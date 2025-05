Cambios en ‘La casa de los famosos’: así serán las votaciones para nominar y eliminar participantes por parte del público

Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron la nueva forma de votar en 'La casa de los famosos Colombia 2025' luego de que se definiera el top 10 de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

Carla Giraldo y Marcelo Cezán despidieron la gala de eliminación número quince con noticias que revolucionaron la competencia en La casa de los famosos Colombia 2025, pues a partir del capítulo cien, cambia la forma de votar. Ya no será por los favoritos.

La salida de la actriz tolimense Norma Nivia definió los diez primeros de la segunda temporada del reality de convivencia, en el que ahora el público deberá votar en negativo, tanto para nominar como para eliminar participantes.

“Ojo, vota por el concursante que quieres ver en placa y luego por el que esperas que no continúe en el juego”.

Norma Nivia abandonó 'La casa de los famosos Colombia 2025' con un apretado porcentaje del 12,42 % frente al 12,51 % que obtuvo La Jesuu.

Esta nueva dinámica la desconocen los habitantes de la casa, ya que los presentadores informaron la nueva regla que impuso el Canal RCN, luego de que Carla y Marcelo se desconectaran de los famosos en una noche de eliminación que dejó muchos silencios entre los concursantes debido a que ‘las chicas fuego’ se disolvieron y el cuarto agua sufrió una baja.

Esta modalidad de votación en negativo, en la que los televidentes votan para que el famoso menos preferido quede en riesgo de eliminación y luego deben elegir al habitante que quieren fuera de la casa, había sido solicitada por los cibernautas en redes sociales. Varios de los fandoms de los participantes buscaban focalizar sus fuerzas en una sola persona para que se despidiera de la competencia, en lugar de salvar a varias.

Esta decisión de la producción también afecta la manera en la que los famosos estaban midiendo su nivel de favoritismo en el público, pues muchos presumían los altos porcentajes con los que regresaban al juego tras dejar de primero el cuarto de eliminación, no obstante, ahora, los votas se sumarán en contra.

En la semana 15 de 'La casa de los famosos Colombia 2025' las votaciones serán en negativo, el público votará para eliminar y nominar - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Con este radical giro, la producción busca que la convivencia se vuelva más tensa, los conflictos se intensifiquen y las alianzas tambaleen. El juego, en la recta final, se definirá con otra lógica: ya no es por apoyo, sino por eliminación.

“Los fandoms de Melissa y Emiro a sacar a Karinafulla”, “primera vez que me dará gusto votar por Karina 😍 pa fuera", “ahora sí me uno para votar masivamente por ‘Kanina’”, “Es momento de sacar a Karinaaaa, es la única rival que tiene Melissa, Yina ni se va a ganar el programa y no es complicada de sacar”, “vamos con toda por la ‘Kariñosa’”, “saquen a Karina le quiere quitar la corona a Meli”, esas son algunas de las reacciones de los internautas ante la nueva regla de juego en La casa de los famosos en la que de inmediato, muchos dejaron ver su intención de voto.

Karina García fue salvada de ir al cuarto de eliminación por Andrés Altafulla durante el posicionamiento de la semana 14 en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Así quedó el top 10 de ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

Tras una intensa gala de eliminación, en la que los posicionamientos revelaron estrategias nuevas y en la que Altafulla sacó su as bajo la manga y salvó en el último minuto a Karina García —que finalmente quedó protegida—, Norma Nivia se despidió de la competencia con un apretado porcentaje del 12,42 % frente al 12,51 % que obtuvo La Jesuu.

Karina García continúa siendo la favorita en las 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Esta despedida de la modelo tolimense permitió conocer a los diez habitantes semifinalistas de la segunda temporada del concurso de convivencia y le dio un nuevo aire al juego.

A pesar de haber sido salvada, se conoció que Karina García fue la nominada con mayor apoyo del público, ya que obtuvo el 26,89 % de los votos, y su regreso a la casa estaba garantizado en el primer lugar; sin embargo, su pareja en el reality evitó someterla al estrés de la eliminación.

“Me arrepiento mucho de no haber tenido la capacidad de respirar, parar y pensar en los momentos de mal genio. De todo se aprende y saldré siendo una mejor persona y un mejor ser humano”, dijo Norma al dejar la casa.

Estos son los famosos que continúan en la carrera por llegar a la final de La casa de los famosos Colombia 2025:

Andrés Altafulla

Cindy Ávila (La Toxi Costeña)

Yina Calderón

Karina García

Melissa Gate

Emiro Navarro

Valentina Ruiz (La Jesuu)

Fernando “El Flaco” Solórzano

Camilo Trujillo

Mateo Varela

Dos de estos participantes ya están en placa de nominación y el público no deberá votar por ellos esta semana para nominarlos, ya que, Andrés Altafulla por la nominación perpetua que le impuso Melissa Gate y Yina Calderón a la que Norma Nivia dejó sentenciada ya están en riesgo de eliminación.