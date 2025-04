Laura Sarabia comparece ante la Fiscalía por denuncias contra Benedetti por violencia de género y agresiones: “Ser parte del Gobierno no significa renunciar a mis derechos”

La Cancillería remitió a la Procuraduría la investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta agresión contra su esposa - crédito Jesús Aviles/Infobae

La canciller Laura Sarabia acudió este martes 30 de abril a la Fiscalía General de la Nación para presentar pruebas dentro del proceso por violencia de género, enriquecimiento ilícito y agresiones en el exterior que interpuso contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti.

Durante una rueda de prensa previa a la diligencia judicial, Sarabia aseguró que su participación es un acto de coherencia con su trayectoria y con las denuncias que presentó en 2023.

“Específicamente hoy la asistencia a la diligencia en la Fiscalía va en coherencia a denuncias del 2023. Va en coherencia a que siempre he dado cuentas de lo que es de mi conocimiento y competencia y no dejaré de hacerlo”, declaró.

La canciller explicó que, a pesar de su cargo en el Gobierno, no renunciará al derecho de ejercer su defensa ante las autoridades competentes.

“Estar y ser parte del Gobierno no significa que deba abandonar para proteger mis derechos y que haya renunciado a ejercer los mismos y a rendir declaraciones o a presentarme ante las autoridades competentes”, señaló.

En ese mismo sentido, Sarabia subrayó que su objetivo principal es la defensa de su buen nombre, al que calificó como un acto legítimo de justicia personal e institucional.

“Lo único que tengo que decir es que la defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia”, afirmó.

Los siete folios

Durante la rueda de prensa, algunas asistentes del equipo de la canciller portaban un paquete de siete folios, en los que se leía textualmente: “Caso Penal contra Armando Benedetti, violencia contra la mujer y otros delitos, enriquecimiento ilícito, patrón de comportamiento”.

Estos documentos fueron entregados como parte de las pruebas en el proceso legal.

Sarabia también evocó un mensaje espiritual tras su reciente viaje a Roma, donde asistió al funeral del Papa Francisco.

Sarabia y sus asistentes trajeron 7 folios para las pruebas contra Benedetti - crédito red scoail X

“A propósito que vengo de Roma y del funeral del Papa Francisco, él decía que no podíamos callar cuando se trata de entender lo que es justo”, expresó, al relacionar esa enseñanza con su decisión de no guardar silencio frente a situaciones que considera injustas.

Además, agradeció el respaldo del presidente Gustavo Petro y destacó su papel en enseñarle a actuar con integridad.

“La verdad, siempre he agradecido al presidente Gustavo Petro, que me ha enseñado que uno no puede callar ante la injusticia y que me ha apoyado y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y de la justicia”, manifestó.

Sarabia finalizó su intervención reiterando que este caso forma parte de su responsabilidad como servidora pública, pero también como mujer que defiende su dignidad.

“Es lo único que tengo que decir y seguramente ustedes tendrán el seguimiento de todo el proceso”, concluyó.