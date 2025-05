Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

El cantante se vio emotivo al reaccionar a los cientos de videos que han usado una de sus canciones para recordar a seres queridos - crédito @badbunny / TikTok

A comienzos de 2025, Bad Bunny confirmó que llevaría a cabo una nueva gira de conciertos que llevará por nombre No me quiero ir de aquí, con motivo del lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico Debí tirar más fotos. El cartel confirmaba una serie de espectáculos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en el que cada fin de semana desde el 11 de julio tendría 30 presentaciones.

“Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver. El fútbol, voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil, Japón. Y hay otros a los que van mucho tiempo que no hoy, como lo es Italia, Londres, España, lo sé. Y les prometo que antes que se acabe el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos”, expuso el boricua en sus redes sociales.

Esta promesa estaría a punto de cumplirse por parte del cantante, pues recientemente se hicieron virales unas imágenes en diferentes estadios del mundo en los que dos sillas blancas, similares a las de su disco, están ubicadas en los exteriores de los escenarios deportivos. El elegido para Colombia, fue el estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín, lo que es considerado por sus seguidores como una clara respuesta de que la capital antioqueña tendrá al menos una de sus presentaciones.

Sin embargo, hay quienes esperan que el estadio El Campín sea el otro escenario elegido por el intérprete de NUEVAYoL para presentar su espectáculo musical con el que miles de asistentes cantarían a todo pulmón sus canciones. Pero, la noticia fue confirmada por portales especializados en conciertos, pues la cuenta del puertorriqueño no ha hecho mención alguna al respecto.

Entre los comentarios que reposan en la cuenta de Musictrends Colombia, los seguidores del también llamado conejo malo expresaron que: “Queremos que también vengas a Bogotá”; “Dios mío acaba de salir Maluma, se fue Shakira y ahora este hombre, mi bolsillo no aguanta más”; “Cali, vengan a Cali”; “esperemos que confirme las fechas porque ese concierto no me lo pierdo” entre otros.

Así es la relación entre J Balvin y Bad Bunny

En una reciente entrevista en el programa El Vacilón de la Mañana emitido por la emisora Mega de Nueva York, J Balvin abordó directamente el tema sobre una enemistad con Bad Bunny, los dos grandes exponentes del género urbano.

El paisa inicialmente desmintió cualquier enfrentamiento con su colega, pues cada uno tiene sus espacios marcados: “Yo creo que cada uno tiene sus momentos donde se tiene que enfocar en lo suyo. La verdad no tengo nada en contra de Benito (Bad Bunny), cien por ciento, la verdad”.

El intérprete de temas como Mi gente, 6AM y Sigo extrañándote recordó los inicios de su relación laboral y su colaboración en el álbum Oasis, lanzado en 2019: “Hubo un momento muy bonito donde creamos ese equipo de Oasis team, brutal, un álbum muy chimba, histórico. Nunca se había escuchado una unión así entre un colombiano y un puertorriqueño”, agregó.

Aunque admitió que actualmente no mantienen contacto, le restó importancia a los rumores de la enemistad. El artista aseguró: “No hablamos, pero yo creo que, seguramente, cuando nos veamos la vibra va a estar cabrona. No hay motivos tampoco”.

A pesar de que actualmente no comparten el mismo nivel de interacción, J Balvin dejó claro en la entrevista que valora positivamente el éxito de Bad Bunny: “Yo celebro el éxito de Benito”.