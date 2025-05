Altafulla recibió la visita de un amigo en ‘La casa de los famosos’: “Tú sabes lo que tienes que hacer acá”

La inesperada aparición de Pugliato conmocionó el ‘reality’ al enviar un mensaje directo al cantante, pidiéndole enfocarse en sus objetivos - crédito captura de video del Canal RCN

El ingreso del creador de contenido Camilo Pugliato, amigo cercano del cantante e influencer Andrés Altafulla, a La casa de los famosos Colombia generó un momento destacado en el reality.

Durante la dinámica conocida como congelados, Pugliato aprovechó la oportunidad para dirigirse a Altafulla con un mensaje cargado de consejos y recordatorios sobre su propósito en el programa.

El amigo del artista destacó la importancia de retomar su actitud que mostró en las primeras semanas del concurso, antes de iniciar su relación con la también participante Karina García.

El ‘influencer’ se dirigió a Altafulla con un discurso lleno de consejos sobre su paso por el ‘reality’ - crédito @pugliato/Instagram

En su intervención, Pugliato elogió al Altafulla de los primeros días, describiéndolo como una persona llena de energía y carisma, cualidades que, según él, lo hicieron destacar desde el inicio del reality: “Tú estás acá por eso, para que la gente te escuche, para que la gente te conozca a ti. Las primeras semanas, bacano, Mondaman se quedó en el loft. Yo quiero a Mondaman acá, yo quiero a Gokú con la armadura de Pegaso, yo quiero a Alti random, Alti random más random que nunca”.

También le recordó que debía enfocarse en los objetivos que lo llevaron a participar en el programa. Camilo le pidió que no olvidara la conversación que tuvo consigo mismo frente al espejo, en la que se comprometió a perseguir sus sueños y aprovechar al máximo esta oportunidad.

“Pero necesito que te acuerdes de una mierda. Acuérdate de la conversación con el espejo, lo que tú dijiste que ibas a venir a hacer. Esa conversación, tu familia, tus sueños, marica, nosotros, todas las noches que pensamos que se nos escapaban los sueños, marica, Dios te contestó, te puso acá. Dios te puso acá”, expresó.

Durante su intervención, Pugliato sugirió que Altafulla debía reenfocarse, en alusión a su relación con Karina García - crédito captura de pantalla del Canal RCN

El mensaje de Pugliato habría incluido una crítica a la relación que Altafulla ha desarrollado con Karina García, la cual ha sido objeto de comentarios tanto dentro como fuera de la casa.

Según interpretaron muchos seguidores en redes sociales, las palabras de Camilo sobre “los momentos y espacios para todo” hacían referencia a las interacciones íntimas entre Altafulla y Karina, que han quedado registradas por las cámaras del programa.

“Hay un momento y un tiempo para todo. Todos vinieron acá, o sea, todos ustedes tienen un talento, todos ustedes, ustedes tienen, tienen algo por lo que vinieron acá y tú viniste por algo. No dejes de hacer algo, huevón (...) Está pasando con cosas muy chéveres, ¿sí me entiendes? Te ves increíble, la gente te quiere (...) Acuérdate de eso. Nada de dormir, nada de eso. Estás cansado, te tomas un café, duérmete temprano. Y ya, no más. Con toda, mi rey", añadió.

El cantante se mostró conmovido por el gesto de su amigo, que conoce desde su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ - crédito @pugliato/Instagram

Además, el amigo del cantante le recordó que su familia y amigos, incluida su exnovia Rochy, lo están apoyando desde fuera, y que todos confían en que logrará cumplir sus metas: “Mira, todo el mundo contento, montados en la película, tu familia contenta, viendo el programa 24/7, la Ross, tu hermana, tu papá, todos, orgullosos de ti (...) Todo afuera está bien. Todos en la casa de Alti, Lordi, Rochy, Charles, todos nos estamos matando porque tus sueños serán realidad, marica”.

Durante su intervención, Camilo también le entregó a Andrés una cadena, un gesto simbólico que buscaba reforzar el mensaje de apoyo y motivación: “Te traje esto para que te acuerdes porque estás acá”.

El amigo del artista le recordó que su personalidad tiene el poder de “opacar las luces” del programa y que debe mantenerse enfocado en su propósito, evitando caer en distracciones o comportamientos que puedan desviar su atención: “La gente te ve, se enamora de ti, tienes una personalidad que opaca estas luces. Tú puedes opacar esta casa entera, pero a veces te acuestas, te duermes, eso no”.

Camilo le entregó a Altafulla una cadena como recordatorio de su propósito y como símbolo de respaldo emocional - crédito captura de pantalla del Canal RCN

El impacto de este encuentro fue evidente en la reacción de Altafulla, que se mostró visiblemente emocionado y agradecido por la visita de su amigo. El cantante expresó que Pugliato es uno de sus mejores amigos desde su participación conjunta en el programa Protagonistas de Nuestra Tele, y valoró profundamente las palabras de aliento que recibió: “Chao, te amo, Pugli. Love you. (...) es mi amigo de Protagonistas, ese man es mi hermano”.

A pesar de este momento de reflexión, Altafulla continúa enfrentando desafíos dentro de la casa. Su relación con Karina García sigue siendo un tema de debate entre los demás participantes, mientras que sus diferencias con figuras como Yina Calderón y la Toxi Costeña han generado tensiones adicionales. Estas participantes han cuestionado tanto su comportamiento como su relación con Karina, lo que ha añadido presión al cantante en su paso por el reality.

El mensaje del influencer Camilo Pugliato generó mensajes positivos en las redes sociales: “Le recordó a lo que fue a la casa y no le tiró hate a nadie, solo se enfocó en su amigo ❤️“; ”Lo enfocó como todo gran amigo debe hacer, sin dañar ni hablar mal de nadie.🙌❤️“; ”La energía de ambos junto fue lo mejor se vio el amor de una amistad real 🥹“; ”El mejor congelado. Se enfocó en el y dijo lo que todos le queríamos decir. Excelente!“; ”Me encanto 🔥“.