Isabel Cristina Estrada confirmó el nacimiento de su hijo: estas son las fotos con las que difundió la noticia

Nació el bebé de Isabel Cristina Estrada - crédito @estradaisa/Instagram

La actriz Isabel Cristina Estrada acaba de iniciar uno de los capítulos más importantes de su vida, pues confirmó que ya tuvo a su primer bebé con unas fotografías en las que dejó ver a su primogénito.

La recordada esposa de Fruko, en la novela sobre Joe Arroyo, sorprendió a sus seguidores en la mañana del 24 de abril al anunciar el nacimiento de su primer hijo, una noticia que ha generado una oleada de mensajes de cariño y felicitaciones en redes sociales.

Desde que compartió públicamente que estaba embarazada, Isabel se mostró abierta a contar detalles del proceso, especialmente por tratarse de una gestación a sus 40 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En entrevistas previas, la actriz hizo énfasis en la importancia de la preparación emocional para convertirse en madre, asegurando que no solo se trata de la biología o de la ayuda médica, sino también de la convicción y confianza personal.

“Independientemente de la forma en que busques quedar embarazada en tus 40, el primer factor intangible es qué piensas. Si sí hay un convencimiento claro de por qué quieres ser mamá... Si no crees que tienes el poder para crear, esto nunca va a pasar", expresó en una de sus reflexiones cuando estaba en la dulce espera.

Isabel Cristina Estrada tuvo su primer hijo a los 40 años - crédito @estradaisa/IG

Esta visión, centrada en el poder de la mente y el amor propio, ha inspirado a muchas mujeres que la siguen, y su experiencia ha sido vista por muchos como un testimonio de esperanza.

Ahora, el tan esperado momento llegó, y aunque un poco antes de lo previsto, según narró ella misma en su cuenta de Instagram, todo sucedió de la mejor manera.

La noticia se conoció con una foto que compartió Isabel Cristina junto a unas palabras conmovedoras en las que relató cómo vivió el nacimiento de su hijo, resaltando que fue un parto natural y rápido, tal como lo había soñado.

“Gracias. Esto es inexplicable, pero trataré. Este ha sido el acto de Fe más grande que he vivido, porque es entender que no tengo el control, donde no tengo ni idea de nada, donde la única opción es confiar y ser positivo, que todo está y estará bien. Solo puedo agradecer esta conexión y que todo se haya dado como lo soñé, parto natural, y rápido“, empezó escribiendo la actriz en su anuncio.

En la publicación, Isabel Cristina comentó que su bebé nació antes de lo esperado, pero que todo salió bien y dejó ver que se encuentran en casa descansando. Además, aseguró que contó con los profesionales indicados para la situación y esto ayudó a que salieran todo lo mejor posible.

“Se adelantó un poco, fue como tenía que ser, todo ha sido una bendición y estuvimos en las mejores manos”, indicó.

Isabel Cristina Estrada publicó la primera foto de su bebé - crédito @estradaisa/IG

La publicación rápidamente se llenó de reacciones de afecto por parte de sus seguidores, familiares, amigos y colegas, los cuales no dudaron en celebrar la llegada del bebé y en enviarle buenos deseos tanto a la madre como al recién nacido.

“Felicidades Isaaaaa”, “Solo bendiciones para ti y tu bello angelito”, “Es una dulzura”, “Se ve hermoso”, “Qué lleguen las mejores cosas para los dos”, “Está hermoso”, fueron solo algunos de los cientos de mensajes que inundaron la sección de comentarios.

Aunque aún no se han compartido muchos detalles sobre el bebé, algunos de sus fans ya se refirieron a él con ternura como Lucio, dando a entender que ese sería el nombre del pequeño. Sin embargo, Isabel aún no lo ha confirmado oficialmente.

Con esta nueva etapa en su vida, Isabel Estrada no solo celebra la llegada de su primer hijo, sino también la consolidación de un sueño que fue gestando con amor, reflexión y valentía. Sin duda, una experiencia que marcará un antes y un después en su vida personal y profesional.