Ejército reportó el hallazgo del cuerpo del tercer soldado que fue arrastrado por el río Caquetá

Con el hallazgo del cuerpo del soldado Ramos, se completa la búsqueda de los tres soldados que fueron arrastrados por la corriente del río Caquetá - crédito Ejército Nacional

A través de las redes sociales, voceros de la Sexta División del Ejército Nacional de Colombia confirmaron el hallazgo del cuerpo del soldado profesional José Gregorio Ramos Torrecilla, uno de los integrantes del grupo de tres uniformados que el 23 de abril de 2025 intentaron cruzar el río Caquetá.

De acuerdo con el informe oficial, la turbulenta corriente del caudaloso río, en los límites del departamento de Putumayo y Cauca, y a la altura del municipio de Puerta Guzmán, arrastró a los tres soldados, cuyos cuerpos fueron apareciendo durante los días de búsqueda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los operativos de rescate comenzaron el mismo 23 de abril, cuando organismos de emergencia fueron alertados de la aparente inmersión de los uniformados militares.

El soldado Ramos Torrecilla murió por inmersión, en el río Caquetá - crédito Ejército Nacional

En ese día fue hallado muerto el primero de los tres servidores, el sargento segundo Yunior Sánchez Rodríguez. Dos días después, el 25 de abril, fue hallado el soldado profesional Joel Crespo Martínez, cuyo cuerpo también estaba en el cuerpo hídrico.

Dos días más de búsqueda tomaron para encontrar el cuerpo de Ramos Torrecilla.

“Lamentablemente informamos el hallazgo del cuerpo de nuestro soldado profesional José Gregorio Ramos Torrecilla, quien falleció por inmersión el pasado 23 de abril en el río #Caquetá. Expresamos nuestras sentidas condolencias a su familia y elevamos plegarias por su eterno descanso. ¡Honor y gloria a quien entregó su vida al servicio de la patria!“, escribieron en las redes voceros de la Secta División.

El incidentes sucedió mientras los uniformados participaban en una operación militar en una zona rural del municipio mencionado. Tras el accidente, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate establecidos para este tipo de emergencias.

El Ejército Nacional de Colombia culmina curso de Socorrista Militar No. 117 en la Amazonía

Un grupo de 22 integrantes del Ejército Nacional de Colombia, compuesto por dos suboficiales y 20 soldados profesionales, finalizó recientemente el Curso de Socorrista Militar No. 117, diseñado para fortalecer las capacidades de atención prehospitalaria en escenarios tácticos.

Según informó el medio especializado Zona Militar, esta formación tuvo lugar en el Fuerte Militar Larandia, ubicado en el municipio de Florencia, en el departamento de Caquetá

Así fue el entrenamiento, en la Amazonía - crédito Ejército Nacional

El curso contó con la participación de personal perteneciente a la Sexta División del Ejército Nacional y la Dirección de Sanidad del Ejército y se enfocó en la preparación de los participantes para actuar en situaciones críticas dentro de las operaciones militares.

Esta división tiene bajo su responsabilidad la protección de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, regiones estratégicas y de alta complejidad operativa debido a sus características geográficas y desafíos de seguridad.

El programa de formación incluyó instrucción en técnicas de control de hemorragias, manejo de heridas graves y el uso de herramientas especializadas para la estabilización de pacientes en situaciones de emergencia.

Estas habilidades son esenciales para garantizar la supervivencia de los heridos hasta que puedan ser trasladados a un nivel de atención médica más avanzado.

Se incluyeron prácticas con vendajes, férulas y otros equipos destinados a la estabilización de lesiones graves.

El soldado que sobrevivió a cuatro rayos y fue expulsado del Ejército

Alexander Serpa Mandon, un exsoldado colombiano, sobrevivió a un hecho insólito: fue impactado por cuatro rayos entre 2012 y 2013. A pesar de superar estas descargas eléctricas, lo que podría considerarse un milagro, su historia apunta a una posible falla en el respaldo institucional.

De acuerdo con el trabajo periodístico que publicó Cambio al respecto, el primer rayo golpeó a Serpa a los 18 años, mientras cumplía servicio militar obligatorio en la selva del Nudo de Paramillo, entre Antioquia y Córdoba.

La historia del exsoldado Alexander Serpa Mandón expone no solo un récord asombroso de supervivencia, sino una dura lucha contra las secuelas - crédito captura pantalla @fragmentosarteymemoria/@monty_pff/Instagram

De guardia en condiciones extremas y rodeado de minas antipersona, fue impactado a las 5 de la tarde. Según relata en el documental La claridad, de la artista visual Ana María Montenegro, “yo no escuché el impacto sino la claridad”.

Dos meses después, un segundo rayo lo atravesó en Puerto Raudal, Antioquia, bajo condiciones similares. En esta ocasión, Serpa reaccionó rápido: “me metí la mano a la boca y saqué la lengua para no morir de asfixia”, explicó.

Ya fuera del Ejército, sufrió el tercer rayo en Sampués, Sucre, mientras trabajaba en junio de 2013. El cuarto impacto ocurrió meses después, también en el mismo municipio. Estas descargas incrementaron sus problemas físicos y neurológicos, que afectaron su vida

Aunque Serpa expresó su deseo de hacer carrera militar, el Ejército lo declaró no apto para continuar en sus filas, citando razones supersticiosas sobre “atraer rayos”. “Si no me consideraban apto para el combate, bien podía ser el barrendero”, declaró.