Petro volvió a arremeter contra la Comisión de Regulación de Comunicaciones por prohibirle intervenciones en favor de la consulta popular

El presidente Gustavo Petro reiteró sus críticas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones - crédito Presidencia

En un nuevo mensaje en su perfil de X, publicado en la noche del lunes 28 de abril de 2025, y que reafirmó en el posterior Consejo de Ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a cuestionar públicamente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) por impedirle promover la consulta popular que impulsa su Gobierno; y que solo quedará en firme si es aprobada por la plenaria del Senado, con la obtención de una mayoría simple.

A través de un mensaje en su perfil de X, el jefe de Estado calificó la decisión del organismo como un acto de censura, mientras se esperaba el inicio del mencionado consejo, que solo arrancó hasta las 8:15 p. m.; es decir, una hora y 15 minutos de retraso con respecto a la hora inicial para verse en los espacios públicos.

“La Comisión de Regulación de Comunicaciones cometió una irregularidad y quizás prevaricato”, afirmó Petro, sin titubeos, en la plataforma digital preferida para defender su gestión, y del mismo modo, lanzar duros ataques a sus críticos. “Porque la ley lo que no prohíbe es que la gente o el gobierno solicite una consulta, ni que se haga publicidad para ello”, añadió en su publicación.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro se despachó contra la CRC por supuesta censura al deseo de promover la consulta popular - crédito @petrogustavo/X

En ese orden de ideas, el primer mandatario sostuvo que la consulta popular es parte esencial de los principios constitucionales. “La consulta es parte de uno de los pilares de la Constitución: la democracia participativa. Eso lo ordena la ley y la Constitución”, enfatizó el primer mandatario en su mensaje, que fue apenas el abrebocas de lo que expresó después ante las cámaras.

A su vez, Petro también pidió no confundir los distintos momentos del proceso de participación ciudadana. “No confunda el desarrollo de la campaña cuando la consulta se aprueba, al derecho de solicitar una consulta”, concluyó en su mensaje, con el que respondió a una usuaria de la red social que cuestionó la manera en que se despachó contra el órgano regulador.

Petro usó el Consejo de Ministros para reiterar censura en su contra

Acto seguido, en el inicio del Consejo de Ministros, Petro reiteró las acusaciones de censura en su contra y criticó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y a sectores del poder judicial, como el Consejo de Estado, que le prohibió transmitir estos cónclaves en los canales privados, a quienes acusó de intentar silenciar las iniciativas de su Gobierno.

“Esa felonía no se puede volver verdad per se, la lucha por la comunicación es la lucha por el poder“, indicó Petro en su intervención. A su vez, el mandatario aseguró que su administración no se dejará censurar ni silenciar, pues ”así sea entregando un periódico calle por calle, nos comunicamos“.

En relación con las decisiones judiciales, el mandatario criticó en específico las acciones del Consejo de Estado, que fue el primero en ponerle talanqueras a su intención de replicar el Consejo de Ministros en las señales concesionadas. “Siempre falla en contra de nosotros. Ya veremos si es la mayoría del Consejo de Estado. Se acata la decisión porque somos respetuosos de la ley“, dijo, dejando en suspenso la frase en medio de su discurso.

En su intervención, Petro también cuestionó la prohibición de entregar información gubernamental a la ciudadanía, como según él ha sucedido hasta el momento, con lo que desató la furia por no contar con espacios de difusión. “No es posible que un Consejo de Ministros no se pueda entregar a la población. El Gobierno tiene derecho a saber de las cosas públicas“, afirmó. Y recordó que ”el Estado le pertenece a la gente, no tiene propietarios privados, que se venían a reunir en privados“.

E hizo referencia al caso de corrupción de Odebrecht, y acusó al exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez, que trabajó con una de las empresas que contrató con la multinacional brasileña como Corficolombiana, de facilitar la impunidad. “El fiscal general de la Nación terminó de generar una impunidad en el caso de Odebrecht. La ANI se ha abstenido de traer de Estados Unidos las pruebas de las confesiones hechas en los Estados Unidos“, señaló Petro en su declaración inicial en el referido consejo.

Gustavo Petro se despachó contra los que, según él, lo quieren “censurar”

En su declaración, el mandatario defendió el derecho ciudadano a estar informado. “La gente tiene derecho de saber, es su dinero. No debería haber un magistrado que le prohíba a la gente su derecho a informarse“, y agregó que actualmente ”estamos desnudos ante el poder“, en relación con los reveses sufridos en materia de la difusión en los canales privados. Fue entonces cuando reiteró sus señalamientos de censura.

“Esa es la función de censurarnos. ¿Qué es lo que quieren ocultar? La corrupción del régimen. ¿Qué es lo que la gente está sabiendo? Los hechos dantescos en los que se han robado por billones de pesos, como en la salud. Por eso nos quieren silenciar“, agregó Petro.

De esta manera, el gobernante anunció acciones legales contra la CRC. “Ahora es la Comisión de Comunicaciones, que no podemos hacer propaganda pidiendo una consulta. Es un prevaricato, y quiero pedirle a la gente encargada de los temas jurídicos que ponga denuncia por prevaricato“, insistó el mandatario, que remarcó que la ley permite solicitar consultas populares ante el Senado.

Petro también criticó el trato de los grandes medios de comunicación hacia su Gobierno. “Nos están silenciando sin tener el derecho a hacerlo. Nunca dijeron ni pío cuando la televisión calumniaba todos los días al presidente y su familia“, dijo Petro, no sin antes invitar a los ciudadanos a acudir a los medios públicos. ”Si no nos dejan hablar en Caracol y en RCN, que vengan a escucharnos en el canal público“, concluyó.