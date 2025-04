Video: El Charrito Negro sufrió un accidente de tránsito en Tuluá; esto se sabe

El artista aseguró que el siniestro fue ocasionado por una falla mecánica en su vehículo automático, negando consumo de alcohol debido a su condición médica - crédito redes sociales

En el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, un accidente de tránsito protagonizado por el reconocido cantante de música popular El Charrito Negro generó gran conmoción entre los habitantes. El incidente ocurrió en la intersección de las calles 27 y 24, una zona céntrica del municipio, cuando el vehículo del artista colisionó por la parte de atrás a un motociclista; otras personas que llegaron a socorrerlo también habrían resultado afectadas. Según testigos, el automóvil, que tenía vidrios polarizados, no se detuvo inmediatamente tras el impacto, lo que desató rumores y especulaciones entre los presentes.

De acuerdo con lo informado por diversos medios locales, algunos testigos inicialmente señalaron que el conductor del vehículo podría estar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, al acercarse al automóvil, los ciudadanos se sorprendieron al descubrir que el conductor era El Charrito Negro, que descendió visiblemente afectado por lo sucedido. Posteriormente, el cantante fue trasladado a la Clínica San Francisco de Tuluá, donde se le practicaron pruebas de alcoholemia que resultaron negativas. Según declaraciones del artista, no consume alcohol debido a que padece diabetes, lo que imposibilita este hábito.

Vehículo de El Charrito Negro causó accidente por falla mecánica en Tuluá - crédito redes sociales

En un entrevista con el medio local Pibe Noticias, el Charrito Negro explicó que el accidente fue causado por una falla mecánica en su vehículo automático. “Cuando yo prendí el carro, se enloqueció ese carro, es un carro nuevo y automático. No lo paraba nadie. Es triste porque la gente sabe que yo amo a Tuluá y que yo amo a mi gente" afirmó el cantante, que también expresó su preocupación por las especulaciones que surgieron tras el incidente.

“Ni más faltaba que yo estuviera andando borracho porque, primero que todo, yo ya ni siquiera tomo trago, yo soy diabético y no puedo hacerlo. No me fumo ni siquiera un cigarrillo (...) Siempre he buscado no dar que decir, cuidar mi imagen. La imagen mía siempre está limpia para todas estas cosas”, añadió al medio citado.

El accidente no dejó víctimas fatales ni lesiones graves, aunque se reportaron dos personas con heridas leves, incluido el motociclista involucrado. El cantante aseguró que estará pendiente del estado de salud de los afectados y manifestó su disposición para brindarles apoyo. “Para las personas que salieron afectadas, que sepan que nosotros estamos de frente para eso. Le quiero decir a mi público y a los familiares de las personas que ‘aporreó’ el carro, que estamos para ellos, ni más faltaba”, declaró.

El Charrito Negro aseguró que estará pendiente del estado de los involucrados en el accidente - crédito redes sociales

El incidente también reavivó las preocupaciones de la comunidad de Tuluá sobre la seguridad vial en el centro del municipio. Los habitantes han solicitado en repetidas ocasiones la instalación de semáforos adicionales, reductores de velocidad y una mayor presencia de las autoridades de tránsito en zonas de alto tráfico, como la intersección donde ocurrió el accidente. Según los residentes, estas medidas son necesarias para prevenir futuros siniestros en áreas concurridas.

“Desafortunadamente, lo primero que la gente piensa es que uno está borracho, pero gracias a Dios mi mente ha sido muy limpia para eso. Le quiero decir a mi público que por favor no vayan a pensar cosas, esta fue una falla mecánica muy brava (…) Pudo haber pasado algo más delicado, la plata es lo de menos”, concluyó el artista.

El cantante desmintió estar bajo efectos del alcohol, atribuyendo el choque a una falla mecánica - crédito @charritonegrooficial / Instagram

En redes sociales, los seguidores del artista expresaron su alivio al saber que el accidente no tuvo consecuencias graves. Comentarios como “Gracias a Dios no le pasó nada grave, maestro” y “Él es una gran persona, los vehículos automáticos tienen ese tipo de problemas” reflejaron el apoyo de sus fanáticos en este difícil momento.