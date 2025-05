Desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: abogado de la familia dijo no cree que se haya ahogado o suicidado “la tienen retenida”

Abogado de la familia de Tatiana Hernández dijo que la joven médica podría estar retenida - crédito @secinteriorctg/X/Armada de Colombia

La desaparición de Tatiana Alejandra Hernández, una estudiante de medicina de 23 años, ha generado una intensa movilización en Cartagena, donde fue vista por última vez el domingo 13 de abril cerca del Hospital Naval, lugar donde realizaba sus prácticas médicas

Las autoridades y la familia de la joven continúan trabajando para esclarecer los hechos, mientras la Fiscalía General de la Nación ha intensificado las investigaciones, citando a personas cercanas a la estudiante para obtener información relevante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Antonio Hernández, abogado de la familia, descartó la posibilidad de que la joven hubiera ingresado al mar, basándose en su experiencia como abogado e investigador.

“No creo que se haya ahogado o suicidado allí hay otra hipótesis más fuerte. A las autoridades pedimos que por favor aceleren su gestión como tal cumpliendo con el deber constitucional de lograr ubicar a Tatiana Hernández Díaz. Además, les mando un aviso a las personas que la tienen y es que los vamos a encontrar tarde que temprano”, señaló en entrevista para Caracol Radio.

Abogado de la familia, descartó la posibilidad de que la joven hubiera ingresado al mar, basándose en su experiencia como abogado e investigador - crédito captura y video de redes sociales

Según su análisis, Tatiana podría estar retenida por personas desconocidas. Esta hipótesis ha llevado al jurista a iniciar una investigación privada con el objetivo de acelerar el proceso y obtener resultados más concretos. “En mi experiencia yo considero que la tienen retenida, entonces vamos a ver cómo continúan las investigaciones”, expresó al medio radial.

Antonio Hernández expresó su preocupación por el ritmo de las indagaciones oficiales, calificándolo como lento, y solicitó a la Fiscalía que agilice las investigaciones para que se logren capturas relacionadas con el caso.

“Solicitamos pronta agilización a la investigación y se den las capturas pertinentes. Entendemos que la fiscalía está recargada de trabajo, pero en realidad consideramos que hay una gestión bastante corta frente al escenario como tal”, contó el abogado.

Además, el jurista anunció que está preparando solicitudes formales para involucrar a agencias internacionales en la búsqueda de la joven.

La joven fue vista por última vez el domingo 13 de abril, cerca del Hospital Naval de Cartagena, donde realizaba sus prácticas médicas- crédito Armada de Colombia

En este sentido, Hernández afirmó que planea recurrir a investigadores de Estados Unidos, con la esperanza de que su participación contribuya a esclarecer la desaparición de la estudiante. “Estoy preparando varios memoriales en ese sentido para solicitar las ayudas internacionales, específicamente de investigadores de Estados Unidos”, concluyó para el medio radial.

¿Qué dijo la ministra de Justicia?

La desaparición de la joven médica en su año rural ha captado la atención del Gobierno Nacional de Colombia, según declaraciones recientes de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien se refirió a la compleja situación que enfrenta la familia de la profesional de la salud.

De acuerdo con información publicada por el diario regional El Universal, la ministra confirmó que el caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, que actualmente realiza verificaciones de los dispositivos electrónicos de la desaparecida, incluidos su teléfono móvil y su computadora “porque estaba haciendo su año rural”.

Buitrago destacó que la colaboración entre el gobierno local de Cartagena y el gobierno central es crucial para avanzar en las investigaciones.

La joven médica desapareció hace 19 días en circunstancias aún no esclarecidas - crédito Redes sociales

Según explicó la jefe de cartera, esta coordinación ha permitido que la Fiscalía actúe con rapidez en la recopilación de datos y el análisis de posibles pistas que puedan conducir al paradero de la joven. La ministra expresó su esperanza de que los resultados de estas investigaciones arrojen información clave en los próximos días.

En cuanto a las especulaciones que han surgido en redes sociales, la ministra fue enfática al señalar que no existen hipótesis confirmadas sobre lo ocurrido. Según sus declaraciones, lo único que se puede afirmar con certeza es que se trata de un caso de desaparición, el cual constituye un delito que debe ser esclarecido. “Hasta ahora no se manejan hipótesis. Hay una clara y es una desaparición, ese es el delito que se debe investigar, pero técnicamente no se sabe nada”, afirmó Buitrago al medio regional.