitó al público a que no juzgue los actos de las personas que gozan de la libertad y se expresan sin restricciones.

Greeicy Rendón subió la temperatura en redes sociales con sensual baile en el que demostró su cercanía con Beéle e hizo que muchos se preguntaran por lo que pensaría Mike Bahía - crédito @greeicy/Instagram

Esto dijo Mike Bahía del sensual baile entre Greeicy Rendón y Beéle

Para no dejar espacio a dudas, Greeicy que se declaró fan del joven cantante barranquillero, pidió a su esposo que expusiera públicamente su opinión respecto al tema la puso en el ojo del huracán y aseguró que no se arrepiente de da, ya que, dio rienda suelta a lo que sintió en ese momento.

Greeicy Rendón hizo que su esposo Mike Bahía opinara del baile que compartió con Beéle en el Festival La Solar 2025 en Medellín - crédito @greeicy/Instagram

“Y ahí les digo y les concluyo: si me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Pero por eso, los que llevan años conmigo, como mi Maikito el bello, que me conoce, no le genera angustia verme disfrutar del baile, porque él sabe que yo llegué aquí y le conté toda la historia. Le dije: ‘Amor, íbamos corriendo, fue pucha, y de repente llegué allá, y a mí me atrapa’. Es que a mí la canción que me atrapa, me atrapa. Y sí, se me cayeron las gafas, pasó… pero todo me lo disfruté“, añadió.

Por su parte, Mike, artista con el que Greeicy llegará al altar pronto, se mostró a gusto con la personalidad de la artista y reiteró que esa es una de las razones por las que su amor se mantiene fuerte.

no se quedó callada luego de que en redes sociales se especulara sobre el fin de su matrimonio con Mike Bahía y una presunta nueva relación con - crédito @greeicy/Instagram

“Novio qué piensa de mis bailecitos escénicos con mis compañeros”, preguntó Greecy. “Pues, a mí me gustó, es que lo que se ve bien, se ve bien. Me gustas tú, y me gusta la crazy que tú...Todos nos gustamos en el escenario, ¿por qué voy a atentar contra ella?“, contestó Bahía.

Ante esta respuesta, Greecy expresó su opinión y aprovechó el momento para invitar a Beéle a que haga una colaboración musical con los ellos.

“Ves amor, por es que yo digo que tu eres el hombre de mi vida, porque tu si me entiendes, él me aba tal y como yo soy”.