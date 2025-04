Yina Calderón fue sancionada en ‘La casa de los famosos Colombia’: cuál fue la razón

Yina Calderón enfrentó una sanción en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras recibir información externa y protagonizar un altercado - crédito cortesía Canal RCN

En el reality La casa de los famosos Colombia, transmitido por el Canal RCN, Yina Calderón fue sancionada de manera contundente por violar las reglas del programa.

La empresaria recibió información del exterior a través de su familia, lo que influyó en su comportamiento dentro de la competencia. Este hecho, sumado a un enfrentamiento verbal con La Jesuu, participante que reingresó recientemente al programa, llevó a que el Jefe tomara medidas drásticas.

El incidente se originó cuando la familia de la DJ se acercó a las instalaciones del programa para transmitirle mensajes que alteraron su estrategia en el juego. Entre las recomendaciones que recibió, se encontraba la sugerencia de reconciliarse con Karina García y la advertencia de que La Jesuu no sería su aliada. Estas acciones violaron una de las reglas fundamentales del reality: la prohibición de recibir cualquier tipo de información externa.

: La empresaria infringió normas del ‘reality’ recibiendo información del exterior y protagonizó un altercado que desencadenó sanciones severas - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

El viernes 25 de abril por la noche, el Jefe se dirigió a los participantes para anunciar la sanción. Yina Calderón fue enviada directamente a la placa de nominación, sin posibilidad de ser salvada por sus compañeros. Durante su intervención, el Jefe destacó que este tipo de conductas no serían toleradas y que cualquier información proveniente del exterior no podría ser discutida ni compartida dentro de la casa.

“Yina, lamentablemente, el día de ayer tu familia se acercó a los alrededores de la casa para enviarte información del exterior que afectó tus decisiones. Como bien sabes, conocer información de afuera está estrictamente prohibido. Además, durante el ingreso de La Jesuu cruzaste el límite del respeto a tal punto que me vi en la necesidad de intervenir. Por estas razones, he tomado la decisión de enviarte directamente a la placa de nominación, sin derecho a ser salvada”, declaró el Jefe.

Tras conocer la sanción, Yina Calderón reaccionó con una mezcla de resignación y desafío. “Pero, Jefe, ¿quién me va a salvar a mí? Yo aquí gano si no pleitos y peleas, de resto, no me gano nada más”, expresó la empresaria. Su comentario provocó risas entre algunos de sus compañeros, incluido Emiro Navarro, que bromeó diciendo que esta semana la salvaría.

Yina Calderón sancionada por recibir mensajes externos y protagonizar enfrentamientos en el ‘reality’ - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Además, el Jefe destacó que cualquier participante que se deje influenciar por información del exterior tendrá consecuencias: “Famosos, quiero dejarles claro a todos que a partir de este momento cualquier información que escuchen desde el exterior ya sea de familiares o fandom no puede ser comentada, compartida ni discutida dentro de la casa, de hacerlo habrá consecuencias ¿está claro?“.

Esta decisión coloca a la empresaria en riesgo de eliminación junto a otros participantes como Karina García, Norma Nivia, La Toxi Costeña, Lady Tabares, Mateo “Peluche” Varela y Camilo Trujillo. Esta es la segunda semana consecutiva en la que Yina enfrenta la posibilidad de abandonar el programa.

Enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu

El regreso de La Jesuu al reality, tras ser “resucitada” por La Toxi Costeña en una dinámica anterior, marcó un punto diferente en la convivencia. El reingreso de la creadora de contenido estuvo acompañado de un fuerte cruce de palabras con Yina Calderón. Durante su entrada, La Jesuu se dirigió directamente a Yina, acusándola de tener una actitud hipócrita y de no ser una verdadera amiga.

Las famosas protagonizaron una acalorada discusión en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito captura de pantalla del Canal RCN

“Yina, hay algo en ti que admiro y es como puedes dormir tranquila teniendo dos caras. Te voy a pedir encarecidamente que el tiempo que resta de la competencia no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia ¿Ok? Y como desde que yo estaba no se te podía decir nada, porque entonces ya era guerra declarada, entonces, usted me saca a mí o yo la saco a usted. En definitiva, vos no sos amiga de nadie, fingidora”, expresó la influencer caleña.

La situación escaló rápidamente, llegando incluso a un intercambio de gritos. En un momento, Yina desafió a La Jesuu a tocarla, insinuando que esto podría llevar a su expulsión. Ante el caos, el Jefe intervino para pedir respeto y solicitó a Yina que ingresara al confesionario.

Historial de sanciones a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia’

Este no es el primer incidente que lleva a Yina Calderón a ser sancionada en el reality. La empresaria ya había enfrentado castigos en cuatro ocasiones anteriores. Entre ellas, se incluyen sanciones por hablar sobre temas externos al programa, faltar al respeto a invitadas como Karen Sevillano y Manelyk. Además, romper las reglas durante actividades específicas, como moverse y hablar durante un “congelado”.

Yina Calderón recibió dos castigos en 'La casa de los famosos Colombia 2' por cruzar los límites del respeto con Melissa Gate - crédito cortesía Canal RCN

La participación de la DJ y empresaria continúa siendo un punto de interés para la audiencia del programa. Su actitud desafiante y su disposición a romper las normas generan tanto admiración como rechazo entre los seguidores del reality. A medida que avanza la competencia, queda por ver si Yina logrará superar esta nueva crisis o si su permanencia en el concurso llegará a su fin.