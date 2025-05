Video: con cuchillo en mano, reconocido cirujano plástico amenazó a una pareja tras reclamarle por un procedimiento

Carlos Eduardo Valdivieso, destacado cirujano plástico, enfrenta acusaciones tras intimidar a una pareja en su consultorio mientras reclamaban por un procedimiento mal realizado - crédito colombiaoscura_ / Instagram

Un video que circula en redes sociales muestra al reconocido cirujano plástico Carlos Eduardo Valdivieso Gelves, de Medellín, amenazando con un cuchillo a una pareja y a su bebé de un año y medio.

Según la denuncia presentada, el incidente ocurrió el 29 de abril de 2025 en el consultorio del médico, ubicado en la Torre Médica junto a la Clínica del Prado. La pareja había acudido al lugar para reclamar por un procedimiento quirúrgico que, según ellos, fue mal realizado seis meses atrás. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento violento.

De acuerdo con declaraciones del denunciante al medio digital Colombia Oscura, la familia buscaba una solución a la cirugía que el mismo Valdivieso había realizado en su consultorio. Con base en el relato, el procedimiento se llevó a cabo en el consultorio para evitar costos adicionales en una sala de cirugía. Durante la visita, la pareja mostró una imagen de referencia y solicitó una corrección de manera respetuosa. Sin embargo, el médico reaccionó de forma agresiva, expulsándolos del lugar y amenazándolos con un arma blanca. Además, el denunciante afirmó que Valdivieso mencionó tener una pistola en el consultorio.

El clip, que ha generado indignación en redes sociales, muestra parte de la discusión. En las imágenes, Valdivieso le dice al esposo de la paciente: “No me gusta su tono, ¿listo? Otro día que estén más calmados los recibo”. Ante esto, el hombre respondió que no estaba amenazando al médico, pero este insistió en que no aceptaba ese tipo de tratos en su consultorio. En un momento de la grabación, el cirujano toma un cuchillo y pide a una persona presente que llame a la Policía Nacional, mientras ordena a la pareja abandonar el lugar.

El denunciante relató que su esposa quedó en estado de shock y que su bebé lloraba desconsoladamente debido al altercado. Según su testimonio, todo quedó registrado en video y ya se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía. “No podemos permitir que una persona así siga ejerciendo sin consecuencias. Este tipo es un peligro para la sociedad”, expresó el hombre en su declaración.

En el video también se escucha al denunciante insistir en que no estaba amenazando al médico, mientras este respondía de manera desafiante: “Y a mí no me conoces tú bravo, amigo”. La discusión continuó con el esposo de la paciente preguntando por qué el cirujano los amenazaba, a lo que Valdivieso respondió: “Porque no me gusta su tono”. La pareja reiteró que solo buscaban expresar su inconformidad con el resultado de la cirugía, pero el médico se negó a dialogar y mantuvo su actitud intimidante.

El caso generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios expresaron su rechazo hacia el comportamiento del cirujano. Algunos mensajes exigen que se le retire la licencia profesional y que enfrente consecuencias legales. “Ojalá le quiten la tarjeta profesional y unos años de cárcel le sirvan para reflexionar”, escribió un usuario en redes sociales.

Por su parte, Noticias Caracol intentó comunicarse con Carlos Eduardo Valdivieso para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. El médico, que es miembro de la Sociedad de Cirujanos Plásticos de Colombia y América, no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

“No solo se negó a responder por la cirugía, sino que intentó intimidarnos con violencia. No podemos permitir que una persona así siga ejerciendo sin consecuencias, este tipo es un peligro para la sociedad”, concluyó el denunciante en Colombia Oscura.

El video del altercado continúa circulando ampliamente en plataformas digitales, alimentando el debate sobre la ética profesional y el manejo de conflictos en el ámbito médico. Mientras tanto, la denuncia presentada ante la Fiscalía sigue su curso, y se espera que las autoridades investiguen el caso para determinar las responsabilidades correspondientes.