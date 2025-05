Armando Benedetti tuvo que retractarse de señalamientos de corrupción contra exdirectora del Icbf, Lina Arbeláez: “Hice acusaciones sin fundamento”

Armando Benedetti afirmó en 2022 que Lina Arbeláez se "robó" el ICBF antes de abandonar su cargo como directora de esta entidad - crédito Colprensa

En la mañana del lunes 5 de mayo Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió a un trino que en 2022 publicó en contra de Lina Arbeláez, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el gobierno de Iván Duque.

El pronunciamiento se realizó a través de la red social X, como parte de un proceso legal que llegó a la Corte Suprema de Justicia por señalamientos sin fundamento realizados por el entonces congresista.

“Durante el periodo en el que Lina Arbeláez fue directora del Icbf, publiqué una serie de trinos en los cuales hice acusaciones sin fundamento de corrupción e incompetencia de la doctora Arbeláez. Por lo cual le pido excusas y hago aclaración pública, reiterando el respeto por la honra y buen nombre de la entonces Directora del ICBF”, escribió Benedetti.

Benedetti se retractó de sus señalamientos contra Arbeláez - crédito X

Qué fue lo que pasó

En 2022, cuando Arbeláez aún lideraba el Icbf, Benedetti difundió varios mensajes en redes sociales en los que la vinculaba con presuntos actos de corrupción y cuestionaba su gestión. Estas afirmaciones, sin pruebas que las respaldaran, dieron paso a una denuncia por injuria, la cual avanzó en la jurisdicción correspondiente y concluyó en una retractación por parte del funcionario.

La publicación del ministro incluyó una rectificación en la que reconoció la falta de fundamento de sus acusaciones y expresó su respeto por el nombre y la honra de la exdirectora del Icbf.

Con ello, se da cumplimiento a una exigencia judicial enmarcada en la reparación del daño ocasionado a través de expresiones difamatorias en plataformas digitales.

Hubo respuesta de Lina Arbeláez

Tras el mensaje de Benedetti, Lina María Arbeláez también se pronunció en X. A través de un video, manifestó que aceptaba las disculpas ofrecidas, aunque reiteró que el impacto de los señalamientos no se borra con un acto de retractación.

En su intervención, subrayó la importancia de la verdad, de la defensa de la honra personal y de la posibilidad de recurrir a la justicia cuando se es víctima de difamación.

Lina María Arbeláez buscó justicia tras señalamientos que afectaron su imagen pública y profesional - crédito Icbf

Arbeláez aprovechó la oportunidad para recordar que su paso por el Icbf estuvo marcado por decisiones encaminadas a proteger los recursos públicos, y atribuyó los ataques que recibió a una campaña de desprestigio motivada por las medidas que tomó durante su gestión. Destacó que el desenlace del proceso judicial constituye un mensaje alentador para quienes enfrentan acusaciones sin sustento desde posiciones de poder.

“Como directora del ICBF tomé decisiones firmes para proteger los recursos públicos. A raíz de eso, fui blanco de una campaña sistemática de ataques sin fundamento. No me dejé doblegar. Denuncié, persistí y la justicia me dio la razón [...]. Esto no se trata solo de un tema personal. Es un mensaje claro para cualquier colombiano que haya sido difamado o intimidado por el poder: sí se puede alzar la voz, sí se puede acudir a la justicia, sí se puede defender la verdad y salir con la frente en alto. La verdad prevalece. La dignidad no se negocia”, señaló la exfuncionaria.

Lina Arbeláez se pronunció tras retractación de Benedetti - crédito X

El caso concluye con una rectificación pública del ministro y un llamado de la exfuncionaria a la defensa de la integridad y la dignidad en la vida pública, en un contexto donde las redes sociales se han convertido en escenarios recurrentes de controversia política y jurídica.

En este caso la Corte Suprema reconoció como víctima a Arbeláez el 24 de abril, en la audiencia de acusación contra Benedetti. “La Sala reconocerá la condición procesal de presunta víctima a la citada ciudadana en atención a que pudo resultar afectada su integridad moral bien jurídico que se afecta con la comisión por el presunto delito de injuria agravada”, declaró la magistrada Blanca Nélida Barreto durante la audiencia.