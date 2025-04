Ingrid Betancourt se destapó tras escándalo que involucra a Petro y una supuesta adicción a las drogas: “Todo está confesado, todo probado”

Ingrid Betancourt no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra el presidente Gustavo Petro, acusado de tener adicciones - crédito Asofondos

A un día de que se conociera el explosivo contenido de la carta enviada por el excanciller Álvaro Leyva Durán al presidente de la República, Gustavo Petro, y en la que mencionaron las presuntas adicciones a las drogas por parte del primer mandatario, expuestas al parecer durante el viaje hecho a París (Francia), en junio de 2023, se siguien conociendo fuertes reacciones al escándalo que involucra al jefe de Estado. Como la de la excandidata presidencial y directora del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt.

La también exsenadora, con un mensaje en su perfil de X emitido el jueves 24 de abril de 2025, dejó en claro que tanto Leyva como demás personas que conocerían los comportamientos del jefe de Estado serían cómplices de una serie de conductas que dejarían expuesto al gobernante; en especial, en su vida personal, pues alegan cómo se habrían ocultado, además de supuestos consumos, aparentes casos de infidelidad a su esposa, la primera dama de la nación, Verónica Alcocer.

“Estos personajes son sus cómplices en tres temas fundamentales: los recursos ilegales que financiaron su campaña; la adicción a las drogas que algunos comparten; y las sombras de su vida personal que le han tapado, pero que se volvieron públicas con lo que llaman la ‘agenda privada’; es decir, salidas como las infidelidades de Panamá, la escapada escandalosa en París, etc.“, expresó en la primera parte de su mensaje la política colombo-francesa, que fue contrincante del presidente en la campaña presidencial del 2022, al citar un post del exconcejal de Bogotá Juan Carlos Flórez.

Y agregó en su publicación que Petro no tendría forma de zafarse de esta situación, pues el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia no sería el único que ha acusado al presidente de tener problemas con sustancias psicoactivas: pues en su momento también lo hizo la periodista María Jimena Duzán, que en su columna del 5 de noviembre de 2023 lo dejó en claro y con ello también desató una fuerte tormenta mediática contra el gobernante, que con un mensaje de forma irónica trató de desligarse de sus denuncias.

“Todo está confesado, todo probado. Colombia no es la preocupación de ninguno de ellos. Solo cómo arrasan para vivir sabroso”, dijo Betancourt, que en la campaña a la Casa de Nariño también hablaba de lo que serían los episodios depresivos de Petro cuando vivía en Bruselas (Bélgica) y la vez en que lo halló “ido” en su residencia. Y con ello, también causó revuelo por la forma en la que expondría detalles de asuntos no públicos del que fue senador y hoy oficia como jefe de Estado.

En efecto, en medio de un debate, Betancourt -que estuvo seis años y cinco meses secuestrada por las Farc, entre 2002 y 2008, y que fue liberada gracias a la operación Jaque, el 2 de julio de ese año- se refirió al incidente en cuestión. “De hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo de que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso sin poder moverse. Así que, yo esas... es decir, no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper, esa fui yo”, afirmó la política, que posteriormente en diferentes medios de comunicación profundizó el tema.

Es válido decir que, todo este asunto se generó por el documento de cuatro páginas que Leyva expuso en sus redes sociales y en los que fue duro con Petro, al revelar que supuestamente se habría “perdido” dos días en la capital francesa, mientras los periodistas que hacían parte del viaje al país galo esperaban por su regreso a Colombia. “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción”, frase con la que detonó todo este escenario de presunto consumo de sustancias psicoactivas.