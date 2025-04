Gustavo Petro se mostró en “desacuerdo” tras declararse nula designación de Guillermo Reyes como embajador en Suecia

Petro fue claro en que él tiene el "derecho constitucional de dirigir las relaciones exteriores de Colombia, ese derecho no debe ser vulnerado"- crédito Presidencia

Luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Guillermo Reyes como embajador de Colombia en Suecia, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a través de sus redes sociales.

Fue a través de su cuenta de X que Petro se mostró en desacuerdo con la sentencia, que ha generado todo tipo de reacciones.

“Desde el contencioso administrativo se han quitado varios embajadores, nombrados por el Presidente de Colombia. Aunque siempre he acatado la decisión judicial, debo manifestar mi desacuerdo con ella. El presidente, como jefe de Estado, tiene el derecho constitucional de dirigir las relaciones exteriores de Colombia, ese derecho no debe ser vulnerado”.​

La decisión del tribunal se basó en la falta de acreditación de competencias lingüísticas por parte de Reyes, que no demostró dominio de un idioma extranjero, requisito establecido por la Ley 5 de 1992 para los funcionarios diplomáticos. Además, se argumentó que su nombramiento desplazó a funcionarios de carrera con mayor experiencia.​

Gustavo Petro reaccionó en contra de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - crédito @petrogustavo/X

El fallo representó una nueva anulación de un nombramiento diplomático llevado a cabo por el gobierno de Petro. Anteriormente, el Consejo de Estado había declarado nulo el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador en México por no cumplir con los requisitos de experiencia y formación.

Frente a ello, es importante anotar que este episodio pone de relieve las controversias en torno a los nombramientos diplomáticos en la administración del máximo líder del Pacto Histórico, en la que se han cuestionado las designaciones de funcionarios sin experiencia en la carrera diplomática, generando debates sobre el cumplimiento de los requisitos legales y la autonomía del poder judicial.​

Gustavo Petro recordó que no es la primera vez que anulan uno de sus nombramientos - crédito @petrogustavo/X

Además, la anulación del nombramiento de Reyes también ha generado críticas sobre la política exterior del gobierno, especialmente en relación con la designación de embajadores sin trayectoria diplomática.

Qué dijo Guillermo Reyes luego de que anularon su elección como embajador de Colombia en Suecia

A través de un comunicado, Reyes expresó su respeto por la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; sin embargo, el exministro de Transporte aseguró no compartir el dictamen e indicó que apelará la sentencia.

“(...) dado el carácter suspensivo del citado recurso, seguiré al frente de mis responsabilidades como Embajador ante el Reino de Suecia, representando a mi país y al gobierno del Cambio’”, comentó.

Reyes defendió su trayectoria de más de tres décadas en el sector público - crédito Ministerio de Transporte

Así mismo, Reyes explicó que, antes de su posesión como embajador, él presentó un certificado del Colegio San Carlos de Bogotá que acreditaba su dominio del inglés.

“El tribunal ignoró todo esto, que espero el Consejo de Estado haga valer mis derechos y lo que ha sido mi vida profesional y académica”, agregó.

Así mismo, el exministro de Transporte dijo: “Seguiré al frente de la Embajada mientras no quede ejecutoriada la sentencia que defina el recurso de apelación, con lealtad, gratitud, compromiso y consagración, como he venido ejerciendo los cargos que el presidente Gustavo Petro me ha encomendado”. Incluso, Reyes adjuntó el mencionado certificado.

Reyes presentó un certificado de dominio del inglés - crédito @reyesguillermof/X

Frente a ello, es importante mencionar que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es de primera instancia, lo que permite al exembajador involucrado como al Gobierno nacional presentar recursos de apelación, lo que abre la posibilidad de que el caso sea revisado por una instancia judicial superior.

Y es que la resolución se da a conocer en un contexto donde el respeto al mérito y la idoneidad en los nombramientos dentro de la administración pública adquiere cada vez mayor importancia. Este principio, que busca garantizar que las designaciones en cargos públicos se realicen con base en competencias y capacidades, ha sido objeto de debate en diversos sectores del país.