La Toxi Costeña habló de la situación que está pasando con Karina en ‘La casa de los famosos‘: “No doy segundas oportunidades”

Durante una emotiva dinámica en La casa de los famosos Colombia, la cantante conocida como La Toxi Costeña compartió detalles personales que conmovieron tanto a sus compañeros como a los espectadores.

La actividad denominada “Frente al espejo”, liderada por el exfinalista del reality Julián Trujillo, permitió a los participantes reflexionar sobre sus vidas y expresar sus emociones más profundas. En este espacio, La Toxi Costeña rompió en llanto al hablar de su pasado, sus hijos y las pérdidas que han marcado su vida.

De acuerdo con lo publicado, la dinámica consistió en que los participantes se miraran al espejo y respondieran preguntas introspectivas. Al ser cuestionada por Julián Trujillo sobre lo que veía en su reflejo, La Toxi Costeña describió a una mujer “fuerte, capaz, paciente, que no se rinde”. Estas palabras reflejaron su confianza y resiliencia, aunque también dejaron entrever las preocupaciones que enfrenta mientras participa en el programa.

Uno de los temas que más la afectó fue el impacto que su participación en el reality podría tener en sus hijos. Según detalló, su mayor inquietud es que los comentarios negativos sobre ella puedan afectarles emocionalmente. “Siempre les digo que estoy bien, que no se preocupen por nada, que no se dejen llevar por comentarios o cosas malas que se digan de mí”, expresó la cantante, mostrando su constante esfuerzo por protegerlos de cualquier daño emocional.

La Toxi Costeña también habló sobre sus dificultades para establecer vínculos afectivos profundos. Confesó que, aunque le cuesta tomarle cariño a las personas, cuando lo hace, su afecto es genuino. Sin embargo, lamentó que muchas de esas personas importantes en su vida terminan alejándose.

Como ejemplo, mencionó la reciente salida de Lady Tabares, una de sus compañeras en el reality, con quien había desarrollado una conexión especial. “Cada vez que me encariño con alguien, esas personas se van”, afirmó con evidente tristeza.

“Sé que estoy expuesta a que se digan muchas cosas de mí”, añadió y se refirió a los problemas que ha tenido dentro del reality con sus compañeros. “Afuera me es más fácil que aquí adentro, dejarle de hablar, aquí no, aquí me toca, seguirlo viendo, seguirlo tratando y no me gusta dar segundas oportunidades”, explicó la cantante.

Además, recordó a figuras clave de su pasado, como su primer amor, sus padres y su abuela, quienes, según explicó, le enseñaron a no apegarse emocionalmente a nadie. Estas experiencias han moldeado su carácter y su forma de relacionarse con los demás, marcando profundamente su vida personal.

“Cada vez que me encariño de más, las personas se van y me quedó sola otra vez… Ya pronto nos veremos y nos daremos un abrazo", dijo la cantante, revelando que le tiene miedo a la ausencia por la muerte de varios familiares y por la partida de varias personas en su vida, incluyendo al padre de sus hijos, que también la abandonó.

Además, confesó que una de las situaciones que más la han afectado dentro del reality es no estar con sus hijos, pues tiene miedo que en medio de su ausencia por el programa les pase algo. “Me hace falta que mi hija me diga que me ama, me lo dice cada segundo, solo con ellos soy feliz”, dijo la cantante.

El conmovedor momento dejó varias reacciones en redes sociales de internautas que se conmovieron con el llanto de la cantante. “A ella la ha tocado duro”, “ella es una mamá muy fuerte, esto lo hace por los hijos”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque unos mensajes se conmovieron por sus lágrimas, otros aprovecharon el momento para recordar su pelea con Karina y lanzar algunas pullas a La Toxi. “La toxi tenía tanto por decir de su vida y decidió hablar sobre Karina”, “Próxima semana te mandamos para la casa tranquila”, “Ya no queremos verte más 😭, ve a cuidar a tus hijos porfa", “Hasta en el espejo pensaste en KARINA”, “Veo una mujer que tiene envidia de otra mujer”, “que lastima, pero esta mujer ya solo inspira odio”, fueron los comentarios de los seguidores del programa.