Se reportó un incendio en la casa de Alci Acosta: cómo se encuentra el cantante

Incendio en la vivienda del cantante Alci Acosta - crédito Colprensa - @luchovoltios/X

Un incendio en la residencia del cantante y compositor Alci Acosta, de 86 años, generó momentos de angustia en el barrio Oriental, del municipio de Soledad, Atlántico.

El hecho ocurrió en la vivienda del artista, afectando principalmente el segundo piso de la casa. Afortunadamente, Acosta resultó ileso gracias a la rápida intervención de sus vecinos, que lo auxiliaron para evacuar el lugar.

El incendio provocó una intensa movilización en la comunidad, que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los vecinos lograron sacar al maestro de su hogar, visiblemente afectado por la situación, pero sin lesiones físicas. El cuerpo de bomberos del municipio acudió al lugar con dos máquinas para controlar las llamas, logrando apagar el fuego tras varios minutos de trabajo.

El incendio en la vivienda de Alci Acosta afectó principalmente el segundo piso, pero gracias a la rápida intervención de los vecinos, el cantante salió ileso - crédito @luchovoltios/X

Alci Acosta, en declaraciones a El Heraldo, confirmó que no sufrió daños físicos y expresó su agradecimiento a la comunidad por su apoyo y oraciones.

Lauren Acosta, nieta del artista, explicó que el incendio afectó únicamente el segundo piso de la vivienda, mientras que el cuarto de su abuelo permaneció intacto. “El incendio fue en el segundo piso de la casa. Su cuarto está intacto y todos están bien, aunque aún se desconocen las causas”, comentó al medio citado.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del incendio.

Vecinos y bomberos se unieron para controlar el incendio que afectó el segundo piso de la residencia del artista - crédito @luchovoltios/X

En entrevistas realizadas por la Emisora ABC y Emisora Atlántico, vecinos del sector relataron los momentos de tensión vividos durante el incidente. Álvaro Madero, habitante del barrio Oriental, describió cómo el fuego consumió rápidamente el segundo piso de la casa, generando preocupación no solo por la seguridad del artista, sino por las viviendas cercanas.

“Cuando yo me di cuenta, ya lo habían sacado, porque él estaba durmiendo en su habitación y lograron sacarlo y ponerlo en la casa de un vecino (...) Estaba bastante alterado, lógicamente, nervioso porque el segundo piso de la casa estaba totalmente en llamas (...) cuando me enteré de toda esta situación, me dirigí al patio y vi que el fuego era bastante alto, bastante fuerte. El segundo piso estaba lleno de llamas y la preocupación porque mi casa estaba al lado de ella. Entonces, siempre hubo bastante preocupación, pero una solidaridad grande de los vecinos”, contó Madero.

Otro vecino, entrevistado por Emisora Atlántico, mencionó que el incendio pudo haber sido causado por un posible fallo en los paneles solares instalados en la vivienda, aunque aclaró que esta es solo una hipótesis preliminar. Asimismo, criticó la demora en la llegada de los bomberos, que, según su testimonio, tardaron más de 45 minutos en atender la emergencia.

Los vecinos de Alci Acosta trabajaron juntos para sacar al cantante de su hogar en medio del fuego, evitando que sufriera daño físico - crédito @laprimicia_/X

“No soy yo la persona indicada en decirlo, pero ellos tenían como que paneles solares y eso de pronto pudo haber ocasionado algún corto (...) Yo avisé a los bomberos y duraron más de 45 minutos para llegar, pudo haber sido más catastrófico, pero gracias a Dios, a la intervención de Dios, que pudo haberse controlado la situación”, afirmó.

Comunicado del Checho Acosta, hijo de Alci Acosta

Según un comunicado compartido por Checho Acosta, hijo del artista, el incidente ocurrió en la parte superior del inmueble y, aunque causó daños materiales, no dejó personas lesionadas. Tanto el cantante como quienes se encontraban en el interior de la casa lograron salir ilesos.

“En horas de la mañana de este jueves 25 de abril, se registró un incendio en la parte superior de su vivienda que ya fue controlado. Tanto él como todas las personas que estaban al interior del inmueble están a salvo y sin lesiones (...) En este momento me encuentro aterrizando en Barranquilla para ponerme al tanto de la situación”, escribió.

Checho Acosta informó que los daños materiales fueron considerables, pero lo más importante es que nadie resultó herido - crédito @checoacosta/Instagram

De acuerdo con la información compartida por el cantante de música tropical a través de su cuenta de Instagram, el incendio fue controlado rápidamente gracias a la intervención de los equipos de bomberos, la defensa civil y las autoridades de gestión de riesgos. Aunque la situación generó preocupación entre los seguidores del artista, el hijo de Acosta aseguró que su padre se encuentra tranquilo y agradecido por las muestras de apoyo recibidas.

“Gracias a todos por sus mensajes de preocupación respecto a lo sucedido hoy en la casa de mi padre Alci Acosta en Soledad, Atlántico (...) Gracias al equipo de bomberos, defensa civil y riesgos que atendieron la situación. Por el momento desconocemos la causa del incendio, estamos a la espera del reporte oficial de las autoridades encargadas para determinar el origen (...) Los daños y pérdidas materiales se recuperan, lo importante es que gracias a Dios todos están bien. Reiteramos nuestro agradecimiento por sus muestras de preocupación y cariño, mi papá está tranquilo agradecido por todos sus mensajes”, añadió.

Alci Acosta, conocido por éxitos como La copa rota, El último beso y Traicionera, es una figura icónica de la música romántica y el bolero en Colombia y América Latina.