Actriz de ‘Padres e hijos’ reveló que fue víctima de abuso durante su niñez por un profesor del colegio: “Me sentía asqueada”

Actriz de 'Padres e hijos' recordó que fue víctima de abuso durante su infancia - crédito @virales_colombia/X

Una de las producciones que marcó la infancia de millones en el país fue Padres e hijos, producción por la que pasaron actores como Lina Tejeiro, Manolo Cardona, Diego Cadavid, entre otras figuras del entretenimiento nacional. Durante más de 10 años, todas las tardes la novela que contó con varias temporadas era el programa favorito después del colegio o a la hora del almuerzo.

Recientemente, se conoció la historia de una de las actrices que formó parte de una de las temporadas finales del dramatizado, se trató de Erika Glasser, que reveló que durante su niñez fue víctima de un caso de abuso. El episodio marcó a talentosa artista, que contó en conversación con La Red el proceso traumático que enfrentó durante años.

La actriz revivió ese episodio de su vida, gracias a su participación en la película 'En lo profundo' - crédito @erikaglasser/IG

De acuerdo con Glasser, el tema volvió a hacer eco en su vida debido al proceso que vivió durante las grabaciones de la producción cinematográfica En lo profundo, donde uno de los puntos focales tiene que ver con el abuso.

“Cuando yo leí el guion, algo dentro de mí dijo ‘esto es una historia que yo quiero contar’ porque me siento muy identificada con el personaje”, recordó Erika, mientras revelaba que su personaje narra la historia de una mujer abusada por parte de su padre. Y agregó: “Yo nunca he hablado de esto, me dan nervios decirlo. Fui víctima de abuso cuando yo estaba pequeña, por un profesor”, dijo la actriz.

Recordó que apenas tenía seis años cuando ocurrieron los hechos y debió quedarse callada por el temor que esto le producía, por lo que después del colegio llegaba a su casa lavaba su cuerpo, sus manos y hacía como si nada hubiera pasado: “Me sentía asqueada, me alzaban todo y ya, como si no pasara nada. En el colegio vivía con miedo de que llegara este personaje, pero sentía que no estaba bien”.

Erika Glasser formó parte de 'Padres e hijos' en 2003, papel por el que es recordada - crédito @erikaglasser/IG

Con el paso de los años, esto provocó que la actriz siguiera un tipo de patrones en su vida para evitar sentirse vulnerable y vulnerada frente a los hombres que intentaban acercarse a ella. Contó que elegía hombres menores que ella para evitar cualquier tipo de cercanía malintencionada, pero, además, “comencé a vestirme como niño, a actuar como niño, era como el tomboy del vecindario”.

Pero no fue hasta la separación de su esposo en 2023, que comprendió que tenía este tipo de patrones repetitivos con los hombres, por lo que llegó a la conclusión de que “una de las cosas más duras que he vivido en mi vida, mi relación con los hombres mayores estaba completamente destruida. No quería que me abusaran, era mi lógica”, aseguró la actriz.

Finalmente, expuso que el tener una relación con hombres mayores a ella “era algo aterrorizante, no quería que me abusaran, entonces si yo soy mayor, no voy a permitir que abusen de mí”, era la conclusión a la que llegaba Glasser con sus relaciones.

Las reacciones de quienes escucharon el testimonio de la actriz no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos de los comentarios salieron en respaldo de la actriz por lo penoso de la situación que enfrentó en su infancia.

Algunos de los más destacados fueron: “Qué linda, muy fuerte y valerosa. Todo estará bien, tienes ya tu amor propio muy alto. Te felicito”; “Ah Eri yo no sabía, lo siento mucho! Nadie tendría por qué vivir eso! Me alegra mucho que te sientas mejor!”; “todo mi respeto, eres una mujer fuerte y guerrera, es un episodio que nadie tendría que enfrentar”, entre otros más.