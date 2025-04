Cabal y Holguín se fueron de frente contra proyecto de ley que busca avalar el transfuguismo en Colombia: “Es un retroceso”

Las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín se refirieron al proyecto que buscaría aprobar el transfuguismo y expresaron los motivos por los que están en contra - crédito Colprensa

En medio de la jornada destinada al sexto debate del Proyecto de Acto Legislativo que, según sus críticos, permitiría el transfuguismo político, y que estaba programada para el lunes 28 de abril de 2025, las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín, ambas del Centro Democrático, y que además son precandidatas a la presidencia de la República de cara a los comicios del 2026, expusieron sus argumentos en contra de la propuesta durante la plenaria del Senado.

El proyecto en discusión permitiría que congresistas y otros funcionarios de elección popular cambien de partido sin perder sus curules ni incurrir en doble militancia. Esta disposición ha generado un amplio debate en la escena política, ya que sus detractores advierten que facilitaría el cambio inmediato de colectividad, debilitando así la estructura de los partidos políticos, en medio de un sistema pluralista promovido desde la Constitución Política de 1991.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los argumentos de María Fernanda Cabal sobre el proyecto que habilitaría el transfuguismo

En un mensaje en su perfil de X, Cabal señaló su inconformidad y, de hecho, se mostró sorprendida, aunque solo en vísperas al sexto debate solo algunos congresistas, como sería su caso, advirtieron los riesgos del transfuguismo. Según Cabal, el temor surgió debido a que partidos en el gobierno de Petro intentaron escindirse y fracasaron en su iniciativa y aunque en debates anteriores votó a favor del proyecto porque, en su concepto, defiende “la libertad política de los congresistas” y en que “nadie debe quedar ‘secuestrado’ en partidos que traicionan sus principios o a sus electores”, hoy se declaró en contra.

La senadora María Fernanda Cabal contó en este mensaje por qué no apoyará el proyecto de acto legislativo que avala el transfuguismo - crédito @MariaFdaCabal/X

En su exposición de motivos, la congresista enfatizó que su apoyo inicial no obedecía a un “cálculo electoral”, sino a un compromiso con “la democracia interna y la transparencia política”, y defendió el derecho de “muchos políticos valiosos” que querían ingresar al Centro Democrático, por lo que se preguntaba “¿Por qué impedirlo?”. No obstante, aclaró que, aunque aparece como ponente del proyecto, no firmó la ponencia y reconoció las dudas legítimas que ha generado en diversos sectores.

“Hoy le confirmo al país que, como lo había previsto, votaré NO a esta iniciativa legislativa. Coherencia ante todo”, indicó la senadora, sin dar más detalles, aunque destacó que no es cierto que esta reforma habilite automáticamente al Pacto Histórico para coaligarse. “Los partidos pequeños no quedaron habilitados: deberán construir su lista, como todos”, reiteró.

Por su parte, Paola Holguín precisó que “la flexibilización del transfuguismo que propone el Proyecto de Reforma Constitucional es un retroceso en la consolidación del sistema democrático colombiano”. Según la congresista antioqueña, la iniciativa debilitaría los partidos, fragmentaría el Congreso, aumentaría los costos de financiamiento en tiempos de crisis fiscal, fomentaría el clientelismo y “traicionaría el mandato ciudadano”. Y denunció “vicios serios de inconstitucionalidad” por violar principios del modelo vigente de partidos políticos.

Con esta publicación, la senadora Paola Holguín se pronunció en contra del proyecto de acto legislativo del transfuguismo - crédito @PaolaHolguin/X

Y agregó: "La jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre pérdida de investidura, ha sostenido pacífica y reiteradamente que el transfuguismo atenta contra el principio democrático y traiciona el mandato ciudadano", citando al exmagistrado Eduardo Cifuentes.

¿Cómo está el panorama hoy en día?

Actualmente, la ley colombiana exige que los que deseen abandonar su partido deben renunciar tanto a la colectividad como al cargo que ocupan, además de esperar un año antes de afiliarse a una nueva organización política. El nuevo texto, que ya ha superado más de la mitad del trámite legislativo, introduce modificaciones; pues permitiría que un miembro de una corporación pública, si decide postularse en la siguiente elección por un partido distinto, pueda renunciar a su colectividad actual hasta un mes antes del inicio de inscripciones, sin perder su curul.

Justamente el lunes 28 de abril, El Partido de la U anunció que no apoyará más esta iniciativa, la cual, según sus críticos, beneficiaría principalmente al Pacto Histórico, partido de Gobierno. La votación al interior de la bancada de la colectividad, en pro de llegar a esa decisión, fue de 7 a 3, en favor de oponerse a este respaldo.

Esta es la propuesta que el transfuguismo político, respaldada por María José Pizarro y David Racero - crédito Infobae Colombia

Entretanto, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha solicitado en reiteradas ocasiones el archivo del proyecto. “Va a terminar de destrozar el sistema de partidos políticos de este país. Ya vamos en 31 partidos; ahí se empezó a destrozar nuestro sistema de partidos”, dijo su titular, Alejandra Barrios, en diálogo con El Espectador, al considerar que la aprobación del proyecto abriría una “feria de cambios de partido” desde noviembre, cuatro meses antes de las inscripciones al Congreso.