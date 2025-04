Cosmetóloga murió en procedimiento estético en Barranquilla: una compañera le hizo una liposucción

La joven Carolina Isabel Marenco se sometió a una liposucción realizada en un centro estético sin la autorización de los representantes legales - crédito AFP y Carolina Isabel/Facebook

Los procedimientos estéticos realizados de manera clandestina siguen siendo una causa de muerte en Colombia. El 24 de abril de 2025, en Barranquilla, falleció Carolina Isabel Marenco Lauren, una joven cosmetóloga de 28 años que se sometió a una liposucción practicada, al parecer, por una compañera de trabajo.

La mujer señalada de haber causado la muerte de la joven fue identificada como Johana Anaya Acosta y fungía como instrumentadora quirúrgica. De acuerdo con información conocida por el medio local El Heraldo, las compañeras de trabajo harían acordado hacer la intervención quirúrgica en la hora del almuerzo.

El procedimiento se llevó a cabo en un consultorio médico llamado Doctora Lily, ubicado El Poblado, en la localidad Riomar, a las 12:30 p. m. Al parecer, Anaya estaba informada sobre la falta de supervisión del lugar y aprovechó para hacer la liposucción en el sitio. Pues, los representantes legales del establecimiento negaron haber autorizado la realización de la operación.

Imagen de referencia. Con proyecto de ley buscan prohibir el uso de biopolímeros en Colombia. Foto: Pixabay.

Durante la intervención, presuntamente, la instrumentadora quirúrgica inyectó lidocaína en el cuerpo de su compañera, un anestésico local que su organismo rechazó. El procedimiento se complicó y la cosmetóloga falleció. Su muerte fue notificada a las autoridades a las 4:50 p. m., aproximadamente.

El cuerpo de Marenco fue trasladado a Medicina Legal, donde se lleva a cabo la autopsia, con la que se determinará la causa de muerte exacta. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación están adelantando las investigaciones sobre el caso, en las que está vinculada Johana Anaya Acosta.

En redes sociales, familiares de la joven y amigos expresaron su dolor por su fallecimiento. Una de las personas que se pronunció es Jorge Marenco, su hermano.

“No te faltaba nada mi amor, eras hermosa. Te voy a amar toda mi vida”, escribió en su cuenta de Facebook.

Carolina Marenco habría aceptado someterse a una intervención quirúrgica practicada por su compañera Johana Anaya Acosta - crédito Carolina Isabel/Facebook

Marlon Herrera, amigo de la víctima, también publicó un sentido mensaje de despedida en la red social. Según el texto que compartió, la joven cosmetóloga era madre.

“Amiga mía desde niños. No las creo todavía y yo, que el sábado te mamé gallo, me dijiste: ‘Ya me vienes a molestar la vida, déjame en paz’, y te echaste a reír, me dijiste después: ‘La buena T.Q.M.’ Esas fueron las últimas palabras que escuché de ti en el cumple de tu hermano. Carolina Marenco que Dios te tenga en su santo reino. Las Palmas y Galán están de luto. Eras buena amiga, buena hija, buena mamá y buena hermana”, escribió.

Familiares y amigos lamentaron la muerte de Carolina Marenco - crédito Marlon Herrera y Jorge Andrés Marenco Laurens/Facebook

Creadora de contenido trans murió en procedimiento estético

Un caso similar fue reportado el 23 de abril de 2025. Ocurrió en Medellín (Antioquia). Lía Fernanda Durán, una joven transgénero de 25 años, que ejercía como creadora de contenido y como líder Lgbti+, falleció durante un procedimiento estético que consistía en la aplicación de inyecciones para aumentar los glúteos.

Al igual que en el caso de Carolina Isabel Marenco, el procedimiento fue realizado por una persona cercana a ella: una amiga, que quiso practicar la cirugía estética porque consideraba que era breve y sencilla y que, por ende, no tendría mayores complicaciones.

Lía Fernanda Durán falleció luego de que le inyectaran una sustancia para aumentar los glúteos - crédito Colprensa

Sin embargo, luego de recibir las inyecciones, Lía presentó graves dificultades para respirar y moverse. Su estado de salud alertó a su familia, que decidió trasladarla de manera inmediata a un hospital, donde los profesionales de la salud confirmaron su muerte.

Frente a lo ocurrido, las autoridades anunciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. El cuerpo de la joven fue sometido a exámenes forenses para determinar la composición de las sustancias aplicadas y confirmar si estas fueron la causa directa del deceso. Mientras tanto, la familia de la víctima exige una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.