Reportan incendio en Chipichape, uno de los centros comerciales más importantes de Cali

Desconectar la fuente de energía: Si es seguro hacerlo, apaga el interruptor principal de energía del establecimiento para cortar el suministro eléctrico. No toques los interruptores o cables con las manos mojadas o si estás de pie en agua.

Usar un extintor adecuado (si es seguro): Si el cortocircuito provoca un pequeño incendio y no está fuera de control, usa un extintor de clase C (para incendios eléctricos) para intentar sofocar las llamas. Nunca uses agua para apagar un fuego causado por un cortocircuito, ya que podría empeorar la situación.