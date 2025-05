Diego Cadavid recordó su peor experiencia con una actriz: “Los siete meses nos odiamos”

Diego Cadavid contó en una reciente entrevista los problemas que tuvo con una coprotagonista de una telenovela por la mala relación entre ambos - crédito @cadaviddiego/Instagram

Sus papeles en Mesa para tres, La saga, negocio de familia, Las profesionales, a su servicio, Tiempo final, El cartel de los sapos, La Pola, Distrito Salvaje, Primate, Manes y actualmente Dario Gómez, el rey del despecho le permitieron a Diego Cadavid transformarse en un rostro esencial para entender la televisión colombiana a inicios del siglo XXI.

El antioqueño demostró en estas y otras producciones su versatilidad y capacidad para interpretar distintos papeles, ya fuese protagonistas o de reparto y siempre destacar entre los televidentes. A esto se le suma su faceta como músico, siendo durante 15 años el baterista de la agrupación bogotana The Mills.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cadavid habló sobre estos temas y otros más, a tono con su presencia por estos días en la bionovela de Dario Gómez del Canal RCN con Carolina Araújo en su pódcast Realidades Ocultas. Frente a los elogios que suele recibir, el paisa afirma que todo se debe a su disciplina.

Cadavid remarcó que su disciplina es lo que le permitió tener una carrera tan larga en al televisión - crédito @cadaviddiego/Instagram

“Cuando la gente me dice ‘no, que talento que tenés’, yo les digo ‘No es talento, es juicio’. Si tu me ves tocando 17 canciones en batería, es porque me clavo horas, y horas, y horas, y la gente no lo ve. Si me sientas en una batería te puedo improvisar tres cositas, pero yo lo que hago lo estudié. Lo mismo los personajes. Cuando me dicen ‘es que cómo te fluyen los personajes’... No, a mi no me fluyen, es que a eso le dediqué horas”, expresó, añadiendo que es justamente esa disciplina lo que le mantiene en la televisión de manera ininterrumplida durante 28 años.

Eso dio pie para que el actor narrará una mala experiencia que tuvo durante el rodaje de una telenovela con otra actriz, afirmando que no hubo ningún tipo de afinidad desde el principio.

Diego Cadavid reveló que atravesó siete meses complicados durante unas grabaciones por su mala relación con una compañera de reparto - crédito @cadaviddiego/Instagram

“Los siete meses nos odiamos. Nos caímos mal. No sabían qué hacer los de la producción, nos trataron de organizar eventos, cenas, cosas, y yo decía ‘no, no me organicen cenas. Yo sé trabajar, no necesito caerle bien a ella ni yo caerle bien a ella. Simplemente trabajemos, actuemos. Pero fue horrible”, recordó.

El actor reveló que el motivo de su distanciamiento con su compañera (a la que no identificó con nombre propio), se debió a que no mostraba ser profesional durante las grabaciones.

Cadavid afirmó que su compañera no se aprendía el libreto, hecho que se volvió insostenible y lo obligó a retirarse de las grabaciones en una ocasión - crédito @cadaviddiego/Instagram

“Arrancamos, pero nos empezamos a caer mal, y al final no había nada que hacer. Aparte era muy vaga, era lo que más duro me daba. No estudiaba. A mí no me tiene que caer mal o bien, pero no estudiaba. Y yo soy medio ‘nerd’. No se aprendía las escenas y un día llegó sin las escenas, después de varias veces que llegaba sin las escenas. Yo me fui y le dije a producción: ‘cuando ella estudie, yo vuelvo’”, recordó.

El gesto terminó de complicar más el conflicto entre ambos. “Después de que yo hice eso, me odió más. Obvio, porque todo el canal se enteró y todo el mundo se enteró”. contó. Desde entonces, Cadavid afirmó que su compañera ponía música a todo volumen para desconcentrarlo, o movía las luces en las escenas para molestarlo.

“Nos tirábamos rayos. Horrible. Y luego nos teníamos que besar”, relató, admitiendo que fue dificil disimular las malas vibras que le despertaba la actriz. Con ironía, Cadavid señaló que pese a ello “Besaba rico la maldita”.

Diego Cadavid habló de lo que hay detrás de la “química” entre protagonistas

Cadavid habló de lo que hay detrás de lo que los televidentes perciben como "química" entre los protagonistas de una producción en televisión - crédito Colprensa

Otro punto revelador del actor durante la charla se relacionó con la pregunta de si existía un entendimiento más profundo de lo usual entre protagonistas que interpretan una pareja en pantalla.

En su respuesta, Cadavid no dudó en afirmar que siempre había ficción de por medio, aunque admitió que en escenas de pasión necesita encontrar atractiva a su coestelar.

“Me pasa que sí o sí tengo que encontrar algo que me guste: las cejas, sus tetas, su boca, su manera de hablar... Yo le encuentro esas cosas y me pego de eso porque esas escenas íntimas o de besos son hermosas. Me pone nervioso, y creo que sí tengo que ir por ahí, funciona. Es ficción porque para que haya química con la actriz es muy jodido, porque si no, uno se tiene que tragar”, dijo.