Érika Zapata mostró los resultados de su operación de senos, pero fue criticada por “abusar” de la IA: “Esa no es ella”

Algunos seguidores no notaron la reducción de sus senos tras el procedimiento - crédito Érika_Zava/Instagram

El 29 de abril de 2025, Érika Zapata, reconocida reportera y periodista antioqueña de Noticias Caracol, compartió con sus más de 270.000 seguidores en plataforma sociales como Instagram que se había sometido a un procedimiento quirúrgico para acabar con una condición médica que la mantenía “acomplejada”.

La comunicadora afirmó que padecía gigantomastia, una patología caracterizada por el crecimiento excesivo de los senos, lo que le generó problemas tanto físicos como emocionales.

De acuerdo con el portal especializado en salud Cleveland Clinic, esta afección puede causar dolor, infecciones, molestias y problemas relacionados con la imagen corporal. Aunque su tratamiento puede incluir medicamentos o cirugía de reducción mamaria, su aparición y desarrollo varían ampliamente entre las personas afectadas.

Érika Zapata sorprendió con un cambio de imagen que cautivó a sus seguidores - @erika_zava/Instagram

El portal especializado en salud detalló que la gigantomastia se caracteriza por un aumento desproporcionado del tamaño de los senos, con un exceso de tejido mamario que puede superar los 2,27 kilogramos o equivaler a más del 3% del peso corporal total.

En el mensaje dirigido a sus seguidores, explicó que la gigantomastia afectaba su autoestima y le impedía vestirse como deseaba.

Por ello, luego de someterse satisfactoriamente al procedimiento el jueves 24 de abril, no dudó en expresar su emoción: “Cambió mi vida, me dio una segunda oportunidad”, indicó en ese momento la periodista

En ese momento, la mayoría de los comentarios de sus seguidores fueron de apoyo y respaldo, pues se trata de una situación que constantemente le generaba algunos malestares.

“Estoy totalmente aliviada y muy contenta por todos esos resultados que logré”, complementó en el video que publicó junto a Jairo Patarroyo, el médico cirujano que la operó.

Érika Zapata contó que se realizó un procedimiento médico que mejorará su autoestima - crédito Érika Zapata/Instagram

No obstante, los elogios se convirtieron en críticas por parte de algunos usuarios, luego de que el 2 de mayo, el cirujano que le realizó el procedimiento publicara una supuesta foto de Zapata con sus “nuevos” senos.

Al parecer, las imágenes creadas con inteligencia artificial demostraría el resultado de la cirugía, provocando malestar en quienes no están de acuerdo con algunos estereotipos estéticos.

“No inventen, ella es original, no necesita estandarizarse …por eso se le admira por su forma de ser y su manera de ejercer su profesión !!!“; ”Gracias por compartir tu engallada. Aunque para mí, lo que realmente te hace hermosa es tu forma de ser: tu humildad, tu inteligencia y ese corazón que siempre pones en todo lo que haces para hacerlo bien”; “¿ Se operó? Ayyy no mujer, porque se deja llevar por los demás.. sea única así como era antes...“; ”Esa no es ella No es tan mostrona (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

La publicación del especialista estuvo acompañada de una invitación para que otras mujeres con la condición médica de Érika Zapata tomaran la misma decisión: “Vencer miedos y abrazar el cambio no es solo algo físico, es un proceso profundo que transforma la mente y genera bienestar. A veces nos encerramos en nuestros propios límites, olvidando que hay alternativas para evolucionar. La cirugía plástica, con ciencia, arte y responsabilidad, está aquí para impulsarte en ese camino”.

Los senos de la periodista se convirtieron en el foco del debate - crédito @ericayasmin4/X

Sin embargo, otros usuarios no dejaron de lanzarle todo tipo de piropos ante su supuesta nueva apariencia, enfatizando en que las personas deberían ser libres de someterse a los procedimientos que deseen, con el propósito de sentirse bien consigo mismas.

“Está lista la gente para señalar y juzgar sin saber, solo quienes tenemos bustos grandes y pesados sabemos cuánto nos duele la espalda”, “Sigue siendo bacana, auténtica y fuera de lo normal! 👏 Lo de más puede sumar, pero tu escencia y tu forma de ser, es lo que te hace un mujerón!“; ”Muy bonita quedaste, si eso es lo que te hace sentir segura y bella bienvenido sea"; “Opaaa que linda quedaste. 😍 Dios te bendiga (sic)“, comentaron otros usuarios.