Lady Noriega se refirió por primera vez a la muerte de su papá: “Estuvo lúcido hasta el último segundo”

Lady Noriega habló por primera vez acerca de su padre y como vivió junto a él sus últimos días de vida - crédito @ladynoriega7/Instagram

El pasado 10 de abril, la cantante y actriz Lady Noriega confirmó en redes sociales el fallecimiento de su padre, Álvaro Darío Noriega Usta, ocurrido el día anterior.

Para la ocasión, la artista realizó un tributo a través de una publicación en su cuenta de Instagram que incluyó imágenes de su progenitor y una canción, Padre Querido, compuesta por la propia Noriega y dedicada a su memoria.

Desde entonces, la cordobesa evitó referirse en público a este drama familiar y optó por llevar su duelo alejada de las plataformas digitales. Y así fue hasta el jueves 24 de abril, cuando Noriega concedió una entrevista en la que profundizó en los problemas de salud que llevaron al fallecimiento de Álvaro Darío y el modo en que viene afrontando su ausencia.

En diálogo con la revista Vea, Lady explicó que los problemas de salud de su papá se remontan hasta ocho años antes, cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata.

La actriz y cantante reveló que su padre venía lidiando con el cáncer desde hace ocho años, pero un mal tratamiento hizo que la enfermedad resurgiera - crédito @ladynoriega7/Instagram

“A mí me pegó durísimo porque yo había estado acompañándolo en la cirugía y supuestamente todo había salido bien”, recordó, explicando que contrario a lo que se acostumbra en los tratamientos contra este mal, no lo remitieron para hacerse las radioterapias. “A él no lo mandaron a radiación, a él solamente le hicieron la cirugía, nunca lo radiaron y al parecer ese paso que omitieron fue lo que permitió que el cáncer, en vez de controlarse, se alborotara y se regara”, comentó.

Esta situación se hizo más compleja durante la pandemia de covid-19, cuando la enfermedad resurgió con fuerza. “En el covid mi papá venía presentando unos cuadros de antígeno muy altos, se los venían tratando, pero bajaban, volvían y subían, bajaban, volvían y subían y un momento en que subió tanto que yo dije, ‘mi papá se nos va a ir’”, aseguró.

Lady Noriega contó que tuvo una etapa de distanciamiento con su padre producto de su separación de su madre, y luego por su vida de mujeriego - crédito @ladynoriega7/IG

En el encierro y con la incertidumbre por la salud de Álvaro Darío, Lady le compuso Padre Amado. “Es hecha a la medida, la hice pensando en darle a él una dedicatoria y decirle que desde niña había impactado mi vida. Yo tuve un papá protector, amoroso, que nos defendía, que me alcahueteaba, me enseñaba, me corregía“, señaló.

Por otra parte, Noriega se refirió a los momentos difíciles en su relación con su padre, producto de la separación de estos. “Cuando éramos una familia superunida, siempre lo tuvimos ahí, como el Dios de nosotros, como el héroe de nosotros, como lo más importante. Y empezaron unas diferencias entre él y mi mamá que los llevaron a separarse, y ese divorcio no fue solamente un divorcio con ella, fue un divorcio con nosotros y eso fue para mí una puñalada en el corazón", reconoció,

Noriega también reveló que la vida de mujeriego de su padre luego de la separación marcó distancias entre ambos. “Eso a mí me generó un dolor y un no entender ni confiar en las relaciones. Eso me marcó de tal manera que tal vez por eso yo me demoré tanto para tomar una decisión con mi vida sentimental. Ahí empezaron las diferencias de los dos, los roces”, dijo.

Pese a estas diferencias, finalmente pudieron retomar su relación y ahora Lady recuerda a su padre con cariño. “Yo recuerdo mucho su alcahuetería. Él era muy alegre, muy extrovertido, muy carismático. Y yo creo que de alguna manera eso lo heredé de él, en mi vida siempre ha habido como una marca de descomplique y de alegría, que creo que la heredé de él directamente”, aseguró.

Lady Noriega expresó su alivio de estar junto a su padre cuando dio su último suspiro - crédito @ladynoriega7/IG

La actriz también detalló los padecimientos de su padre en sus últimos días. “El cáncer ya había saltado a los huesos, entonces, cuando eso pasa, no encuentras cómo acomodarte, todo te duele (...) Perdió mucha masa muscular, casi 20 kg en cuestión de cinco meses. Entonces ver a mi papá en estos últimos días fue muy duro porque estaba sin masa muscular. Era huesitos, piel y dolor", señaló.

Pese a ello, Noriega reconoció la entereza de su padre en esos últimos instantes de vida. “Me encantó su actitud, nunca se quejó, fue muy fuerte. Estuvo lúcido hasta el último segundo, tuvo una muerte y una despedida muy bonita. Dios tuvo mucha misericordia de él, que le dio tiempo para despedirse, para arrepentirse, para pedir perdón, para que los que lo amábamos estuviéramos ahí con él, acompañándolo hasta el último segundo", aseguró.

Lady también se sintió aliviada de estar junto a él en su último suspiro, y hasta dejó entrever que su muerte fue de telenovela."Fue una muerte de libreto, fue una cosa superbonita, superespecial, Dios como que dio todo para que fuera un momento de recordar con alegría, con paz y no con dolor y con tristeza", indicó.