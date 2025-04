Esta era la misión de Altafulla en su reingreso en ‘La casa de los famosos’: así reaccionaron los otros participantes

Andrés Altafulla regresó a ‘La casa de los famosos Colombia’ tras una expulsión temporal decidida por Emiro Navarro - crédito cortesía del Canal RCN

En una de las semanas más intensas de La casa de los famosos Colombia, el cantante barranquillero Andrés Altafulla vivió un inesperado giro en su participación dentro del reality.

Luego de ser expulsado por decisión de su compañero Emiro Navarro durante la gala de nominación del miércoles 23 de abril, los televidentes del programa decidieron su destino a través de una votación que lo devolvió a la competencia con un contundente 67,47% de apoyo frente al 32,51% que optó por su salida definitiva.

La decisión de Emiro Navarro de expulsar a Altafulla se basó en el hecho de que este era el participante más reciente en ingresar al programa, descartando cualquier motivo personal.

El cantante barranquillero obtuvo un respaldo del 67,47 % y se reencontró con sus compañeros - crédito @Chismes.y.mas3 /TikTok

Sin embargo, la salida del cantante barranquillero no fue definitiva, ya que fue trasladado al famoso loft, un espacio de aislamiento donde permaneció durante 48 horas mientras los televidentes decidían su futuro. Durante este tiempo, Altafulla no estuvo completamente solo, pues fabricó un compañero de trapo al que llamó “Juancho”, que compartió su estancia en el reducido espacio.

El viernes 25 de abril, en los primeros minutos de la transmisión, los presentadores del programa Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron los resultados de la votación que determinaron el regreso de Altafulla a la casa. Sin embargo, antes de reincorporarse oficialmente, el cantante recibió una peculiar instrucción por parte de el Jefe: debía regresar en la dinámica de “congelados” para luego interpretar una emotiva despedida que hiciera creer a sus compañeros que su salida era definitiva.

“Tienes que hacer un trato con nosotros. Vas a entrar en un ”congelados", vas a actuar con mucho histrionismo y vas a convencer a sus compañeros que te vas de la casa y que Colombia tomó una decisión“, indicaron los presentadores, Carla y Marcelo, al artista.

El gesto de bienvenida de la participante fue ampliamente comentado por los seguidores del programa debido a que el cantante no la quiso besar - crédito @Elcasero/TikTok

El artista barranquillero cumplió con el reto y ofreció un discurso sentimental, en el que agradeció a sus compañeros y los invitó a aprovechar al máximo la oportunidad de estar en el programa: “Qué rico verlos de nuevo, estoy feliz de verlos a todos (...). Vine un momento, me dejaron despedirme de todos ustedes. A veces le pedimos a Dios cosas y cuando nos da la oportunidad de tomar una decisión, de pronto no era lo que le estábamos pidiendo o lo que necesitábamos, entonces hagan todo de la mejor manera y disfrútense esto que es una oportunidad grandísima”.

“En el momento que puedan tomar una decisión, tómenla (...) Los amo, denla toda, a todos los quiero (...) Qué mal que me tuve que ir así, que no tuvimos tiempo para despedirnos, que duro muy poquito, pero a todos los amo. Mis chicas fuego no se dejen y párense en la raya, los amo de corazón. No hay problemas grandes, sino personas pequeñas (...) La costa, papá (...) Agua también a meterla con toda”, añadió y su actuación logró conmover a varios de los participantes, que no pudieron contener las lágrimas.

Minutos después de su despedida, el Jefe interrumpió la escena para anunciar que Altafulla estaba oficialmente de vuelta en la competencia. La noticia generó sorpresa entre los participantes, que corrieron a abrazarlo.

Tras su reincorporación al programa, el participante queda bajo "nominación perpetua" y recibe un "poder de salvación" limitado - crédito @Lcfc.fans.page/TikTok

Una de las reacciones más comentadas fue la de Karina García, que, tras derramar algunas lágrimas durante la despedida, se acercó a darle un beso de bienvenida. Sin embargo, el gesto no pareció ser bien recibido por Altafulla, lo que generó una ola de comentarios en redes.

Nuevas reglas para Altafulla tras su regreso

El retorno de Altafulla no estuvo exento de condiciones. El cantante quedó sujeto a una “nominación perpetua”, una decisión tomada por su compañera Melissa Gate durante una dinámica previa. Esto significa que el barranquillero estará automáticamente en riesgo de eliminación cada semana hasta la semifinal, aunque se le otorgó inmunidad para la semana en curso debido al apoyo recibido por parte del público. Además, se le asignó un “poder de salvación”, que le permitirá retirar a un compañero de la placa de nominados en una ocasión, aunque no podrá utilizarlo para salvarse a sí mismo.

Con su retorno, el artista se une nuevamente a los 12 participantes restantes en la lucha por mantenerse en el programa del Canal RCN y lograr llevarse el premio de 400 millones de pesos.