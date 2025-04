Rating Colombia: ‘La casa de los famosos Colombia’ volvió al top 3 tras el polémico regresó de La Jesuu a la competencia

El drama por el reintegro de La Jesuu a La casa de los famosos volvió a potenciar al programa entre los más vistos por los colombianos - crédito montaje captura de pantalla La casa de los famosos Colombia - Imagen Ilustrativa Infobae

En la noche del 24 de abril, La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, volvió a vivir un nuevo momento complicado en la competencia, esta vez protagonizado por La Jesuu y Yina Calderón.

La creadora de contenido caleña reingresó durante esta gala a la competencia, pues ella había sido eliminada hace dos meses. Sin embargo, por un beneficio que recibió La Toxicosteña, La Jesuu pudo ser reintegrada al formato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La llegada de La Jesuu fue acompañada con un contundente mensaje para Yina Calderón, que disparó el drama en La casa de los famosos, pues ambas protagonizaron una acalorada discusión que subió de tono por las malas palabras utilizadas por la empresaria de fajas.

La casa de los famosos volvió al top 3 con la entrada La Jesuu - crédito @aidkingswife/ X

El drama, que fue comentado en redes sociales, también impactó a la audiencia del programa, pues logró colarse en la tercera posición de las producciones más vistas por los colombianos, con un puntaje de 6,80 en audiencia, según datos de Kantar Ibope Media, siendo una de las pocas veces que el programa ha logrado entrar al top 3 de los más vistos.

Aunque la producción debutó en sus primeras semanas con un desempeño regular, en su semana 14 ha logrado recuperarse y mantener un promedio de 7 puntos de rating, mientras que el reality de Caracol Televisión, Yo me llamo, ha logrado mantenerse en la primera posición desde su estreno.

Rating Colombia: jueves 24 de abril

Yo me llam o (Caracol Televisión) - 9,49 puntos de audiencia

Nuevo rico, nuevo pobre (Caracol Televisión) - 7,28 puntos de audiencia

La casa de los famosos Colombia (Canal RCN) - 6,80 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 7:00 p. m. (Caracol Televisión) - 6,78 puntos de audiencia

Ns Noticias (Noticiero del senado) (Caracol Televisión) - 5,68 puntos de audiencia

Darío Gómez: el rey del despecho (Canal RCN) - 4,25 puntos de audiencia

La reina del Flow (Caracol Televisión) - 4,22 puntos de audiencia

Así fue la pelea entre La Jesuu y Yina: los seguidores del show compartieron sus reacciones

La creadora de contenido evitó cualquier interacción física con Calderón y, en cambio, aprovechó la ocasión para lanzar fuertes declaraciones en su contra.

“Yina, hay algo en ti que admiro y es cómo puedes dormir tranquila, teniendo dos caras… y te quiero pedir encarecidamente, que el tiempo que resta de la competencia no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia, entonces, o usted me saca a mí o yo la saco a usted. En definitiva, vos no sos amiga de nadie”, le dijo la caleña a la empresaria.

“Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia y que tú acabas de llegar, porque para estar a mi nivel te falta luz. Yo no voy a ser enemiga tuya, porque no me das el nivel”, dijo la empresaria de fajas, momento en que se encararon y la pelea subió de tono.

Las famosas protagonizaron una acalorada discusión en La casa de los famosos - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

“A mí no me vas a gritar”, le respondió contundentemente La Jesuú, “yo grito a quien se me dé la hijueputa gana, a mí me respeta esta babosa, que cree, que viene a mi casa a irrespetarme después de estar dos meses por fuera”, dijo Yina, momento en que la transmisión fue interrumpida.

El tenso momento dejó varias reacciones y memes en redes sociales en donde le encontraron el lado divertido a la pelea de las famosas.

La mayoría de reacciones se refirieron a la manera confiada con la que La Jesuu regresó a la casa y las contundentes palabras que le dijo a Yina, además otros compartieron memes relacionados con el corte inesperado de la transmisión.

Así reaccionaron los internautas a la pelea de Yina y La Jessu - crédito @jaroworld @lcoyola / X

"Colombia intentando entrar a la casa para ver qué pasó entre Yina y La Jesuu“, escribió un usuario junto al famoso video de la Dj Marcela Reyes en donde se le ve pateando una puerta e intentando entrar.

Otro usuario compartió un reconocido video en redes sociales en donde se le ve a una mujer abriendo la puesta mientras otra entra apuntándole con una pistola, la publicación fue compartida con la descripción: “La Jesuu entrando hoy a la casa”,