El mito de votar en Corferias: cifras, requisitos y verdades sobre el mayor puesto de votación en elecciones presidenciales

Este es el puesto de votación más grande del país - crédito Alcaldía de Bogotá

Para los comicios del 21 de junio en Colombia, hay más de 40 millones de colombianos habilitados para votar en las elecciones presidenciales; sin embargo, se deben cumplir lineamientos para poder ejercer el derecho, lo que incluye asistir a la mesa de votación en la que está inscrita la cédula del ciudadano.

En medio de este panorama, persiste la creencia de que cualquier ciudadano puede votar en Corferias, el puesto de votación más grande del país; sin embargo, esta idea no corresponde a la realidad. El recinto, que agrupa el mayor número de mesas de votación en Colombia, solo habilita el sufragio para cerca de 271.000 personas, quienes tienen cédula inscrita allí o expedida en Bogotá entre 1988 y 2003 y que nunca la hayan inscrito en otro lugar.

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De acuerdo con las reglas del censo electoral, únicamente las personas cuya cédula figure inscrita en un puesto de votación pueden ejercer su derecho al voto en esa mesa específica. Por tanto, quienes no hayan registrado su cédula en Corferias no podrán votar en ese recinto ni en ninguna otra mesa del país. La inclusión en el censo electoral es un requisito indispensable.

En Corferias pueden votar las personas cuya cédula esté inscrita allí o expedida en Bogotá entre 1988 y 2003 y que nunca la hayan inscrito en otro lugar - crédito Reuters

Es verdad que Corferias es el puesto de votación más grande del país, motivo por el que es catalogado históricamente como el principal “puesto censo” del país, y se destaca por las siguientes cifras registradas en las elecciones presidenciales de 2026.

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Potencial electoral: Más de 271.000 ciudadanos habilitados para votar.

Mesas de votación: Un total de 228 mesas instaladas en sus pabellones.

Las claves de los “puesto censo”: en algunos casos, las cédulas expedidas recientemente han sido asignadas a mesas cercanas al lugar de expedición del documento. Este mecanismo busca facilitar la participación, ya que permite que los votantes acudan a sitios próximos a su residencia. Según el profesor Juan Nicolás Garzón, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana, esta medida favorece la participación, pues reduce la necesidad de desplazamientos largos y puede motivar a quienes de otro modo no acudirían a las urnas.

Hay más de 200 mesas de votación en Corferias - crédito Reuters

Conocer el puesto de votación asignado se convierte en un paso fundamental para garantizar la participación ciudadana en la jornada electoral. Según cifras de la Registraduría, en las elecciones presidenciales suele incrementarse el número de votantes.

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Para este año, se espera que la participación supere la registrada en 2022, cuando en la segunda vuelta votó el 58% del censo electoral, equivalente a 22.687.910 personas. Para la segunda vuelta de 2026, las proyecciones indican que la cifra de votos podría superar los 24 millones alcanzados en la primera vuelta.

Entre los factores que explican el aumento de la participación, Garzón señaló el avance en la cultura política y el mayor compromiso de algunos sectores, además de la polarización y la movilización de quienes rechazan posturas ideológicas específicas, pero también aumenta los casos de ciudadanos que están desinformados sobre su puesto de votación.

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Para la jornada electoral, las autoridades recomiendan consultar con anticipación el puesto de votación asignado y acudir temprano al lugar registrado en la base de datos oficial, con el objetivo de evitar inconvenientes durante el proceso de votación.

Expertos afirman que Colombia podría tener un registro histórico de votantes el 21 de junio - crédito Europa Press

Los que pueden y no pueden votar en Colombia

En Colombia, el derecho al voto está reservado para ciudadanos mayores de 18 años con cédula vigente; sin embargo, existen restricciones claras: los miembros activos de la fuerza pública (militares y policías) no pueden votar, con el fin de preservar la neutralidad institucional.

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Tampoco pueden participar quienes han sido condenados por un juez y tengan suspendidos sus derechos políticos, ni quienes hayan renunciado formalmente a la nacionalidad colombiana. Las personas privadas de la libertad bajo medida preventiva sí conservan su derecho al voto, a menos que exista una sentencia en firme.

Las personas con discapacidad no tienen actualmente ninguna restricción para votar, y el sistema ofrece mecanismos de apoyo como voto asistido y plantillas braille. Los menores de edad no votan en elecciones nacionales, aunque los jóvenes entre 14 y 17 años pueden participar en los Consejos de Juventud. Extranjeros residentes solo pueden votar en elecciones regionales.

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