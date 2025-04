Clara Chía habría desmentido su supuesta separación de Gerard Piqué: la voz de la joven retumbó por primera vez

Así lo dio a conocer un medio de comunicación con una llamada a la joven - crédito @tardeartv/IG

Gerard Piqué y Clara Chía fueron centro de la polémica en diferentes portales de la prensa rosa, cuando se confirmó que el exfutbolista catalán había terminado su relación con Shakira para empezar con la joven de 22 años, que para ese momento trabajaba en Kosmos, propiedad de la familia del español.

La pareja ha sido tema de conversación en diferentes medios de comunicación, pues se rumoró que el romance de más de dos años había llegado a su fin; sin embargo, ninguno de los dos confirmó o desmintió la información.

El motivo del rumor apuntaba a una fotografía de Piqué acompañado de otra mujer que no era la joven.

“Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, afirmó la periodista Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a ver, de Telecinco.

“Sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, quería ser madre y él tenía cierto recelo”, manifestó la comunicadora.

Después de esto, la pareja hizo una aparición en público para desmentir las especulaciones que surgieron sobre el fin de su romance; sin embargo, en otro programa de variedades de la misma cadena televisiva en España, llamaron a Clara Chía para obtener información más directa.

El encargado en esta oportunidad fue el comunicador Álex Álvarez, que dijo haber hablado con la joven por unos segundos.

“Clara Chía respondió nuestra llamada y le preguntamos si es cierto que ha roto con Piqué”, dijo Álvarez ante cámaras del programa tardeAR, sin información sobre la manera en la que obtuvieron el teléfono de Chía.

De acuerdo con el medio de comunicación la novia de Piqué se mostró incómoda con la llamada, pidiendo que no lo hicieran más.

Clara Chía: “¿Hola?”.

Álex Álvarez: “Hola, Clara”.

Clara Chía: “Sí”.

Álex Álvarez: “¿Qué tal? Soy Álex, periodista de TardeAR, de Telecinco”.

Clara Chía: “Uy, lo siento, pero no me llaméis, ¿vale? Por favor”.

Álex Álvarez: “Vale, solo una cosa. ¿Es verdad que has roto con Gerard?”.

Clara Chía: “No, no, no, no. Bueno... Chao, ¿eh?”.

