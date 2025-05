Laura G reaccionó a la pelea de Yina y Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Padre amado”

La exparticipante del reality compartió su reacción desde su cuenta de Instagram - crédito @laugonzalezdiaz/ Instagram

La reciente discusión entre Yina Calderón y Altafulla en el reality La casa de los famosos Colombia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente tras la mención de la exnovia del cantante, Laura González, en medio del conflicto.

González expresó su sorpresa al verse involucrada en la disputa, compartiendo un video en sus historias de Instagram donde mostró su reacción y la de su madre ante los comentarios intercambiados por los participantes.

El enfrentamiento entre Calderón y Altafulla se originó durante la nominación del capítulo 95 del programa, cuando el cantante decidió nominar a la influenciadora.

En sus argumentos, Altafulla recordó un supuesto interés romántico que Calderón habría tenido hacia él en el pasado. Este comentario desató una confrontación directa entre ambos, en la que Calderón exigió explicaciones delante de otra participante, Karina García, sobre por qué había hecho esa afirmación.

Durante el intercambio, Altafulla reafirmó su postura, asegurando que cuando ambos eran amigos fuera de la competencia, Calderón le confesó en varias ocasiones que estaba enamorada de él y que lo consideraba su “amor platónico”.

Estas declaraciones intensificaron la discusión, llevando a Calderón a responder con fuertes acusaciones hacia el cantante, señalando que él “se metía con cualquier mujer”.

En respuesta, Altafulla mencionó que Calderón le había expresado celos hacia Laura González, quien fue su pareja en el pasado. “No me cabe en las manos las veces que me lo dijiste, toda la vida me dijiste que te daba celos Laura”, afirmó el cantante durante la disputa.

La mención de González en el altercado no pasó desapercibida. La exnovia de Altafulla reaccionó a través de sus redes sociales, mostrando su asombro ante los comentarios. En el video que compartió, se le escucha decir: “¡Padre amado! ¿Qué está pasando? Vean la cara de mi mamá”, mientras ambas observaban lo ocurrido en el programa.

Este gesto de González generó aún más interacción en redes sociales, donde los seguidores del reality debatieron sobre el conflicto y las declaraciones de los involucrados.

“El chiste se cuenta solo”, escribió después Laura en una historia de Instagram en la que añadió la canción Controlar mi lengua, con la que envió una indirecta.

Así fue la tensión en medio de la gala de nominación

La dinámica de nominación en esta ocasión presentó un formato diferente. Los participantes debían atravesar un pasillo para llegar a un cofre, sacar una llave numerada y luego dirigirse al buzón correspondiente para extraer un sobre con instrucciones.

Fue en este contexto que Altafulla asignó cuatro puntos de nominación a Calderón, justificando su decisión con duras críticas hacia su comportamiento dentro del juego.

El cantante barranquillero expresó que su decisión se basaba en la percepción de que Calderón no había sido coherente con los valores de lealtad y amistad que ella misma había mencionado en varias ocasiones. “Yina, mis cuatro puntos son para ti, porque ya es imposible contar la cantidad de veces que nos has dejado claro que la palabra lealtad y amistad no están incluidas en tu juego”, afirmó Altafulla durante la gala.

Además, Altafulla señaló que veía a Calderón como una participante desorientada en su estrategia, al punto de que incluso el equipo contrario intentaba reclutarla.

“Aparte de eso te veo muy desorientada, tan desorientada que ya hasta el otro grupo te está reclutando porque te ves como una ficha sin rumbo, como en blanco. Yo prefiero quedarme con esa Yina de afuera que me decía que yo era su amor platónico”, añadió el cantante.

Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción de Calderón, quien negó categóricamente haber hecho tales afirmaciones. “Atrevido, ¿yo cuándo he dicho eso? Te pasaste, Altafulla”, respondió la participante, visiblemente molesta. La discusión escaló rápidamente, generando un ambiente de tensión que se mantuvo durante el resto de la gala.

“Siempre lo has dicho, yo me quedo con lo bonito cuando decías que estabas enamorada de mí, cuando me mirabas a los ojos y me decías que estabas enamorada de mí, con eso me quedo”, respondió Altafulla.