Soldado fue impactado por dos descargas eléctricas: la institución lo habría sacado por ‘atraer rayos’

Impactado por descargas eléctricas en distintas etapas de su vida, Alexander Serpa enfrenta serias secuelas mientras denuncia irregularidades y falta de apoyo por parte de las fuerzas militares de Colombia - crédito @COL_EJERCITO / X

Innumerables son los riesgos a los que los soldados regulares y profesionales del Ejército Nacional se enfrentan diariamente para cumplir sus funciones de vigilancia y control en todo el país; sin embargo, muchos de ellos afectan directamente su integridad física y emocional.

De hecho, su trabajo en campo ha hecho que un total de 948 soldados fueran impactados por rayos entre 2003 y 2024, de los cuales 766 sobrevivieron y 182 perdieron la vida, según cifras obtenidas por la artista visual Ana María Montenegro a través de un derecho de petición al Ejército Nacional de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre los sobrevivientes se encuentra Alexander Serpa Mandón, un exsoldado cuya vida quedó marcada por cuatro descargas eléctricas que lo atravesaron en diferentes momentos. Sin embargo, su historia se ha convertido no solo en un testimonio de resistencia física, sino un ejemplo de las presuntas irregularidades y el abandono institucional que habría enfrentado tras su paso por las Fuerzas Militares.

De acuerdo con información proporcionada por la artista audiovisual, Serpa Mandón fue impactado por el primer rayo en 2012, mientras cumplía con su servicio militar obligatorio en la selva del Nudo de Paramillo, en la frontera entre Antioquia y Córdoba.

Alexander Serpa Mandón, ahora con graves afectaciones a su salud, busca justicia mediante una batalla legal luego de años de abandono institucional - crédito captura pantalla @fragmentosarteymemoria/@monty_pff/Instagram

A sus 18 años, el joven soldado enfrentaba las duras condiciones de una base militar rodeada de minas antipersona y bajo constante amenaza de grupos armados. Durante un turno de guardia, una descarga eléctrica lo atravesó, iluminando todo el búnker y lanzándolo por los aires. Sus compañeros, al encontrarlo con los ojos blancos y el cuerpo lleno de energía, lo dieron por muerto.

El segundo rayo cayó apenas dos meses después, en noviembre de 2012, mientras Serpa Mandón realizaba otro turno de guardia en Puerto Raudal, Antioquia.

Esta vez, consciente de lo ocurrido anteriormente, reaccionó rápidamente para evitar asfixiarse, pero quedó inmovilizado por la descarga. Sus compañeros, incrédulos, confirmaron el impacto al sentir la electricidad en su cuerpo. A partir de ese momento, el joven soldado fue apodado “Antenita” en el batallón.

Tras cumplir con el servicio militar obligatorio, Serpa Mandón intentó continuar su carrera en el Ejército, pero fue rechazado bajo el argumento supersticioso de que “atraía rayos”.

Según declaró el exuniformado en la obra audiovisual La Claridad, no solo se le negó la posibilidad de seguir en las fuerzas militares, sino que tampoco se le brindó el apoyo económico o médico necesario para enfrentar las secuelas de los impactos eléctricos.

La historia del exsoldado Alexander Serpa Mandón expone no solo un récord asombroso de supervivencia, sino una dura lucha contra las secuelas - crédito captura pantalla @fragmentosarteymemoria/@monty_pff/Instagram

“Si no me querían ayudar económicamente, entonces por lo menos me hubieran podido ayudar a seguir en servicio. Si no me consideraban apto para el combate, yo bien podía ser el barrendero, hacer cualquier cosa para ganarme bien el sueldo”, comentó Serpa a la artista Montenegro.

El tercer rayo lo alcanzó en junio de 2013, ya vestido de civil, mientras trabajaba en un local comercial en Sampués, Sucre. En esta ocasión, la descarga lo lanzó contra un poste, dejándolo nuevamente inmovilizado. El cuarto y último rayo cayó cuatro meses después, también en Sampués, mientras trabajaba en un taller de artesanías. A pesar de sobrevivir a estas experiencias, las secuelas físicas y psicológicas han afectado profundamente su calidad de vida.

Hoy, con 32 años, Serpa Mandón enfrenta múltiples problemas de salud derivados de los rayos. Según detalló el exuniformado, sufre un zumbido constante en el oído izquierdo, lo que le ha impedido superar exámenes ocupacionales para empleos formales.

Además, su columna vertebral quedó dañada, limitando su capacidad para levantar objetos pesados, y ha notado cambios en su forma de hablar, lo que podría indicar afectaciones neuronales.

El exsoldado también denunció que el Ejército, presuntamente, no cumplió con el debido proceso médico tras los incidentes. Aunque los reglamentos militares exigen una evaluación médica exhaustiva para diagnosticar las afectaciones sufridas durante el servicio, esto nunca se habría llevado a cabo en su caso.

Exsoldado demanda al Ejército tras sobrevivir a cuatro rayos - crédito captura pantalla @fragmentosarteymemoria/@monty_pff/Instagram

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) asumió la defensa de Serpa Mandón a finales de 2022, tras conocer su caso a través de Ana María Montenegro, que lo documentó en el proyecto audiovisual La Claridad.

Según información conocida por la revista Cambio, la estrategia legal incluyó un derecho de petición dirigido a la Dirección de Sanidad del Ejército, solicitando el examen médico de retiro que nunca se realizó. Sin embargo, la institución rechazó la solicitud, argumentando que el exsoldado había excedido los plazos legales para pedir una junta médica laboral.

Ante esta negativa, la defensa planea presentar una tutela para proteger los derechos fundamentales de Serpa y, simultáneamente, demandar la respuesta del Ejército como un acto administrativo ante un juez.

Según comentó la abogada Daniela Paredes, de la CCJ, a la revista Cambio, esta omisión vulnera los derechos fundamentales de Serpa, incluyendo el derecho al trabajo, a la vida digna y al debido proceso.

Además, la litigante explicó al medio nacional que el objetivo es garantizar que el exsoldado reciba la indemnización correspondiente y pueda acceder a una vida digna.

Por su parte, la teniente coronel Edna Santa María, directora de la Dirección de Preservación, Integridad y Seguridad del Ejército Nacional, reconoció en declaraciones al medio que las lesiones sufridas durante el servicio deben clasificarse como “en el servicio o por causa y razón del mismo”, lo que implica una indemnización especial. Sin embargo, en el caso de Serpa, nunca se realizó la junta médica necesaria para determinar la magnitud de los daños.

“Siempre, siempre, siempre, que un soldado compruebe tener lesiones y afectaciones por estar en servicio, el Ejército ha respondido y tiene que responder”, señaló la teniente Santa María a Cambio.