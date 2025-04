Gustavo Petro, con video, sigue recordando memoria de Carlos Pizarro, excabecilla del M-19: “Nuestro comandante es el pueblo”

El presidente Gustavo Petro había declarado el sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de la Nación, pues provocó debate sobre su legado, especialmente entre quienes recuerdan los actos violentos del M-19 - crédito Alexa Rochi/Presidencia - Colprensa

El sábado 26 de abril de 2025 se conmemoraron los 35 años del crimen del excandidato presidencial y excabecilla de la guerrilla del M-19 Carlos Pizarro Leongómez. Y uno de los personajes de la vida política nacional que continúa recordando al asesinado excombatiente es, justamente, el presidente de la República, Gustavo Petro: que en sus redes sociales sigue dedicando sentidos mensajes a la memoria de un hombre de luces y sombras.

Con un video en su perfil de X, el que acompañó de un mensaje, el jefe de Estado prosigue en lo que podrían considerarse sus homenajes hacia el exsubversivo: asesinado aquel 26 de abril de 1990 cuando se prestaba viajar a Barranquilla, como parte de su gira como aspirante al primer cargo de la nación; en una campaña que se vio manchada por el asesinato de tres participantes de la contienda, en un lapso de ocho meses.

“Que nuestro comandante es el pueblo”, fue la frase de Pizarro que utilizó el primer mandatario para, con un nuevo mensaje el domingo 27 de abril, prolongar su remembranza hacia el cartagenero, padre de las hoy congresistas María José y María del Mar Pizarro. Y que causó, como era previsible, una serie de reacciones entre sus detractores, que cuestionaron que Petro, en su calidad de presidente, continúe haciendo apología a miembros de estructuras criminales.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro extendió su homenaje al excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez - crédito @petrogustavo/X

¿Qué video compartió Gustavo Petro de Carlos Pizarro?

En video adjunto a esta publicación, el presidente compartió un video, publicado originalmente por Señal Colombia, en el que se recopiló uno de los momentos del exguerillero: cuando vestía uniforme como cabecilla de la organización al margen de la ley. En el mismo, Pizarro Leongómez se expresaba sobre la relevancia de la ciudadanía en el futuro del país; como si con ello previera los profundos cambios que se avecinaban, pues en 1991 se promulgó una nueva Constitución.

“Llegamos como comandantes de la revolución en Colombia a decir lo que pensamos, lo que sentimos, pero fundamentalmente las angustias de nuestro pueblo, porque somos hijos del pueblo. Y sepan todos los compañeros aquí presentes que se sepa muy bien que nuestro comandante es el pueblo y solamente el pueblo le rendimos nuestras armas“, decía el exlíder del M-19 en su discurso, recordado por su aparición con su brazo derecho fracturado, desde la clandestinidad.

Cabe destacar que en la jornada del sábado 26 de abril, Petro había publicado un extenso mensaje, en el que sacaba pecho por la lucha armada del M-19, que después renunció a la confrontación armada para competir en democracia por las curules en el Congreso de la República.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro hizo público su homenaje a Carlos Pizarro Leongómez, a 35 años de su asesinato - crédito @petrogustavo/X

“Te mataron por hacer la paz para Colombia. Porque querías los vientos de la democracia en la Gran Colombia. Porque querías que fueran más felices todas y todos. Te mataron porque amabas la Vida, no solo la tuya, sino la de los demás, la vida humana, la vida del planeta, te mataron porque querías menos sufrimientos para el pueblo y porque querías una humanidad libre", recordó Petro en uno de los apartes de su extenso mensaje, en el que incluso recordó la reciente muerte del papa Francisco.

Entretanto, en otra publicación, Petro desempolvó una imagen de ambos, en época de negociaciones con el Gobierno y desmovilización. “Pareciera que dijéramos, ¿y ahora para dónde vamos compañero?, pues no hay otra, que para adelante, compañero”, expresó el primer mandatario en su post, que no ha dudado en definir como legado lo hecho por Pizarro, pese a que hoy en día existen corrientes políticas que consideran al asesinado político como un criminal que no pagó por sus crímenes; así como lo ha enfatizado la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Esta fue la postal que el presidente Gustavo Petro aparece en una faceta más joven con Carlos Pizarro Leongómez - crédito @petrogustavo/X